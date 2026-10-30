Παπαγεωργίου: Μαζί με την αδελφή της σε event - Τι είπε για τον γάμο της

Με floral glamour σύνολο η παρουσιάστρια του GNTM

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.10.26 , 13:41 Alfa Romeo Junior Ibrida Business: Σε τιμή που αποτελεί έκπληξη
30.10.26 , 13:33 «Χωριάτικο»: Supercars, ρολόγια 500.000 ευρώ και πανάκριβες τσάντες
30.10.26 , 13:08 Fontaines D.C.: Άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για τη συναυλία στο Release
30.10.26 , 13:01 Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή
30.10.26 , 13:01 Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
30.10.26 , 12:54 Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Χαλκιδικής
30.10.26 , 12:42 IQ 160 Sneak preview: Δύσκολη η συγκατοίκηση της Μουρίκη με τον Καλατζή
30.10.26 , 12:00 Πεντανόστιμη και εύκολη συνταγή για μακαρονοσαλάτα με παντζάρι
30.10.26 , 12:00 To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
30.10.26 , 11:39 Επιχείρηση Ετοιμότητα: 33 χώρες ζητούν από τους πολίτες να έχουν προμήθειες
30.10.26 , 11:34 Βραβεία Θεάτρου 2025-2026: Ποιοι βραβεύτηκαν στη φετινή εκδήλωση
30.10.26 , 11:31 Χασαπόπουλος για νέους: «Θέλουν όλοι να γίνουν παρουσιαστές, κάτσε ρε φίλε»
30.10.26 , 11:08 Κριστίν Λαγκάρντ: Υποβλήθηκε σε επέβαση αφαίρεσης καρκίνου του δέρματος
30.10.26 , 11:06 Lynk & Co: Τρια χρόνια δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα
30.10.26 , 11:01 Παπαγεωργίου: Μαζί με την αδελφή της σε event - Τι είπε για τον γάμο της
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Χαλκιδικής
Επιχείρηση Ετοιμότητα: 33 χώρες ζητούν από τους πολίτες να έχουν προμήθειες
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
Μαριέττα Χρουσαλά - Λέων Πατίτσας: Xέρι χέρι για περπάτημα στη Γλυφάδα
Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο - Έρχεται νέα επιδείνωση με βροχές
First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
Οι τρεις γυναίκες στη ζωή του Mr Χωριάτικο & η διαδρομή του μαύρου χρήματος
Ιωάννα Τούνη: Ο γιος της, Πάρης, αγκαλιά με τον σύντροφό της στην παρέλαση
Μαρίνα Σάττι: Με ποιο γνωστό ράπερ φέρεται να είναι ζευγάρι;
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Tι είπε για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη και το ενδεχόμενο να γίνει μαμά/ βίντεο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήταν οικοδέσποινα σε event για το opening γνωστού αμερικανικού brand εσωρούχων στην Ελλάδα.
  • Η Παπαγεωργίου εμφανίστηκε με εντυπωσιακό ροζ floral σύνολο και ήταν μαζί με την αδελφή της.
  • Μίλησε για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη, αναφέροντας ότι έχουν δυσκολίες με τις ιδέες για τον γάμο.
  • Εξέφρασε την επιθυμία να κάνουν ένα πάρτι αγάπης για τους φίλους τους, χωρίς να χρειάζονται τον γάμο.
  • Αναφέρθηκε στην επιθυμία της να γίνει μητέρα, ενώ δήλωσε ότι είναι ευτυχισμένη στη σχέση της.

H Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήταν οικοδέσποινα σε ένα ξεχωριστό event για το opening του πρώτου καταστήματος στην Ελλάδα, γνωστού αμερικανικού brand με εσώρουχα και προϊόντα ομορφιάς. 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Μας δείχνει το σπίτι που έμενε στη Νέα Υόρκη!

 Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

 Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η εμφάνιση της παρουσιάστριας και κριτή του GNTM ήταν για ακόμη μια φορά εκθαμβωτική. Επέλεξε για το event ένα εντυπωσιακό ροζ, floral σύνολο με παγιέτες και κεντημένες τρισδιάστατες λεπτομέρειες.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Eιδικότερα, το look της αποτελείτο από κοντό ροζ σακάκι με μακριά μανίκια και πολύχρωμα λουλούδια κεντημένα. Από κάτω, φορούσε ψηλόμεση midi φούστα με παγιέτες, floral διακόσμηση στο τελείωμα και ψηλό σκίσιμο στο πλάι. Συνδύασε το σύνολό της με ροζ μυτερές γόβες. Είχε τα μαλλιά της κυματιστά και διακριτικό μακιγιάζ.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Το αποτέλεσμα ήταν πολύ θηλυκό, ρομαντικό και glamorous.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ανάμεσα στα instastories που δημοσίευσε η παρουσιάστρια, είδαμε ότι μαζί της ήταν και η αδελφή της. «Είχα την αδελφή μου στο πλευρό μου σήμερα», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που απαθανατίζονται η μία να κοιτά την άλλη, χαμογελώντας. 

Παπαγεωργίου: Μαζί με την αδελφή της σε event - Τι είπε για τον γάμο της

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τι είπε για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε και για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη κι αποκάλυψε πως σε δείπνο με τους κουμπάρους τους, διαπίστωσαν πως στον σύντροφο της δεν άρεσαν τελικά οι προτεινόμενες ιδέες. 

«Κάναμε ένα φαγητό εχθές με τους κουμπάρους μας για να βάλουμε σχέδια για τον γάμο και ανακαλύψαμε το πρόβλημα είναι ο Γιάννης, δεν είμαστε εμείς! Δηλαδή ενώ τώρα λέει "πείτε μου κάποια ιδέα", του λες ιδέες και δεν του αρέσουν, αλλά δεν φέρνει και μια ιδέα στο τραπέζι.
Οπότε καταλαβαίνεις. Δεν πειράζει όμως, κάτσε να πάρουμε μια ανάσα γιατί πραγματικά έχουμε πάρα πολύ δουλειά», αποκάλυψε η ίδια μιλώντας στον «Πρώτο καφέ με τη Ζήνα».

Ηλιάνα Παπαγεωργίου- Γιάννης Καραβασάνης/ NDP

Ηλιάνα Παπαγεωργίου- Γιάννης Καραβασάνης/ NDP 

«Πιστεύω θα γίνει (σ.σ. ο γάμος). Δεν έχω ιδέα πότε. Σκέφτομαι χίλια πράγματα ταυτόχρονα. Δεν ξέρω τι θα κανονίσουμε στο τέλος. Σημασία έχει ότι εμείς με τον Γιάννη δεν το χρειαζόμαστε, αλλά θα θέλαμε να το κάνουμε για τους φίλους μας. Δηλαδή να κάνουμε ένα πάρτι της αγάπης μας με τους φίλους μας», επισήμανε. 

Για την επανένωση με τον σύντροφό της μετά από χρόνια, είπε: «Η δική μου επανένωση μου έχει βγει σε πάρα πολύ καλό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη! Εύχομαι πραγματικά όποιος έτσι ελπίζει σε μια παλιά αγάπη να έρθει σύντομα και να πάνε όλα καλά. Αλλά όντως, πολλά ζευγάρια μου λένε ξέρεις και άνθρωποι μόνοι τους, ότι κι εγώ είχα μια παλιά αγάπη και μακάρι να έρθει... Να σας έρθει ότι είναι καλό για εσάς και σας κάνει να είστε χαρούμενους και ευτυχισμένους».

Τέλος, αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να γίνει μητέρα. «Είμαστε σε μια φάση, σε μια ηλικία που θα μπορούσε και να έρθει. Δε θέλω να το γρουσουζέψω να σου πω την αλήθεια μου, αλλά αν έρθει φυσικά είναι καλοδεχούμενο. Είμαστε οικογένεια με τον Γιάννη. Με έχω δει ως θεία πως θα είμαι. Τώρα ως μαμά δε με έχω φανταστεί. Αγαπάω πολύ τα παιδιά, μ' αγαπάνε κι αυτά. Τώρα αν ο Θεός θα μου χαρίσει τα δικά μου, θα το μάθουμε».

«Πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Η παραγωγή είναι εξαιρετική, το περιεχόμενο είναι υπέροχο, οι συνεργάτες είναι ό, τι καλύτερο φέτος. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων. Είναι μια πολύ όμορφη χρονιά και πραγματικά
προσπαθώ να βρίσκω στιγμές να την απολαύσω κιόλας», είπε για το GNTM κλείνοντας.

Οι celebrities που παρευρέθηκαν στο event

O φωτογραφικός φακός απαθανάτισε πλήθος γνωστών προσώπων από τον χώρο της τηλεόρασης, της μουσικής και της μόδας. Ανάμεσά τους είδαμε την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τη Νίκη Λάμη, τη Josephine, την Άννα και την Τέα Πρέλεβιτς, την Ελένη Βουλγαράκη, την Ιλένια Ουίλιαμς, τη Φωτεινή Πετρογιάννη, την Πένυ Αγοραστού κ.ά.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη/ NDPP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ευρυδίκη Βαλαβάνη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Νίκη Λάμη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Νίκη Λάμη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

 Josephine/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

 Josephine/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

 Άννα Πρέλεβιτς- Τέα Πρέλεβιτς/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

 Άννα Πρέλεβιτς- Τέα Πρέλεβιτς/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ελένη Βουλγαράκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ελένη Βουλγαράκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Φωτεινή Πετρογιάννη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Φωτεινή Πετρογιάννη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

 Πένυ Αγοραστού/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

 Πένυ Αγοραστού/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

  Γωγώ Φαρμάκη- Ιλένια Ουίλιαμς- Ελένη Βουλγαράκη- Ευρυδίκη Βαλαβάνη- Χριστίνα Κανελλοπούλου- Κέισι Μίζιου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

  Γωγώ Φαρμάκη- Ιλένια Ουίλιαμς- Ελένη Βουλγαράκη- Ευρυδίκη Βαλαβάνη- Χριστίνα Κανελλοπούλου- Κέισι Μίζιου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
OPENING
 |
ΑΔΕΛΦΗ
 |
EVENT
 |
ΓΑΜΟΣ
 |
GNTM
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΑΝΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή
Βραβεία Θεάτρου 2025-2026
Celebrities & Gossip Νεα
Βραβεία Θεάτρου 2025-2026: Ποιοι βραβεύτηκαν στη φετινή εκδήλωση
Στέλιος Μάινας
Celebrities & Gossip Νεα
Μάινας: «Έκανα αποχή από τη δουλειά μου, για να επανεξετάσω τα βήματά μου»
Μαρίνα Σάττι: Είναι Ζευγάρι Με Τον Rack;
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρίνα Σάττι: Με ποιο γνωστό ράπερ φέρεται να είναι ζευγάρι;
Φαίη Σκορδά
Celebrities & Gossip Νεα
Φαίη Σκορδά: «Στον Αλέξανδρο ερωτεύτηκα την παιδικότητά του»
Μαριέττα Χρουσαλά - Λέων Πατίτσας: Xέρι χέρι για περπάτημα στη Γλυφάδα
Celebrities & Gossip Νεα
Μαριέττα Χρουσαλά - Λέων Πατίτσας: Xέρι χέρι για περπάτημα στη Γλυφάδα
Δέσποινα Βανδή - Βασίλης Μπισμπίκης
Celebrities & Gossip Νεα
Δέσποινα Βανδή: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη
Αποκάλυψη γνωστού τραγουδιστή: «Θα κυκλοφορήσω νέο τραγούδι του Ν. Καρβέλα»
Celebrities & Gossip Νεα
Αποκάλυψη γνωστού τραγουδιστή: «Κάναμε με τον Νίκο Καρβέλα νέο τραγούδι»
Πάτρικ Στιούαρτ
Celebrities & Gossip Νεα
Πέθανε ο Πάτρικ Στιούαρτ του «Star Trek» και των «X-Men» σε ηλικία 86 ετών
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top