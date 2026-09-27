To Star στα άδυτα των εργαστηρίων του «ελληνικού CSI»

400 αστυνομικοί και επιστήμονες δεν αφήνουν κανέναν γρίφο άλυτο

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Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Ρίστα, Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Star επισκέφθηκε τα εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) απασχολεί 400 αστυνομικούς και επιστήμονες.
  • Ο Διευθυντής Σπύρος Λάσκος τόνισε ότι η ΔΕΕ είναι το επιστημονικό κομμάτι της Αστυνομίας.
  • Η Εθνική Βάση DNA περιέχει 70.000 προφίλ και ανταλλάσσει δεδομένα με 22 ευρωπαϊκές χώρες.
  • Οι ειδικοί της ΔΕΕ ανακτούν στοιχεία που οι δράστες προσπαθούν να καταστρέψουν.

Το Star κατάφερε να μπει στα άδυτα των εργαστηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, εκεί όπου τις τελευταίες ημέρες οι Αρχές εργάζονται πυρετωδώς, για να δώσουν όλες τις απαντήσεις για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Παράλληλα όμως, εκεί φτάνουν στοιχεία και από δεκάδες άλλες υποθέσεις από όλη τη χώρα.

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To Star στα άδυτα των εργαστηρίων του «ελληνικού CSI»

Η Κατερίνα Ρίστα βρέθηκε με την κάμερα του Star στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ), εκεί που 400 αστυνομικοί και επιστήμονες δεν αφήνουν κανέναν γρίφο άλυτο και κανένα ερώτημα αναπάντητο.

«Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών είναι το επιστημονικό κομμάτι της Ελληνικής Αστυνομίας», λέει στο Star o Διευθυντής Εγκληματολογικών Ερευνών, Υποστράτηγος Σπύρος Λάσκος.

Σε αυτό το τμήμα, εξαφανίζονται μάσκες και κουκούλες, ενώ παράλληλα, οι ειδικοί συναρμολογούν ό,τι οι δράστες προσπαθούν να καταστρέψουν.

To Star στα άδυτα των εργαστηρίων του «ελληνικού CSI»

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Τέλειο έγκλημα δεν υπάρχει για τους βιολόγους και τους γενετιστές των εγκληματολογικών εργαστηρίων.

Είναι ενδεικτικό, ότι η Εθνική Βάση του DNA, έχει περίπου 70.000 προφίλ DNA από διάφορες περιπτώσεις και έχει τη δυνατότητα να ανταλλάσσει αυτοματοποιημένα δεδομένα με άλλες 22 ευρωπαϊκές χώρες.

To Star στα άδυτα των εργαστηρίων του «ελληνικού CSI»

 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

 

 

 

 

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