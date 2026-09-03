Μια καλοστημένη διαδικτυακή απάτη με «πρωταγωνιστή» τον…super star του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο καταγγέλλει γυναίκα στην Πάτρα, η οποία πίστεψε ότι συνομιλούσε πράγματι με τον διάσημο ποδοσφαιριστή και του... έδωσε 100 ευρώ μέσω IRIS.

Η γυναίκα μίλησε στη «Γνώμη Πατρών» και περιέγραψε πώς οι απατεώνες κατάφεραν να την πείσουν ότι πίσω από την επικοινωνία βρισκόταν ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

σου μιλαει ο κριστιανο ροναλντο στα ελληνικα

σου ζηταει 50 ευρω

τον πιστευεις pic.twitter.com/DzxJX4UDC3 — Red Spectre⛓️★ ☭ (@SpectreRed80953) September 2, 2026

Όπως ανέφερε, ο άγνωστος που επικοινώνησε μαζί της συστήθηκε ως ο ποδοσφαιριστής και της είπε ότι μπορούσε να τη βοηθήσει οικονομικά. Για να προχωρήσει, όμως, η υποτιθέμενη διαδικασία, της ζήτησε να καταβάλει 50 ευρώ δύο φορές, μέσω IRIS, με την υπόσχεση ότι τα χρήματα θα της επιστρέφονταν πολλαπλάσια.

«Μου είπε πως μπορεί να μου προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά, για να νομιμοποιήσω αυτή την πράξη του, θα έπρεπε να καταβάλω χρήματα, 50 ευρώ, δύο φορές», είπε το θύμα της απάτης.

Το στοιχείο που έκανε τη γυναίκα να πιστέψει ότι επρόκειτο πράγματι για τον Ρονάλντο ήταν μια βιντεοκλήση που νόμιζε ότι έκανε με τον CR7, κατά τη διάρκεια της οποίας μάλιστα, ο Πορτογάλος super star του ποδοσφαίρου της μιλούσε στα… ελληνικά. Όπως αποδείχθηκε όμως συνομιλούσε με τον κλώνο του που δημιούργησε η Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Για να πειστώ ότι δεν είναι κλέφτης, με πήρε βιντεοκλήση και τον είδα. Ήταν ο Ρονάλντο, σ’ ένα άσπρο πολυτελές αυτοκίνητο και μου έλεγε πως βοηθάει όσους έχουν ανάγκη, σε όλο τον κόσμο», είπε.

«Πείστηκα, κατέβαλα τα χρήματα, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως έπεσα θύμα απάτης», πρόσθεσε.

Αρκετοί απατεώνες χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να παραπλανήσουν τα θύματά τους, αξιοποιώντας την αναγνωρισιμότητα διάσημων προσώπων.

Πραγματικό υλικό από συνεντεύξεις και εμφανίσεις γνωστών προσώπων μπορεί να υποστεί επεξεργασία, ώστε να παραποιηθούν η φωνή, η εικόνα και οι κινήσεις των χειλιών τους. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα βίντεο που μπορεί να ξεγελάσει ένα υποψήφιο θύμα.

Στη συνέχεια, οι απατεώνες μπορεί να ζητήσουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα οικονομική βοήθεια, φιλανθρωπική δράση ή κάποια υποτιθέμενη επένδυση.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε αιτήματα για χρήματα στο Διαδίκτυο, ακόμη και όταν φαίνεται ότι προέρχονται από πρόσωπα που γνωρίζουν. Η ύπαρξη βιντεοκλήσης ή η εμφάνιση ενός αναγνωρίσιμου προσώπου δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι η επικοινωνία είναι γνήσια.