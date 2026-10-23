Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Μας δείχνει το σπίτι που έμενε στη Νέα Υόρκη!

Η παρουσιάστρια του GNΤΜ στην παλιά της γειτονιά στο Μανχάταν

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»! / Βίντεο: Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επισκέφθηκε τη Νέα Υόρκη, όπου έζησε για χρόνια και χτίστηκε η καριέρα της στο μόντελινγκ.
  • Επέστρεψε στην παλιά της γειτονιά στο Meatpacking District, μοιράζοντας αναμνήσεις με τους followers της.
  • Συναντήθηκε με τη φίλη και ατζέντισσά της, Λυδία Φωτιάδου, κατά τη διάρκεια της παραμονής της.
  • Διατηρεί επαγγελματική σχέση με μεγάλο πρακτορείο ταλέντων στην Αμερική, αν και έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα.
  • Η επίσκεψη της στη Νέα Υόρκη ήταν ευκαιρία για αναμνήσεις και επαφές με αγαπημένα πρόσωπα.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πραγματοποίησε ένα ταξίδι στην Αμερική, το οποίο συνοδευόταν από υπέροχες αναμνήσεις. Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια του GNTM επισκέφθηκε τη Νέα Υόρκη, μία πόλη που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη ζωή και την επαγγελματική πορεία της στο χώρο της μόδας.

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Έπειτα το Μπέβερλι Χιλς όπου έδωσε το «παρών» στο fashion show της Victoria’s Secret όπου ήταν καλεσμένη, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιώντας ένα ταξίδι γεμάτο όμορφες εικόνες, συναντήσεις και υπέροχες αναμνήσεις.

 

 

Η γνωστή παρουσιάστρια διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την αμερικανική μητρόπολη, αφού για εκείνη δεν είναι απλώς ένας αγαπημένος προορισμός. Πολύ καιρό προτού αποφασίσει να επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα και να ασχοληθεί με την τηλεόραση, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έζησε στη Νέα Υόρκη για αρκετά χρόνια, χτίζοντας τη διεθνή καριέρα της στον χώρο του μόντελινγκ.

 

 

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Το γνωστό πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια του GNTM δεν αμέλησε να επιστρέψει στην παλιά της γειτονιά στη δυτική πλευρά του Μανχάταν και συγκεκριμένα στο Meatpacking District, όπου βρισκόταν το διαμέρισμά της. Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Πέρασα από το παλιό μου διαμέρισμα. Αναμνήσεις…», μοιράζοντας με τους followers της μία φωτογραφία από το μέρος όπου κατοικούσε.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Μας δείχνει το σπίτι που έμενε στη Νέα Υόρκη!

Φωτογραφία: Instagram.com

Πρόκειται για μία γειτονιά που έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την ίδια, αφού εκεί κατοικούσε κατά τη διάρκεια της παραμονής της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Νέα Υόρκη, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συναντήθηκε με μία από τις πιο κοντινές της φίλες, τη Λυδία Φωτιάδου, με την οποία διατηρεί μία στενή σχέση και είναι και ατζέντισσά της.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Μας δείχνει το σπίτι που έμενε στη Νέα Υόρκη!

Φωτογραφία: Instagram.com

Παρότι η γνωστή παρουσιάστρια έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας μία πετυχημένη καριέρα στο χώρο της τηλεόρασης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποκάλυψε ότι δεν έχει κλείσει τις πόρτες στην αμερικανική αγορά.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της δήλωσε ότι εκπροσωπείται ακόμα από ένα από τα μεγαλύτερα πρακτορεία ταλέντων του κόσμου: «Στην Αμερική εξακολουθώ να έχω γραφείο, έχω CAA. Δεν είμαι πια μοντέλο, ανήκω σε μια διαφορετική κατηγορία. Το γραφείο μου στην Αμερική ασχολείται με τα επαγγελματικά μου. Το γραφείο αυτό έχει και τον Brad Pitt, την Dua Lipa… Είμαι καλά εκεί», είχε δηλώσει στην εκπομπή The 2night Show.

 

Το ταξίδι της στη Νέα Υόρκη αποτέλεσε, μια ευκαιρία για εκείνη να επιστρέψει μέρη γεμάτα αναμνήσεις και να συναντήσει αγαπημένα της πρόσωπα. Από τις πασαρέλες της Νέας Υόρκης μέχρι τα τηλεοπτικά πλατό της Ελλάδας, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει διαγράψει μία ξεχωριστή διαδρομή, δίχως να ξεχνά την πόλη στην οποία έκανε κάποια από τα πιο σημαντικά βήματα της καριέρας της στο χώρο της μόδας. 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Μας δείχνει το σπίτι που έμενε στη Νέα Υόρκη!

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Μας δείχνει το σπίτι που έμενε στη Νέα Υόρκη!

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Μας δείχνει το σπίτι που έμενε στη Νέα Υόρκη!

Φωτογραφίες: Instagram.com
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