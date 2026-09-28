Φωτιά σε χώρο με απορρίμματα στον Ασπρύπυργο

Διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία του προαστιακού

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (αρχείου)

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας 28/9 σε χώρο με απορρίμματα στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 07:00.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ο δήμος Ασπροπύργου κινητοποιήθηκε προκειμένου να διαθέσει μηχάνημα έργου.

Νέα Ιωνία: Μεγάλη φωτιά σε τριώροφη πολυκατοικία - Ξεκίνησε από καφετέρια

Πραγματοποιείται προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας του προαστιακού, δεδομένου ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον των συρμών.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Φωτιά Ασπρόπυργος: Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Για τη φωτιά εξέδωσε ανακοίνωση και η Hellenic Train, ενημερώνοντας το κοινό για τη διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια. 

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, από τις 09:48 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος – Άνω Λιόσια, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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