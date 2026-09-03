Η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας στην 90ή ΔΕΘ

Θεσσαλονίκη: Σε ρυθμούς ΔΕΘ η πόλη – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας από σήμερα / Mega

Η Ελληνική Αστυνομία δίνει το «παρών» στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με κεντρικό μήνυμα «Σύγχρονη Αστυνομία.'' Καινοτομούμε για την Ασφάλεια», το Πληροφοριακό Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. ανοίγει τις πύλες του, προσκαλώντας τους πολίτες να γνωρίσουν από κοντά μια Αστυνομία που εξελίσσεται ραγδαία, επενδύοντας στη γνώση, την τεχνολογία και τον ανθρώπινο παράγοντα.

Από επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου της Ε.Κ.Α.Μ. έως διαδραστικές εφαρμογές κυβερνοασφάλειας, η φετινή παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. δεν είναι απλώς μια έκθεση υλικού, αλλά μια βιωματική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Η Μεγάλη Καινοτομία: G.I.S., EKO Cobra και Ε.Κ.Α.Μ. μαζί στη Θεσσαλονίκη

Μία από τις κορυφαίες στιγμές της φετινής ΔΕΘ θα είναι η εντυπωσιακή επιχειρησιακή επίδειξη που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τα εγκαίνια.

Για πρώτη φορά, η ελληνική Ε.Κ.Α.Μ. ενώνει τις δυνάμεις της με τις επίλεκτες ευρωπαϊκές μονάδες G.I.S. (Ιταλία) και EKO Cobra (Αυστρία). Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου ATLAS, οι τρεις μονάδες θα παρουσιάσουν ένα σενάριο επέμβασης υψηλού κινδύνου, αξιοποιώντας εξοπλισμό αιχμής, όπως Robot Dogs και Indoor Drones.

Βιωματικές Εμπειρίες και Διαδραστικές Δράσεις για τους Πολίτες

Φέτος, συμμετέχουν 11 κορυφαίες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. (Τροχαία, Άμεση Δράση, Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος, Εγκληματολογικών Ερευνών κ.ά.). Οι επισκέπτες, αντί απλώς να παρατηρούν, θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά:

Drone Simulator:Ανάληψη εικονικής εναέριας αποστολής πάνω από τη Θεσσαλονίκη.

CSI... στην πράξη: Δραστηριότητα «Φάκελος Δ.Α.Ο.Ε.: Ενώνοντας τα ίχνη», όπου ο επισκέπτης μπαίνει στον ρόλο του ερευνητή του Οργανωμένου Εγκλήματος. Μικροσκοπική εξέταση πειστηρίων και ψηφιακών ιχνών (Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών).

Ψηφιακή Ακαδημία Κυβερνοεγκλήματος 2026: VR (Εικονική Πραγματικότητα) και Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της ασφαλούς πλοήγησης.

Προσομοιωτές Τροχαίας: Χρήση γυαλιών προσομοίωσης μέθης/χρήσης ουσιών και προσομοιωτής πρόσκρουσης για να γίνει αντιληπτή η σημασία της ζώνης ασφαλείας. Παρουσίαση νέων ψηφιακών συσκευών κλήσεων της Τροχαίας.

Κοινωνική Αστυνόμευση: Σύγχρονα Εργαλεία στα Χέρια του Πολίτη

Η ΕΛ.ΑΣ. αναδεικνύει το ανθρώπινο πρόσωπό της μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης. Το κοινό θα ενημερωθεί για τις ψηφιακές εφαρμογές και τις τηλεφωνικές γραμμές που σώζουν ζωές:

Το Panic Button (για την ενδοοικογενειακή βία)

Η εφαρμογή SAFE.YOUth

Το Emergency Button

Η γραμμή 10201 (προστασία ανηλίκων)

Η γραμμή 10410 (προστασία ζώων)

Δράσεις Ειδικά για Παιδιά: Οι «Ήρωες της Αστυνομίας»

Οι μικροί επισκέπτες αποκτούν ξεχωριστό ρόλο! Μέσα από το νέο βιβλίο δραστηριοτήτων «Οι Ήρωες της Αστυνομίας», τα παιδιά γνωρίζουν αστυνομικούς - «super ήρωες», των οποίων η υπερδύναμη είναι η γνώση (π.χ. Αστυνόμος Αστραπή, Αστυνόμος Σταμάτης, Αστυνόμος Ασπίδα). Λύνουν γρίφους, μαθαίνουν πώς να προστατεύονται από κινδύνους και δημιουργούν τον δικό τους ήρωα. Επιπλέον, θα έχουν την ευκαιρία να μπουν σε αληθινά περιπολικά, να ανέβουν σε μοτοσικλέτες της Άμεσης Δράσης και να γνωρίσουν από κοντά εκπαιδευμένους αστυνομικούς σκύλους (K9).

Καθ’ όλη τη διάρκεια της 90ής ΔΕΘ, στελέχη όλων των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. θα βρίσκονται στο Πληροφοριακό Κέντρο, έτοιμα να ενημερώσουν το κοινό και να συζητήσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης αστυνόμευσης.

