Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Είναι κερί αναμμένο δίπλα μου - Νομίζω είναι καρμικό»

Η τρυφερή εξομολόγηση για τον σύντροφό της Γιάννη Καραβασάνη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.26 , 11:05 Ύποπτο αντικείμενο στο Χαϊδάρι - Σπεύδει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ
20.10.26 , 11:02 Βόρεια Κορέα: Η απάντηση του Κιμ Γιονγκ Ουν στις φήμες ότι πέθανε
20.10.26 , 10:53 Τα 4 παλτό που θα φορεθούν παντού φέτος το χειμώνα
20.10.26 , 10:52 Αναβαθμισμένα Chery Tiggo 7 και 8 PHEV στις ίδιες τιμές
20.10.26 , 10:41 Παπανώτας για Πετρογιάννη: «Μου έχει επιτεθεί δεκάδες φορές!»
20.10.26 , 10:29 Μπήλιου: Η Αφροδίτη άναδρομη στον Ζυγό από 25/10- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
20.10.26 , 10:29 Τι καιρό θα κάνει τον χειμώνα στην Ελλάδα - Οι πρώτες εκτιμήσεις
20.10.26 , 10:24 Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Έρχεται πρόσθετος φόρος αν δεν καλύψετε το όριο
20.10.26 , 09:56 Starte - Δημήτρης Αϊβαλιώτης: «Δε με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι ταμπέλες»
20.10.26 , 09:51 Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
20.10.26 , 09:38 28η Οκτωβρίου: Μονοήμερες εκδρομές της τελευταίας στιγμής κοντά στην Αθήνα
20.10.26 , 09:29 «Υπήρξε μία φουρνάρισσα που δε μου έδινε ψωμί λόγω ενός ρόλου μου»
20.10.26 , 09:27 Απεργία 21/10: Ποιοι συμμετέχουν - Αυξημένα μέτρα από την ΕΛΑΣ
20.10.26 , 09:09 BYD SHARK: Με πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας Euro NCAP
20.10.26 , 09:07 Δηλώστε συμμετοχή και μαγειρέψτε ΔΩΡΕΑΝ στο νέο Lidl House Athens
Τριπλή πληρωμή για συνταξιούχους: Πότε πιστώνονται συντάξεις & τα 400 ευρώ
Μελβούρνη: Οι ανιψιές του Γιώργου Μαζωνάκη στο 40ημερο μνημόσυνό του
Απεργία 21/10: Ποιοι συμμετέχουν - Αυξημένα μέτρα από την ΕΛΑΣ
Νωρίτερα φέτος η αλλαγή σε χειμερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω
Παπανώτας για Πετρογιάννη: «Μου έχει επιτεθεί δεκάδες φορές!»
Ύποπτο αντικείμενο στο Χαϊδάρι - Σπεύδει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ
Ώρες κοινής ησυχίας: Το χειμερινό ωράριο και οι ποινές για τους παραβάτες
Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η πρεμιέρα του Maestro και η νέα του ταινία
GNTM 7: Οι 3 παίκτες που βρέθηκαν ένα βήμα πριν την έξοδο- Ποιος αποχώρησε
Σαχάρα Ρέι: Πέθανε στα 34 της η πρώην σύντροφος του Τζάστιν Μπίμπερ
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εμφανίστηκε στην εκπομπή «The 2Night Show» και μίλησε για την εμπειρία της στο GNTM.
  • Δηλώνει ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της μοντέλο πια και έχει μεταβεί σε διαφορετική κατηγορία επαγγελματικά.
  • Αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη της στους ανθρώπους και τη σημασία της καλοσύνης.
  • Μίλησε με τρυφερά λόγια για τον αρραβωνιαστικό της, Γιάννη Καραβασάνη, και τη σχέση τους.
  • Παρευρέθηκε στο show της Victoria’s Secret ως η μόνη επίσημη Ελληνίδα καλεσμένη.

Στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «The 2Night Show», βρέθηκε καλεσμένη το βράδυ της Δευτέρας 19/10 η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η παρουσιάστρια του GNTM έκανε μια αναδρομή στην πρώτη της χρονιά στον διαγωνισμό ομορφιάς του Star κι εξήγησε γιατί δε θεωρεί πια τον εαυτό της μοντέλο.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Chic country escape σε ιστορικό γαλλικό αβαείο

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο «The 2Night Show»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο «The 2Night Show»

«Ήρθα στην Ελλάδα το 2018 από τη Νέα Υόρκη με συγκεκριμένα δεδομένα, έκανα casting κάθε μέρα και μετέφερα την ίδια εμπειρία στο GNTM. Ήμουν 7 χρόνια έξω, πηγαινοερχόμουν. Είχα άγνοια κινδύνου και έλεγα τα πράγματα όπως τα λέμε σε ένα τραπέζι. Τώρα έχω γνώση κινδύνου. Δεν ξέρω αν θα έκανα διαφορετικά τα πράγματα. Όταν μπαίνεις κάπου με άγνοια, δεν ξέρεις πως να ελέγξεις κάποια πράγματα ούτε τι να σκεφτείς. Δε θα άλλαζα κάτι γιατί ο κόσμος γνώρισε εμένα, με γνώρισε αληθινά, με αγάπησε που είπα την αλήθεια, δεν είπα ψέματα, που δεν προσπάθησα να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αγαπάνε εμένα όπως είμαι ή να έχω αυτό το βάρος στην πλάτη μου ότι είμαι κάτι άλλο», ανέφερε αρχικά. 

«Πολλά έχουν γραφτεί και είναι λάθος και δεν ισχύουν και είναι άδικα. Όταν οι άνθρωποι δεν ξέρουν και εσύ δεν τους λες, γιατί έχεις επιλέξει να μη λες, πρέπει να το υποστείς. Αδικίες έχουν συμβεί αλλά δεν θα πάρω τηλέφωνο, δεν θα απαντήσω, δεν θα σχολιάσω. Μένω τελείως εκτός και ας γίνει ό,τι θέλει. Στην Αμερική εξακολουθώ να έχω γραφείο, έχω CAA. Δεν είμαι πια μοντέλο, ανήκω σε μια διαφορετική κατηγορία. Το γραφείο μου στην Αμερική ασχολείται με τα επαγγελματικά μου. Το γραφείο αυτό έχει και τον Brad Pitt, την Dua Lipa… Είμαι καλά εκεί», δήλωσε.

Στη συνέχεια, η συζήτηση πήρε προσωπική τροπή, με την ίδια να απαντά αν έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη της στους ανθρώπους: «Θέλει ισορροπία αυτό… Υπάρχουν πράγματα που θα κλονίσουν την εμπιστοσύνη σου και θα έρθουν κοντά σου και δίπλα σου και θα σε απειλήσουν, καταστάσεις και συμπεριφορές όμως πρέπει να σκεφτείς και να έχεις ανθρώπους δίπλα σου, που θα σου πουν αυτό είναι το σωστό. Αν αλλάξεις και γίνεις και εσύ σαν αυτό που έρχεται απέναντι σου, είσαι εσύ μετα; Είσαι κάτι άλλο; Πολλές φορές σκέφτομαι όταν έρχονται νέοι συνεργάτες, τι ήθελα να ζήσω; Θα γίνω ένας κρίκος σε αυτή την άσχημη αλυσίδα ή θα το σπάσω και θα ξεκινήσω μια νέα; Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, δεν μπορείς να αλλάξεις. Δεν μπορεί να μην είσαι καλοπροαίρετος και καλοσυνάτος επειδή κάποιος δε σεβάστηκε τα όρια σου. Το αντίθετο, πρέπει να πιστεύεις. Έχω και τις κακές μου μέρες. Μου αρέσει να είμαι καλοπροαίρετη. Είμαι ισχυρογνώμων, δύσκολα αλλάζω άποψη».

Ακόμα, μίλησε με τα πιο τρυφερά λόγια για τον αρραβωνιαστικό της, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι δεν θα άντεχε να κάνουν μια δουλειά σχετική με τη δική της.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τον Γιάννη Καραβασάνη / NDP Photo Agency

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τον Γιάννη Καραβασάνη / NDP Photo Agency 

«Είμαι καλά με τον άνθρωπό μου. Είναι κερί αναμμένο δίπλα μου. Είναι αποστασιοποιημένος από όλα αυτά και απο τη δουλειά μου και μου αρέσει αυτό. Δεν θέλω να έχει καμία ιδέα για τη δουλειά μου. Μου κάνει πάρα πολύ καλό, τεράστια ισορροπία και ησυχία. Ήμουν παντρεμένη. Ήμουν πολύ σίγουρη για το διαζύγιο που πήρα. Δεν είχαμε ζήσει την εμπειρία του γάμου κανονικά. Εγώ τον έπεισα να παντρευτούμε ξανά.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον γάμο της: «Δεν έχω δοκιμάσει ούτε ένα νυφικό»

Δεν ήταν σωστό το timing, δεν ήταν η στιγμή να κάνουμε οικογένεια. Ήταν η στιγμή ο Γιάννης να τελειώσει τις σπουδές του, να ταξιδέψει, να ζήσει άλλα πράγματα. Ή θα έπρεπε να περιμένω ή να ζήσω μια παράλληλη ζωή με τον Γιάννη που θα έβγαινε στον κόσμο και θα ζούσε τη ζωή του. Νομίζω είναι καρμικό, έτσι το έχουμε δει. Ο Δημήτρης Γιαννέτος ήταν ο κουμπάρος και η Γιάννα Τερζή ήταν η μοναδική καλεσμένη. Δεν κάναμε κανονικό γάμο για να δέσουμε τις ζωές μας. Παντρευτήκαμε για να έρχεται ο Γιάννης πιο εύκολα στην Αμερική για να με βλέπει», εξομολογήθηκε για τη σχέση της με τον Γιάννη Καραβασάνη.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στο Μπέβερλι Χιλς, προκειμένου να παρευρεθεί στο λαμπερό show της Victoria’s Secret ως η μόνη επίσημη Ελληνίδα καλεσμένη.

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΑΝΗΣ
 |
THE 2NIGHT SHOW
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπήλιου: Η Αφροδίτη άναδρομη στον Ζυγό από 25/10- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Media
Μπήλιου: Η Αφροδίτη άναδρομη στον Ζυγό από 25/10- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
GNTM: Τρέιλερ 20/10/2026 - Ασυλία Στην Καλύτερη Ομάδα
Media
GNTM: «Ήρθε η ώρα να... σας κρεμάσουμε!» - Η καλύτερη ομάδα έχει ασυλία
GNTM 7: Ανθή, Νικόδημος Ή Σταυρούλα- Ποιος Έφυγε;
Media
GNTM 7: Οι 3 παίκτες που βρέθηκαν ένα βήμα πριν την έξοδο- Ποιος αποχώρησε
GNTM: Ποιος πήρε την καλύτερη φωτογραφία
Media
GNTM: Ποιος πήρε την καλύτερη φωτογραφία, την ασυλία και τα 1.000€;
GNTM 7: Ο Νικόδημος Εξέφρασε Την Αδυναμία Του Στη Μαγγίρα
Media
Νικόδημος σε Μαγγίρα: «Σας έχω μία ιδιαίτερη αδυναμία»
GNTM 2026: Πρώτη Ατομική Φωτογράφιση Για Φέτος!
Media
Πρώτη ατομική φωτογράφιση για τα μοντέλα του GNTM 2026
Γρίφος Τροχός της Τύχης 19/10/26
Media
Τροχός της Τύχης: Κατάφερε η Ελένη να λύσει τον γρίφο «Στο βιβλιοπωλείο»;
Θεοδωράκης: «Δε Θα Ξανασχοληθώ Με Την Πολιτική Και Εστίαση»
Media
Σταύρος Θεοδωράκης: «Δε θα ξανασχοληθώ με την πολιτική και την εστίαση»
Cash Or Trash: Η Φάρσα Του Λούδου Στη Μοιραράκη
Media
Cash or Trash: Η επική φάρσα στη Μοιραράκη και το αντικείμενο που…έσπασε
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top