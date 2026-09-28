Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Chic country escape σε ιστορικό γαλλικό αβαείο

Πρωινό πικ νικ μέσα στη φύση, ζωγραφική και φωτογραφίες με λάμα

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Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Tα instastories της από τη διαμονή της σε ιστορικό γαλλικό αβαείο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ταξίδεψε στη γαλλική κοινότητα Cernay la Ville, κοντά στο Παρίσι.
  • Διανυκτέρευσε στο ιστορικό Abbaye des Vaux de Cernay, απολαμβάνοντας τη φύση και την ηρεμία.
  • Μοιράστηκε φωτογραφίες από στιγμές χαλάρωσης, πικ νικ και ζωγραφική στον υπαίθριο χώρο του αββαείου.
  • Ανακάλυψε το κτήμα και φωτογραφήθηκε με λάμα, απολαμβάνοντας την πολυτελή διαμονή της.
  • Δεν διευκρίνισε αν το ταξίδι ήταν επαγγελματικό ή αναψυχής.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη γαλλική κοινότητα Cernay la Ville - η οποία απέχει περίπου 45 λεπτά από το Παρίσι- και τη διαμονή της στο ιστορικό Abbaye des Vaux de Cernay.

Η ίδια δεν ανέφερε αν επρόκειτο για επαγγελματικό ταξίδι ή ταξίδι αναψυχής, αλλά λίγη σημασία έχει. Μέσα από τις εικόνες που δημοσίευσε στο instagram, «ταξίδεψε» κι εμάς στην ατμόσφαιρα της γαλλικής εξοχής.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Chic country escape σε ιστορικό γαλλικό αβαείο/ instagram

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Chic country escape σε ιστορικό γαλλικό αβαείο/ instagram

Η παρουσιάστρια και κριτής του GNTM βρέθηκε σε ένα περιβάλλον με έντονο φυσικό στοιχείο και πέτρινα κτίσματα. 

Το GNTM πίσω από τις κάμερες - Όσα έγιναν στην πρεμιέρα

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Chic country escape σε ιστορικό γαλλικό αβαείο/ instagram

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Chic country escape σε ιστορικό γαλλικό αβαείο/ instagram

Στις εικόνες, φαίνεται να περνά στιγμές χαλάρωσης, με την ίδια να βρίσκει ευκαιρία για στιγμές δημιουργικής έκφρασης.

Απόλαυσε πρωινό πικ νικ με κρουασάν, μπαγκέτες και μαρμελάδες, ενώ επέλεξε να αφιερώσει χρόνο και στη ζωγραφική, δημιουργώντας έναν πίνακα σε καμβά μέσα στο καταπράσινο κτήμα. 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πρωινό πικ νικ στη γαλλική εξοχή/ instagram

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πρωινό πικ νικ στη γαλλική εξοχή/ instagram

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ζωγραφική σε καμβά στη γαλλική ύπαιθρο/ instagram

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ζωγραφική σε καμβά στη γαλλική ύπαιθρο/ instagram

Ο καλός καιρός ήταν ιδανικός για υπαίθριες δραστηριότητες στον χώρο που συνδυάζει τη φύση με την ιστορική ταυτότητα του αββαείου.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Εξερεύνηση στο κτήμα της γαλλικής υπαίθρου/ instagram

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Εξερεύνηση στο κτήμα της γαλλικής υπαίθρου/ instagram

Ακόμη, περιηγήθηκε στο κτήμα και φωτογραφήθηκε με συμπαθητικά λάμα.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η συνάντηση και η φωτογραφία με λάμα/ instagram

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η συνάντηση και η φωτογραφία με λάμα/ instagram

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: H διαμονή στο Abbaye des Vaux de Cernay

Σε άλλες φωτογραφίες, φαίνεται να απολαμβάνει την πολυτελή διαμονή στο αβαείο. 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Chic country escape σε ιστορικό γαλλικό αβαείο/ instagram

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Chic country escape σε ιστορικό γαλλικό αβαείο/ instagram


Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Chic country escape σε ιστορικό γαλλικό αβαείο

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Chic country escape σε ιστορικό γαλλικό αβαείο/ instagram

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Chic country escape σε ιστορικό γαλλικό αβαείο

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Chic country escape σε ιστορικό γαλλικό αβαείο/ instagram

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Chic country escape σε ιστορικό γαλλικό αβαείο/ instagram

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Chic country escape σε ιστορικό γαλλικό αβαείο/ instagram

Το Abbaye des Vaux de Cernay αποτελεί έναν προορισμό που συνδέεται με την αίσθηση απομόνωσης και ηρεμίας. Ανάμεσα στη φύση και στα επιβλητικά πέτρινα κτίσματα, η παρουσιάστρια πέρασε χρόνο μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Chic country escape σε ιστορικό γαλλικό αβαείο/ instagram

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Chic country escape σε ιστορικό γαλλικό αβαείο/ instagram
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ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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