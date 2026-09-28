Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη γαλλική κοινότητα Cernay la Ville - η οποία απέχει περίπου 45 λεπτά από το Παρίσι- και τη διαμονή της στο ιστορικό Abbaye des Vaux de Cernay.
Η ίδια δεν ανέφερε αν επρόκειτο για επαγγελματικό ταξίδι ή ταξίδι αναψυχής, αλλά λίγη σημασία έχει. Μέσα από τις εικόνες που δημοσίευσε στο instagram, «ταξίδεψε» κι εμάς στην ατμόσφαιρα της γαλλικής εξοχής.
Η παρουσιάστρια και κριτής του GNTM βρέθηκε σε ένα περιβάλλον με έντονο φυσικό στοιχείο και πέτρινα κτίσματα.
Στις εικόνες, φαίνεται να περνά στιγμές χαλάρωσης, με την ίδια να βρίσκει ευκαιρία για στιγμές δημιουργικής έκφρασης.
Απόλαυσε πρωινό πικ νικ με κρουασάν, μπαγκέτες και μαρμελάδες, ενώ επέλεξε να αφιερώσει χρόνο και στη ζωγραφική, δημιουργώντας έναν πίνακα σε καμβά μέσα στο καταπράσινο κτήμα.
Ο καλός καιρός ήταν ιδανικός για υπαίθριες δραστηριότητες στον χώρο που συνδυάζει τη φύση με την ιστορική ταυτότητα του αββαείου.
Ακόμη, περιηγήθηκε στο κτήμα και φωτογραφήθηκε με συμπαθητικά λάμα.
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: H διαμονή στο Abbaye des Vaux de Cernay
Σε άλλες φωτογραφίες, φαίνεται να απολαμβάνει την πολυτελή διαμονή στο αβαείο.
Το Abbaye des Vaux de Cernay αποτελεί έναν προορισμό που συνδέεται με την αίσθηση απομόνωσης και ηρεμίας. Ανάμεσα στη φύση και στα επιβλητικά πέτρινα κτίσματα, η παρουσιάστρια πέρασε χρόνο μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.