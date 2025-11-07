Τεχνητή νοημοσύνη και εκπαίδευση: Νέα εργαλεία που θα σε βοηθήσουν

Νέες πλατφόρμες που θα «λύσουν» τα χέρια σε γονείς και μαθητές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.11.25 , 18:54 Cash or Trash: Παγώνης vs Τσαγκαράκης: Ποιος θα φορέσει το καπέλο Gucci;
07.11.25 , 18:34 Νάταλι Κάκκαβα: Στα επείγοντα μετά από περιπέτεια υγείας
07.11.25 , 18:27 Βέροια: Ο ληστής τραυματίστηκε από το όπλο του στην πάλη με το θύμα!
07.11.25 , 18:15 Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Β. Τουρνάς
07.11.25 , 18:09 3+1 «άγνωστοι» προορισμοί στην Ελλάδα για αξέχαστες διακοπές
07.11.25 , 18:05 Cash or Trash: Η επιστροφή της Σέλμα και η πρόσκληση για ποτό στον Σταυρίδη
07.11.25 , 17:58 Nissan Juke: Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να το αποκτήσετε
07.11.25 , 17:46 Τεχνητή νοημοσύνη και εκπαίδευση: Νέα εργαλεία που θα σε βοηθήσουν
07.11.25 , 17:39 Η ώρα του «Φραπέ» και του «Χασάπη» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
07.11.25 , 17:10 Τζώρτζογλου: Μιλά για τη δήλωσή του ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλo κρεβάτι
07.11.25 , 16:59 Λάρισα: 3χρονος παρασύρθηκε από ΙΧ που πέρασε από πάνω του
07.11.25 , 16:59 Μάρα Ζαχαρέα: Τα τρία τηλεοπτικά απωθημένα και η συνάντηση με την Γκίλφοϊλ
07.11.25 , 16:58 COSMOTE TELEKOM: Δωρεάν γρήγορο ίντερνετ σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία
07.11.25 , 16:56 GNTM: Τα μοντέλα μεταμορφώνονται σε fashion icon βοσκοί και βοσκοπούλες
07.11.25 , 16:13 Aυτά είναι τα απίστευτα οφέλη των smoothies
Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Β. Τουρνάς
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Δείτε πώς είναι σήμερα
Νάταλι Κάκκαβα: Στα επείγοντα μετά από περιπέτεια υγείας
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Μελίνα Μακρή: «Το παιδί μου είναι 3,5 ετών και δεν μιλάει ακόμα»
Έκτακτο δελτίο καιρού: Τριήμερη κακοκαιρία με βροχές σε πέντε περιοχές
Η Αγγελική Δαλιάνη φωτογραφίζεται με τη 16χρονη κούκλα κόρη της, Λυδία
Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
Αιγάλεω: Μαχαίρωσε την κόρη του στο λαιμό
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Buongiorno / Εξωτερική φωτογραφία: freepik
Εύκολο διάβασμα μέσω AI λύνει τα χέρια των γονιών / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία ενδιαφέρουσα συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή με θέμα την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην εκπαίδευση και τον τρόπο με τον οποίο νέες εφαρμογές μπορούν να διευκολύνουν τόσο τους μαθητές όσο και τους γονείς στη μαθησιακή διαδικασία.

Τι είναι το vibe working που κερδίζει όλο και περισσότερους της Gen Z

Η πλατφόρμα NoUnity.ai

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, παρουσιάστηκε η πλατφόρμα NoUnity.ai, ένα ελληνικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες της ελληνικής εκπαίδευσης. Η εφαρμογή αυτή προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε μαθήματα, θεωρία και ασκήσεις τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το NoUnity μπορεί να λειτουργήσει δωρεάν, παρέχοντας βασικές δυνατότητες, ενώ υπάρχει και επιλογή συνδρομής με χαμηλό κόστος (περίπου 2–5 ευρώ μηνιαίως) για πρόσθετες λειτουργίες. Το εργαλείο επιτρέπει στους μαθητές να σκανάρουν μια άσκηση και να λαμβάνουν επεξηγήσεις ή λύσεις, συνοδευόμενες από σχετική θεωρία και οπτικοακουστικό υλικό. Με αυτόν τον τρόπο, η μελέτη γίνεται πιο αποτελεσματική, χωρίς να απαιτείται συνεχής επίβλεψη από τους γονείς.

 

44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη (ΑI)

Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση υπογράμμισαν πως η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση δεν αντικαθιστά τους εκπαιδευτικούς, αλλά μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εξατομικευμένη καθοδήγηση και πρόσβαση στη γνώση ανά πάσα στιγμή. «Ο εκπαιδευτικός έχει περιορισμένο χρόνο μέσα στην τάξη. Το AI, όμως, έχει όλο τον χρόνο του κόσμου», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Τι κάνει η πλατφόρμα T3.chat

Παράλληλα, έγινε αναφορά και σε πιο προχωρημένες πλατφόρμες, όπως το T3.chat, που επιτρέπει στον χρήστη να επιλέγει με ποιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θέλει να επικοινωνήσει, ανάλογα με το είδος της βοήθειας που αναζητά.

Τι είναι το πολλαπλό βιβλίο και πώς θα εφαρμοστεί στα σχολεία

Η συζήτηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για την εκπαίδευση, εφόσον χρησιμοποιείται με μέτρο και κριτική σκέψη. Όπως τονίστηκε, στόχος δεν είναι να αντικατασταθεί ο ρόλος του δασκάλου, αλλά να ενισχυθεί η μαθησιακή εμπειρία και να μειωθεί το άγχος των γονιών που προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στο διάβασμα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
 |
AI
 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 |
ΜΑΘΗΤΕΣ
 |
ΓΟΝΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top