Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Tι είπε για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη και το ενδεχόμενο να γίνει μαμά/ βίντεο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

H Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήταν οικοδέσποινα σε ένα ξεχωριστό event για το opening του πρώτου καταστήματος στην Ελλάδα, γνωστού αμερικανικού brand με εσώρουχα και προϊόντα ομορφιάς.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η εμφάνιση της παρουσιάστριας και κριτή του GNTM ήταν για ακόμη μια φορά εκθαμβωτική. Επέλεξε για το event ένα εντυπωσιακό ροζ, floral σύνολο με παγιέτες και κεντημένες τρισδιάστατες λεπτομέρειες.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Eιδικότερα, το look της αποτελείτο από κοντό ροζ σακάκι με μακριά μανίκια και πολύχρωμα λουλούδια κεντημένα. Από κάτω, φορούσε ψηλόμεση midi φούστα με παγιέτες, floral διακόσμηση στο τελείωμα και ψηλό σκίσιμο στο πλάι. Συνδύασε το σύνολό της με ροζ μυτερές γόβες. Είχε τα μαλλιά της κυματιστά και διακριτικό μακιγιάζ.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Το αποτέλεσμα ήταν πολύ θηλυκό, ρομαντικό και glamorous.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ανάμεσα στα instastories που δημοσίευσε η παρουσιάστρια, είδαμε ότι μαζί της ήταν και η αδελφή της. «Είχα την αδελφή μου στο πλευρό μου σήμερα», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που απαθανατίζονται η μία να κοιτά την άλλη, χαμογελώντας.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τι είπε για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε και για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη κι αποκάλυψε πως σε δείπνο με τους κουμπάρους τους, διαπίστωσαν πως στον σύντροφο της δεν άρεσαν τελικά οι προτεινόμενες ιδέες.

«Κάναμε ένα φαγητό εχθές με τους κουμπάρους μας για να βάλουμε σχέδια για τον γάμο και ανακαλύψαμε το πρόβλημα είναι ο Γιάννης, δεν είμαστε εμείς! Δηλαδή ενώ τώρα λέει "πείτε μου κάποια ιδέα", του λες ιδέες και δεν του αρέσουν, αλλά δεν φέρνει και μια ιδέα στο τραπέζι.

Οπότε καταλαβαίνεις. Δεν πειράζει όμως, κάτσε να πάρουμε μια ανάσα γιατί πραγματικά έχουμε πάρα πολύ δουλειά», αποκάλυψε η ίδια μιλώντας στον «Πρώτο καφέ με τη Ζήνα».

Ηλιάνα Παπαγεωργίου- Γιάννης Καραβασάνης/ NDP

«Πιστεύω θα γίνει (σ.σ. ο γάμος). Δεν έχω ιδέα πότε. Σκέφτομαι χίλια πράγματα ταυτόχρονα. Δεν ξέρω τι θα κανονίσουμε στο τέλος. Σημασία έχει ότι εμείς με τον Γιάννη δεν το χρειαζόμαστε, αλλά θα θέλαμε να το κάνουμε για τους φίλους μας. Δηλαδή να κάνουμε ένα πάρτι της αγάπης μας με τους φίλους μας», επισήμανε.

Για την επανένωση με τον σύντροφό της μετά από χρόνια, είπε: «Η δική μου επανένωση μου έχει βγει σε πάρα πολύ καλό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη! Εύχομαι πραγματικά όποιος έτσι ελπίζει σε μια παλιά αγάπη να έρθει σύντομα και να πάνε όλα καλά. Αλλά όντως, πολλά ζευγάρια μου λένε ξέρεις και άνθρωποι μόνοι τους, ότι κι εγώ είχα μια παλιά αγάπη και μακάρι να έρθει... Να σας έρθει ότι είναι καλό για εσάς και σας κάνει να είστε χαρούμενους και ευτυχισμένους».

Τέλος, αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να γίνει μητέρα. «Είμαστε σε μια φάση, σε μια ηλικία που θα μπορούσε και να έρθει. Δε θέλω να το γρουσουζέψω να σου πω την αλήθεια μου, αλλά αν έρθει φυσικά είναι καλοδεχούμενο. Είμαστε οικογένεια με τον Γιάννη. Με έχω δει ως θεία πως θα είμαι. Τώρα ως μαμά δε με έχω φανταστεί. Αγαπάω πολύ τα παιδιά, μ' αγαπάνε κι αυτά. Τώρα αν ο Θεός θα μου χαρίσει τα δικά μου, θα το μάθουμε».

«Πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Η παραγωγή είναι εξαιρετική, το περιεχόμενο είναι υπέροχο, οι συνεργάτες είναι ό, τι καλύτερο φέτος. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων. Είναι μια πολύ όμορφη χρονιά και πραγματικά

προσπαθώ να βρίσκω στιγμές να την απολαύσω κιόλας», είπε για το GNTM κλείνοντας.

Οι celebrities που παρευρέθηκαν στο event

O φωτογραφικός φακός απαθανάτισε πλήθος γνωστών προσώπων από τον χώρο της τηλεόρασης, της μουσικής και της μόδας. Ανάμεσά τους είδαμε την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τη Νίκη Λάμη, τη Josephine, την Άννα και την Τέα Πρέλεβιτς, την Ελένη Βουλγαράκη, την Ιλένια Ουίλιαμς, τη Φωτεινή Πετρογιάννη, την Πένυ Αγοραστού κ.ά.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Νίκη Λάμη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Josephine/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Άννα Πρέλεβιτς- Τέα Πρέλεβιτς/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ελένη Βουλγαράκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Φωτεινή Πετρογιάννη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Πένυ Αγοραστού/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Γωγώ Φαρμάκη- Ιλένια Ουίλιαμς- Ελένη Βουλγαράκη- Ευρυδίκη Βαλαβάνη- Χριστίνα Κανελλοπούλου- Κέισι Μίζιου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ