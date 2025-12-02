Πόσο επικίνδυνα είναι τα παιχνίδια που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη;

Η εξάπλωση των παιχνιδιών που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη - από λούτρινα αρκουδάκια μέχρι κούκλες που συνομιλούν - έχει προκαλέσει αυξανόμενη ανησυχία στις ΗΠΑ. Γονείς και ειδικοί στην προστασία ανηλίκων κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για μία αγορά που αναπτύσσεται ταχύτατα, αλλά χωρίς ξεκάθαρο πλαίσιο κανόνων.

Παιχνίδια που «ακούν» και καταγράφουν

Τα νέα παιχνίδια AI μπορούν να αναγνωρίζουν φωνή, να απαντούν σε ερωτήσεις, να αποθηκεύουν προτιμήσεις των παιδιών και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους. Για τις εταιρείες, αυτή η τεχνολογία υπόσχεται μια πιο «μαγική» εμπειρία που κάνει τα παιδιά να δένονται περισσότερο με το παιχνίδι τους.

Ωστόσο, η ίδια η ικανότητα των παιχνιδιών να συλλέγουν δεδομένα - ακόμη και χωρίς το παιδί να το αντιλαμβάνεται - δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα. Πόσα ακριβώς «ακούει» ένα αρκουδάκι με μικρόφωνο; Τι καταγράφει μια κούκλα που είναι πάντα συνδεδεμένη στο διαδίκτυο; Και κυρίως, πού καταλήγουν οι πληροφορίες αυτές;

Η παραβίαση της ιδιωτικότητας

Οργανώσεις προστασίας καταναλωτή στις ΗΠΑ έχουν ήδη επισημάνει ότι ορισμένα «έξυπνα» παιχνίδια λειτουργούν ουσιαστικά ως συσκευές παρακολούθησης μέσα στο παιδικό δωμάτιο. Παλαιότερα μοντέλα είχαν μάλιστα βρεθεί ευάλωτα σε επιθέσεις hackers που μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο μικρόφωνο ή στο ηχείο του παιχνιδιού.

Για τους ειδικούς, τα παιδιά αποτελούν ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα, καθώς δεν μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει συλλογή δεδομένων ή ψηφιακό αποτύπωμα. Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι πολλές εταιρείες δεν αποσαφηνίζουν με επαρκή τρόπο σε ποιες χρήσεις προορίζονται τα δεδομένα ή για πόσο χρόνο αποθηκεύονται.

Οι πωλήσεις των AI-παιχνιδιών αυξάνονται σταθερά, ειδικά σε αργίες και περιόδους δώρων. Πολλοί γονείς θεωρούν ότι προσφέρουν στα παιδιά τους κάτι «έξυπνο» και σύγχρονο. Άλλοι παραμένουν καχύποπτοι, φοβούμενοι ότι αντικείμενα που μοιάζουν αθώα μπορεί να δημιουργήσουν νέους κινδύνους μέσα στο σπίτι.

Η συζήτηση έχει πλέον μεταφερθεί και σε εκπαιδευτικούς κύκλους, όπου τίθεται το ερώτημα: Πρέπει τα παιδιά να μεγαλώνουν με παιχνίδια που τους μιλούν και αναλύουν τη συμπεριφορά τους;

Αναγκαίο το ρυθμιστικό πλαίσιο

Καθώς η αγορά των “smart toys” επεκτείνεται, αυξάνεται η πίεση προς τις αμερικανικές αρχές να θεσπίσουν συγκεκριμένους κανόνες για την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και τη διαφάνεια.

Το μόνο βέβαιο είναι πως τα παιχνίδια του μέλλοντος θα είναι πιο έξυπνα από ποτέ - το ζητούμενο είναι να είναι και πιο ασφαλή.