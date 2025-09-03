Έλλη Λαμπέτη: Οι γάμοι, το παιδί που λάτρεψε σαν δικό της και ο καρκίνος

Σαν σήμερα στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983 «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 57 χρόνων μία από τις κορυφαίες ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ο λόγος για την Έλλη Λαμπέτη.

Σήματα κατατεθέν της; Τα μεγάλα θλιμμένα μάτια, το χαρακτηριστικό ψεύδισμα και το μοναδικό υποκριτικό ταλέντο, τα οποία την έκαναν να ξεχωρίσει στον ελληνικό κινηματογράφο.

Παρόλο που συμμετείχε σε περίπου 10 ταινίες, κατάφερε να αφήσει το «αποτύπωμά» της στο ελληνικό σινεμά και ιδιαίτερα στο κορυφαίο δράμα «Το Τελευταίο Ψέμα», χάρη στο οποίο βρέθηκε στα βραβεία BAFTA ανάμεσα στις προτεινόμενες για την καλύτερη ξένη ηθοποιό.

Γνωρίζοντας την Έλλη Λαμπέτη - Το βιογραφικό της

Η Ελένη Λούκου , όπως είναι το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στα Βίλια Αττικής

Ο πατέρας της Κώστας Λούκος είχε ταβέρνα στα Βίλια και η μητέρα της ήταν η Αναστασία Σταμάτη. Είχε τέσσερις αδελφές και τον δίδυμο αδελφό της, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή από φυματίωση το 1941

Η Έλλη Λαμπέτη έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 57 χρόνων , αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Mount Sinai Hospital των Ηνωμένων Πολιτειών, περνώντας τις τελευταίες βδομάδες στην εντατική

Η ίδια νόσος «κυνήγησε» και τις αδελφές της, αφού τις τρεις τις έχασε από καρκίνο του μαστού (με εξαίρεση την Αντιγόνη, η οποία έζησε αρκετά χρόνια μετά τον θάνατο της ηθοποιού).

Οι απορρίψεις στο θέατρο και ο άγνωστος έρωτας

Η καριέρα της στο θέατρο ξεκίνησε το 1941, με, δυστυχώς, δύο μεγάλες απορρίψεις, αφού απέτυχε να περάσει τις υποκριτικές εξετάσεις τόσο στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όσο και στη σχολή Κοτοπούλη. Παρόλα αυτά, έπειτα από ένα δεύτερο δοκιμαστικό, η ίδια η Μαρίκα Κοτοπούλη αναγνώρησε το ταλέντο της και τη δέχτηκε στη σχολή της.

Μόλις λίγο καιρό στη σχολή και η Λαμπέτη γνωρίζει έναν πλούσιο Έλληνα, ο οποίος ζούσε στο Παρίσι και τον ερωτεύεται παράφορα. Εκείνος νέος, γοητευτικός, διανοούμενος... ήταν η πρώτη σχέση για τη σπουδαία ηθοποιό, για την οποία πήγε να εγκαταλείψει τις σπουδές της.

Όπως είχε σχολιάσει ο Μιχάλης Κακογιάννης: «Ήταν μια παθιασμένη ιστορία. Ζούσαν στο δικό τους κόσμο, έκαναν έρωτα στα χωράφια, δεν λογάριαζαν τίποτα», ενώ η ίδια είχε πει για τον πρώτο της έρωτα «μου χάρισε τον παράδεισο, αυτό έχει σημασία». Εκείνη που στην πραγματικότητα την έπεισε να μην παρατήσει τα όνειρά της ήταν η Κοτοπούλη.

Έλλη Λαμπέτη: Οι γάμοι και ο θυελλώδης έρωτας με τον Δημήτρη Χορν

Το 1949 ερωτεύεται παράφορα τον Αλέκο Αλεξανδράκη, όμως η σχέση τους θα κρατήσει μόλις λίγους μήνες εξαιτίας της καλλιτεχνικής αντιζηλίας τους.

Έναν χρόνο αργότερα, παντρεύεται τον δημοσιογράφο Μάριο Πλωρίτη, ο οποίος παρέμεινε πιστός της φίλος και στάθηκε δίπλα της έως το τέλος της ζωής της. Όπως είχε αναφέρει η ίδια η Λαμπέτη για τον Πλωρίτη: «Ερωτευθήκαμε. Πιο σωστά, με ερωτεύθηκε εκείνος. Ήταν όμως πρώτης τάξεως άνθρωπος. Τον εκτιμούσα πολύ».

Το 1952 συγκροτεί με τον Δημήτρη Χορν και τον Γιώργο Παππά τον θίασο Λαμπέτη - Παππά - Χορν. Και τότε ερωτεύεται παράφορα τον Δημήτρη Χορν. Όπως θα αποκαλύψει σύντομα στον τότε σύζυγό της: «Μου συμβαίνει κάτι τρομερό: Τον Χορν ξέρεις πως τον έχω, δεν τον χωνεύω. Αλλά δες το πρόβλημα: τον ερωτεύομαι!»

Με τον Χορν έζησε έναν θυελλώδη έρωτα. Το κοινό επιζητούσε να τους βλέπει μαζί στη σκηνή, ενώ με τον θίασό τους ανέβασαν σημαντικές παραστάσεις. Παράλληλα, γύρισαν και αγαπημένες ταινίες, όπως το «Κυριακάτικο Ξύπνημα», «Το Κορίτσι με τα Μαύρα» και «Η Κάλπικη Λίρα». Και ενώ η καριέρα της έχει πάρει ανωδική πορεία, «φεύγει» από τη ζωή πατέρας της.

Όπως είχε περιγράψει η αδερφή της, Αντιγόνη Λούκου: «Ήταν απόγευμα, η Έλλη ετοιμαζόταν για την πρεμιέρα του έργου “Το σπίτι της κούκλας”. Ξαφνικά έμαθε για τον θάνατο του πατέρα μας. Δεν μπορούσε να αναβάλει την πρεμιέρα. Σε μια από τις σκηνές που η Έλλη έπρεπε να κλάψει, ξεσπάει σε κλάμματα. Δεν μπορεί να σταματήσει. Ο κόσμος από κάτω σηκώθηκε όρθιος να τη χειροκροτήσει για την άψογη υποκριτική της. Κανείς, όμως, δεν γνώριζε ότι έκλαιγε για τον χαμένο μας πατέρα».

Η Λαμπέτη έχασε και τις τρεις αδερφές της από καρκίνο, κάτι που της είχε στοιχίσει πολύ και μένει έγκυος. Η ηθοποιός ήθελε να κρατήσουν το παιδί, αλλά ο Χορν έδειξε να μην είναι τόσο σίγουρος. Όπως αποκάλυψε στη βιογραφία της «Η Τελευταία Παράσταση», η Λαμπέτη αποφάσισε εν τέλει να κάνει έκτρωση, χωρίς να του το πει. Ωστόσο, η εγχείρηση δεν πήγε όπως αναμενόταν και παραλίγο να χάσει τη ζωή της. Έτσι η πολυτάραχη σχέση της με τον Χορν θα τελειώσει το 1959.

Το παιδί και η «απαγωγή» που την οδήγησε στην κατάθλιψη

Αφού χώρισε με τον Χορν, τον ίδιο χρόνο ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε τον Αμερικανό συγγραφέα Frederic Wakeman. Το 1969, όμως, διαγνώστηκε με καρκίνο και η η Λαμπέτη ταξίδεψε στην Αμερική όπου και εγχειρίστηκε. Προσπαθώντας να περάσει και αυτόν τον Γολγοθά, αποφάσισε νε επιστρέψει στο θέατρο, κάνοντας αυτό που αγαπά.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Λαμπέτη ερμήνευε κάποια θεατρικά έργα στο ραδιόφωνο. Εκεί γνώρισε έναν νεαρό, με τον οποίο έγιναν γρήγορα φίλοι. Εκείνος της εκμυστηρεύτηκε ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με μια κοπέλα, η οποία έμεινε έγκυος και γέννησε ένα κοριτσάκι. Ο νεαρός δεν ήταν σε θέση να αναλάβει την ανατροφή του παιδιού και συμφώνησε με τη Λαμπέτη να την κρατήσει προσωρινά έως ότου οι γονείς του να μπορούν να το φροντίσουν.

Η μικρή έμεινε με τη Λαμπέτη περίπου 5 χρόνια και η ηθοποιός με τον σύζυγό της μεγάλωναν το κοριτσάκι σαν δικό τους παιδί, το οποίο την αποκαλούσε «μαμά». Το 1974 οι βιολογικοί γονείς της μικρής, αφού παντρεύτηκαν, άρχισαν να διεκδικούν το παιδί τους. Η υπόθεση έφθασε στα δικαστήρια, κάτι που βύθισε τη Λαμπέτη στην κατάθλιψη. Μία μέρα οι φυσικοί γονείς του κοριτσιού είπαν ότι θα πάνε μία βόλτα με τη μικρή, όπως προέβλεπε ο νόμος, όμως δεν την επέστρεψαν ποτέ.

Η τελευταία παράσταση και η απώλεια της φωνής της

Η τελευταία παράσταση, στην οποία πρωταγωνίστησε στην Αθήνα, ήταν το «Σάρα - Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού». Ο καρκίνος έκανε την επανεμφάνισή του έπειτα από 11 χρόνια, το 1980 και οι μεταστάσεις ήταν συνεχείς.

Οι χημειοθεραπείες, στις οποίες υποβλήθηκε, έπληξαν τις φωνητικές της χορδές, με αποτέλεσμα σταδιακά να χάσει και τη φωνή της.

Τελικά, η ηθοποιός θα ενδώσει στην ασθένειά της στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983.