Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: O γιος της έγινε ενός έτους - «12 μήνες Μαμά»

«Σήμερα ο Ορφέας ολοκλήρωσε επίσημα την πρώτη του βόλτα γύρω από τον ήλιο»

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Tα instastories της Ιωάννας Τριανταφυλλίδου για τα πρώτα γενέθλια του γιου της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμωνας Κουρής γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους, Ορφέα, στις 2 Σεπτεμβρίου.
  • Ο Ορφέας βαπτίστηκε στις 29 Αυγούστου 2026, με λαμπερό πάρτι σε κτήμα στο Κορωπί.
  • Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από την τούρτα του γιου της, σχολιάζοντας την πρώτη του 'βόλτα γύρω από τον ήλιο'.
  • Στη βάπτιση παρευρέθηκαν γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της υποκριτικής και της showbiz.
  • Ο στολισμός της βάπτισης είχε θέμα τον ήλιο και χρησιμοποιούσε ζεστές αποχρώσεις.

Λίγες μέρες μετά τη βάπτιση του γιου τους, Ορφέα, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμωνας Κουρής, γιόρτασαν τα πρώτα του γενέθλια. 

Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός

Το αγοράκι τους έγινε ενός έτους, χθες 2 Σεπτεμβρίου, όπως επιβεβαίωσε με ανάρτησή της η ηθοποιός.

Δημοσιεύοντας μερικές φωτογραφίες από την τούρτα του ανήμερα της βάπτισής του, η οποία έγραφε: «Πρώτη βόλτα γύρω από τον ήλιο», η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έγραψε: «Σήμερα ο Ορφέας ολοκλήρωσε επίσημα την πρώτη του βόλτα γύρω από τον ήλιο! Και δεν θα μπορούσε να είχε σβήσει το πρώτο του κεράκι σε πιο όμορφη τούρτα από αυτή. 365 μέρες λοιπόν! Ευτυχώς υπάρχει μια αντικειμενικότητα στο ημερολόγιο γιατί ο χρόνος ήταν σχετικός όλον αυτό τον καιρό… άλλοτε συρρικνωνόταν και άλλοτε μια στιγμή κρατούσε για πάντα!».

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Kίμων Κουρής- Ευγενία Δημητροπούλου/ instagram

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Kίμων Κουρής- Ευγενία Δημητροπούλου/ instagram

Ο Ορφέας βαπτίστηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026 και οι γονείς του διοργάνωσαν ένα λαμπερό πάρτι για τους συγγενείς και τους φίλους τους, σε κτήμα στο Κορωπί. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της υποκριτικής και της ελληνικής showbiz όπως η Ταμίλα Κουλίεβα, η Ευγενία Δημητροπούλου, η Τόνια Σωτηροπούλου, η Νάντια Κοντογεώργη, ο Αποστόλης Τότσικας και η Ρούλα Ρέβη. 

Ο στολισμός της βάπτισης κινήθηκε σε ζεστές αποχρώσεις και ειδικότερα, στα χρώματα του κίτρινου, του πορτοκαλί και του κεραμιδί. Είχε θέμα τον ήλιο και την αισθητική της ερήμου,  με χαρακτηριστικούς πράσινους κάκτους. 

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ΙΩΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
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ΚΙΜΩΝΑΣ ΚΟΥΡΗΣ
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ΤΟΥΡΤΑ
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ΓΕΝΕΘΛΙΑ
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