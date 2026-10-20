Στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «The 2Night Show», βρέθηκε καλεσμένη το βράδυ της Δευτέρας 19/10 η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η παρουσιάστρια του GNTM έκανε μια αναδρομή στην πρώτη της χρονιά στον διαγωνισμό ομορφιάς του Star κι εξήγησε γιατί δε θεωρεί πια τον εαυτό της μοντέλο.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο «The 2Night Show»

«Ήρθα στην Ελλάδα το 2018 από τη Νέα Υόρκη με συγκεκριμένα δεδομένα, έκανα casting κάθε μέρα και μετέφερα την ίδια εμπειρία στο GNTM. Ήμουν 7 χρόνια έξω, πηγαινοερχόμουν. Είχα άγνοια κινδύνου και έλεγα τα πράγματα όπως τα λέμε σε ένα τραπέζι. Τώρα έχω γνώση κινδύνου. Δεν ξέρω αν θα έκανα διαφορετικά τα πράγματα. Όταν μπαίνεις κάπου με άγνοια, δεν ξέρεις πως να ελέγξεις κάποια πράγματα ούτε τι να σκεφτείς. Δε θα άλλαζα κάτι γιατί ο κόσμος γνώρισε εμένα, με γνώρισε αληθινά, με αγάπησε που είπα την αλήθεια, δεν είπα ψέματα, που δεν προσπάθησα να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αγαπάνε εμένα όπως είμαι ή να έχω αυτό το βάρος στην πλάτη μου ότι είμαι κάτι άλλο», ανέφερε αρχικά.

«Πολλά έχουν γραφτεί και είναι λάθος και δεν ισχύουν και είναι άδικα. Όταν οι άνθρωποι δεν ξέρουν και εσύ δεν τους λες, γιατί έχεις επιλέξει να μη λες, πρέπει να το υποστείς. Αδικίες έχουν συμβεί αλλά δεν θα πάρω τηλέφωνο, δεν θα απαντήσω, δεν θα σχολιάσω. Μένω τελείως εκτός και ας γίνει ό,τι θέλει. Στην Αμερική εξακολουθώ να έχω γραφείο, έχω CAA. Δεν είμαι πια μοντέλο, ανήκω σε μια διαφορετική κατηγορία. Το γραφείο μου στην Αμερική ασχολείται με τα επαγγελματικά μου. Το γραφείο αυτό έχει και τον Brad Pitt, την Dua Lipa… Είμαι καλά εκεί», δήλωσε.

Στη συνέχεια, η συζήτηση πήρε προσωπική τροπή, με την ίδια να απαντά αν έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη της στους ανθρώπους: «Θέλει ισορροπία αυτό… Υπάρχουν πράγματα που θα κλονίσουν την εμπιστοσύνη σου και θα έρθουν κοντά σου και δίπλα σου και θα σε απειλήσουν, καταστάσεις και συμπεριφορές όμως πρέπει να σκεφτείς και να έχεις ανθρώπους δίπλα σου, που θα σου πουν αυτό είναι το σωστό. Αν αλλάξεις και γίνεις και εσύ σαν αυτό που έρχεται απέναντι σου, είσαι εσύ μετα; Είσαι κάτι άλλο; Πολλές φορές σκέφτομαι όταν έρχονται νέοι συνεργάτες, τι ήθελα να ζήσω; Θα γίνω ένας κρίκος σε αυτή την άσχημη αλυσίδα ή θα το σπάσω και θα ξεκινήσω μια νέα; Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, δεν μπορείς να αλλάξεις. Δεν μπορεί να μην είσαι καλοπροαίρετος και καλοσυνάτος επειδή κάποιος δε σεβάστηκε τα όρια σου. Το αντίθετο, πρέπει να πιστεύεις. Έχω και τις κακές μου μέρες. Μου αρέσει να είμαι καλοπροαίρετη. Είμαι ισχυρογνώμων, δύσκολα αλλάζω άποψη».

Ακόμα, μίλησε με τα πιο τρυφερά λόγια για τον αρραβωνιαστικό της, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι δεν θα άντεχε να κάνουν μια δουλειά σχετική με τη δική της.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τον Γιάννη Καραβασάνη / NDP Photo Agency

«Είμαι καλά με τον άνθρωπό μου. Είναι κερί αναμμένο δίπλα μου. Είναι αποστασιοποιημένος από όλα αυτά και απο τη δουλειά μου και μου αρέσει αυτό. Δεν θέλω να έχει καμία ιδέα για τη δουλειά μου. Μου κάνει πάρα πολύ καλό, τεράστια ισορροπία και ησυχία. Ήμουν παντρεμένη. Ήμουν πολύ σίγουρη για το διαζύγιο που πήρα. Δεν είχαμε ζήσει την εμπειρία του γάμου κανονικά. Εγώ τον έπεισα να παντρευτούμε ξανά.

Δεν ήταν σωστό το timing, δεν ήταν η στιγμή να κάνουμε οικογένεια. Ήταν η στιγμή ο Γιάννης να τελειώσει τις σπουδές του, να ταξιδέψει, να ζήσει άλλα πράγματα. Ή θα έπρεπε να περιμένω ή να ζήσω μια παράλληλη ζωή με τον Γιάννη που θα έβγαινε στον κόσμο και θα ζούσε τη ζωή του. Νομίζω είναι καρμικό, έτσι το έχουμε δει. Ο Δημήτρης Γιαννέτος ήταν ο κουμπάρος και η Γιάννα Τερζή ήταν η μοναδική καλεσμένη. Δεν κάναμε κανονικό γάμο για να δέσουμε τις ζωές μας. Παντρευτήκαμε για να έρχεται ο Γιάννης πιο εύκολα στην Αμερική για να με βλέπει», εξομολογήθηκε για τη σχέση της με τον Γιάννη Καραβασάνη.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στο Μπέβερλι Χιλς, προκειμένου να παρευρεθεί στο λαμπερό show της Victoria’s Secret ως η μόνη επίσημη Ελληνίδα καλεσμένη.