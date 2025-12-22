Βίκυ Καγιά: Με τη 10χρονη κόρη της σε χριστουγεννιάτικo event

Μία χριστουγεννιάτικη έξοδο μαζί με την κόρη της Μπιάνκα, έκανε η Βίκυ Καγιά. Μαμά και κόρη έδωσαν μαζί το «παρών» σε φιλανθρωπική εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Εντυπωσιακά ντυμένες - στα μαύρα- μαμά και κόρη πόζαραν για τα social media της παρουσιάστριας. Η Βίκυ Καγιά εμφανίστηκε με ένα υπέροχο μαύρο σετ που απαρτιζόταν από ένα καλοραμμένο τοπ και μάξι φούστα με ιδιαίτερο τελείωμα, ενώ η μικρή Μπιάνκα φορούσε ένα αέρινο μαύρο φόρεμα. Τα μαλλιά της 10χρονης έκλεψαν την παράσταση. Μακριά, με δύο πλεξουδάκια κι ένα φιογκάκι, τόνιζαν το όμορφο πρόσωπό της.

Βίκυ Καγιά: «Δε με είχε φροντίσει κανείς πριν τον Ηλία»

Η Βίκυ Καγιά και ο αγαπημένος της Ηλίας Κρασσάς παντρεύτηκαν το 2014 με μυστικό γάμο στο Παρίσι. Ένα χρόνο αργότερα, το 2015, η Βίκυ Καγιά φέρνει στον κόσμο την κόρη της, Μπιάνκα - Αλεξάνδρα, ενώ την ευτυχία του ζευγαριού ολοκληρώνει ο ερχομός του γιου τους Κάρολου - Ηλία.

«Εγώ είμαι πιο εκδηλωτική από τον Ηλία. Ο Ταύρος θα ήταν; Εγώ είμαι. Μου έχει κάνει πολλές ρομαντικές κινήσεις. Κατ’ αρχάς είναι ο πρώτος άνθρωπος που με φροντίζει ουσιαστικά, δηλαδή δεν με έχει φροντίσει και κανείς πριν. Εγώ τους φρόντιζα όλους. Πιο ρομαντικό και πιο ουσιαστικό από αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει στην πλάση. Ήμουν αφρόντιστη για πάρα πολλούς λόγους γιατί είχα μπει σε μια θέση να προσφέρω, να φροντίζω οικονομικά και ψυχικά πάρα πολύ και την οικογένειά μου και όλους.

Δεν ήξερα πώς είναι να σε φροντίζουν, νόμιζα ότι δεν υπάρχει αυτό. Δεν είναι ότι δεν το δεχόμουν ή δεν το άφηνα να γίνει, δεν το έκανε και κανείς. Και όταν το έκανε ο Ηλίας, όταν γνωριστήκαμε ένιωθα παράξενα, λέω τώρα “επιτρέπεται αυτό;”. Μέχρι να μπω στο να με φροντίζει ο άνθρωπός μου, μου πήρε λίγο χρόνο και για μένα είναι ό,τι πιο ρομαντικό δώρο», εξομολογήθηκε η Βίκυ Καγιά για τον σύζυγό της σε συνέντευξή της.

Βίκυ Καγιά - Ηλίας Κρασσάς με τα παιδιά τους στο Μαρόκο