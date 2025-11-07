Τεχνητή νοημοσύνη και εκπαίδευση: Νέα εργαλεία που θα σε βοηθήσουν

Μία ενδιαφέρουσα συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή με θέμα την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην εκπαίδευση και τον τρόπο με τον οποίο νέες εφαρμογές μπορούν να διευκολύνουν τόσο τους μαθητές όσο και τους γονείς στη μαθησιακή διαδικασία.

Η πλατφόρμα NoUnity.ai

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, παρουσιάστηκε η πλατφόρμα NoUnity.ai, ένα ελληνικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες της ελληνικής εκπαίδευσης. Η εφαρμογή αυτή προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε μαθήματα, θεωρία και ασκήσεις τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το NoUnity μπορεί να λειτουργήσει δωρεάν, παρέχοντας βασικές δυνατότητες, ενώ υπάρχει και επιλογή συνδρομής με χαμηλό κόστος (περίπου 2–5 ευρώ μηνιαίως) για πρόσθετες λειτουργίες. Το εργαλείο επιτρέπει στους μαθητές να σκανάρουν μια άσκηση και να λαμβάνουν επεξηγήσεις ή λύσεις, συνοδευόμενες από σχετική θεωρία και οπτικοακουστικό υλικό. Με αυτόν τον τρόπο, η μελέτη γίνεται πιο αποτελεσματική, χωρίς να απαιτείται συνεχής επίβλεψη από τους γονείς.

Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση υπογράμμισαν πως η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση δεν αντικαθιστά τους εκπαιδευτικούς, αλλά μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εξατομικευμένη καθοδήγηση και πρόσβαση στη γνώση ανά πάσα στιγμή. «Ο εκπαιδευτικός έχει περιορισμένο χρόνο μέσα στην τάξη. Το AI, όμως, έχει όλο τον χρόνο του κόσμου», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Τι κάνει η πλατφόρμα T3.chat

Παράλληλα, έγινε αναφορά και σε πιο προχωρημένες πλατφόρμες, όπως το T3.chat, που επιτρέπει στον χρήστη να επιλέγει με ποιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θέλει να επικοινωνήσει, ανάλογα με το είδος της βοήθειας που αναζητά.

Η συζήτηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για την εκπαίδευση, εφόσον χρησιμοποιείται με μέτρο και κριτική σκέψη. Όπως τονίστηκε, στόχος δεν είναι να αντικατασταθεί ο ρόλος του δασκάλου, αλλά να ενισχυθεί η μαθησιακή εμπειρία και να μειωθεί το άγχος των γονιών που προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στο διάβασμα.