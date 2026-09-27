To Star στα άδυτα των εργαστηρίων του «ελληνικού CSI»

Το Star κατάφερε να μπει στα άδυτα των εργαστηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, εκεί όπου τις τελευταίες ημέρες οι Αρχές εργάζονται πυρετωδώς, για να δώσουν όλες τις απαντήσεις για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Παράλληλα όμως, εκεί φτάνουν στοιχεία και από δεκάδες άλλες υποθέσεις από όλη τη χώρα.

Η Κατερίνα Ρίστα βρέθηκε με την κάμερα του Star στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ), εκεί που 400 αστυνομικοί και επιστήμονες δεν αφήνουν κανέναν γρίφο άλυτο και κανένα ερώτημα αναπάντητο.

«Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών είναι το επιστημονικό κομμάτι της Ελληνικής Αστυνομίας», λέει στο Star o Διευθυντής Εγκληματολογικών Ερευνών, Υποστράτηγος Σπύρος Λάσκος.

Σε αυτό το τμήμα, εξαφανίζονται μάσκες και κουκούλες, ενώ παράλληλα, οι ειδικοί συναρμολογούν ό,τι οι δράστες προσπαθούν να καταστρέψουν.

Τέλειο έγκλημα δεν υπάρχει για τους βιολόγους και τους γενετιστές των εγκληματολογικών εργαστηρίων.

Είναι ενδεικτικό, ότι η Εθνική Βάση του DNA, έχει περίπου 70.000 προφίλ DNA από διάφορες περιπτώσεις και έχει τη δυνατότητα να ανταλλάσσει αυτοματοποιημένα δεδομένα με άλλες 22 ευρωπαϊκές χώρες.

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