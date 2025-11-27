MadWalk 2025: Ο χορός του Σάκη Ρουβά με τη Βίκυ Καγιά στην έναρξη του show

Το MadWalk 2025 έγινε το βράδυ της Τετάρτης στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, με μια από τις πιο θεατρικές και εντυπωσιακές ενάρξεις που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.

Ο Σάκης Ρουβάς και η Βίκυ Καγιά ένωσαν δυνάμεις σε ένα act που συνδύαζε μουσική, μόδα και performance, δίνοντας εξαρχής τον τόνο για το τι θα ακολουθούσε σε μια βραδιά αφιερωμένη στην δημιουργικότητα και το στιλ.

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα της εμφάνισής τους, έγινε ξεκάθαρο ότι το opening του MadWalk θα ήταν εντυπωσιακό. Ο Σάκης Ρουβάς, με την έντονη σκηνική του παρουσία, και η Βίκυ Καγιά, δημιούργησαν μια παραγωγή που θύμιζε περισσότερο θεατρικό δρώμενο παρά απλή μουσική εμφάνιση.

Η χορογραφία, οι φωτισμοί και τα fashion elements που ενσωματώθηκαν στο act συνέθεσαν ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής, αντάξιο των διεθνών fashion shows.

Μετά την εντυπωσιακή έναρξη, ο Σάκης Ρουβάς παρέμεινε στη σκηνή για να παρουσιάσει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Έρωτας Σκοτεινός». Η πρώτη live ερμηνεία του κομματιού κατάφερε να ξεσηκώσει το κατάμεστο στάδιο, με τον τραγουδιστή να γεμίζει τη σκηνή με την εκρηκτική του ενέργεια. Το κοινό ανταποκρίθηκε θερμά, δημιουργώντας μια έντονη ατμόσφαιρα που επιβεβαίωσε πως ο Σάκης Ρουβάς παραμένει ένας από τους πιο αγαπητούς και επιδραστικούς Έλληνες performers.

Στο εντυπωσιακό σκηνικό του MadWalk 2025, ο γνωστός καλλιτέχνης εμφανίστηκε με ένα look που συνδύαζε κομψότητα, δυναμισμό και άψογη σκηνική αισθητική. Η επιλογή της ενδυματολογικής του εμφάνισης κινήθηκε σε glamorous γραμμές, ιδανικές για ένα fashion–music event τέτοιου βεληνεκούς.

Το βασικό στοιχείο του outfit ήταν το λευκό σακάκι, ένα statement κομμάτι με διακριτική γυαλάδα, που αντανακλούσε ιδανικά τα φώτα της σκηνής, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα.

Μέσα από το σακάκι, επέλεξε ένα ανοιχτόχρωμο πουκάμισο, το οποίο λειτουργούσε ως ισορροπία ανάμεσα στο sleek εξωτερικό layer και στο υπόλοιπο σύνολο.

Το look του ολοκλήρωσε με ένα μαύρο δερμάτινο παντελόνι σε στενή γραμμή. Το συγκεκριμένο κομμάτι πρόσθετε rock–fashion χαρακτήρα, δημιουργώντας έναν δυνατό και μοντέρνο συνδυασμό με το φωτεινό πάνω μέρος. Το δέρμα, με την ελαφριά γυαλάδα του, αναδείκνυε την κίνηση και την ενέργεια του performer.