Renault Τrafic Van E-Tech electric: Αυτό είναι το νέο μοντέλο

Οι χώροι, η τεχνολογία, η αυτονομία και οι έξυπνες λύσεις

Περισσότερα

Αυτοκινητο
Renault Τrafic Van E-Tech electric: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Renault παρουσίασε στην έκθεση επαγγελματικών «Solutrans 2025» το νέο Trafic Van E-Tech electric, το πρώτο μέλος της νέας γενιάς αμιγώς ηλεκτρικών ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων της, εισάγοντας μία εντελώς νέα προσέγγιση στην αποδοτικότητα, τη συνδεσιμότητα και την καθημερινή ευελιξία που απαιτούν οι επαγγελματίες χρήστες. 

Renault Τrafic Van E-Tech electric: Αυτό είναι το νέο μοντέλο

Βασισμένο σε εντελώς νέα ηλεκτρική «skateboard» πλατφόρμα, το Trafic Van E-Tech electric προσφέρει μέγιστη εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων σε σχέση με το αποτύπωμά του, εξαιρετικά μικρό κύκλο στροφής—αντίστοιχο με εκείνον του Clio—και συνολικό ύψος μόλις 1,90 μ. ώστε να εξασφαλίζεται πρόσβαση σε όλους τους υπόγειους χώρους στάθμευσης.

Renault Τrafic Van E-Tech electric: Αυτό είναι το νέο μοντέλο

Διατίθεται σε δύο αμαξώματα: L1 με χωρητικότητα 5,1 m³ και μήκος 4,87 μ., καθώς και L2 με χωρητικότητα 5,8 m³ και μήκος 5,27 μ., καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες επαγγελματικής χρήσης.

Renault Τrafic Van E-Tech electric: Αυτό είναι το νέο μοντέλο

Στο εσωτερικό, η σχεδιαστική προσέγγιση είναι ριζοσπαστική: μία οριζόντια κυλινδρική κονσόλα εκτείνεται σε όλο το ταμπλό, φιλοξενώντας έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 10” και μία κεντρική οθόνη 12” στραμμένη προς τον οδηγό, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας. Παράλληλα, το μοντέλο ξεχωρίζει για τις εξαιρετικά πρακτικές αποθηκευτικές λύσεις που προσφέρει, ιδανικές για απαιτητική καθημερινή χρήση.

Renault Τrafic Van E-Tech electric: Αυτό είναι το νέο μοντέλο

Το νέο Trafic υποστηρίζει επίσης πλήρως τις λειτουργίες της εφαρμογής My Renault — όπως προγραμματισμό φόρτισης και προθέρμανσης, απομακρυσμένο κλείδωμα, εύρεση οχήματος και ψηφιακή παρακολούθηση συντήρησης — ενώ μέσω της ανανεωμένης εφαρμογής Convertor Companion, ειδικές μετατροπές (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, φορτηγά ψυγείου κ.ά.) μπορούν να διαχειρίζονται απευθείας από την 12” οθόνη.

Η Renault ενσωματώνει στο νέο Trafic μια σειρά από πρακτικές βιώσιμου σχεδιασμού, με στόχο την επίτευξη έως και 23% ανακυκλωμένων υλικών στο συνολικό όχημα — συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας — και περισσότερων από 40 κιλών ανακυκλωμένων πλαστικών, ποσοστό που υπερβαίνει σημαντικά τον μέσο όρο της αγοράς. 

Για να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες των επαγγελματιών, το Trafic Van E-Tech electric προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταριών: μία έκδοση μεγάλης αυτονομίας (Long Range) με τεχνολογία NMC, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία έως 450 km κατά WLTP, καθώς και μία έκδοση Urban Range με τεχνολογία LFP που προσφέρει περίπου 350 km αυτονομίας και αποτελεί μια πιο οικονομική λύση για καθημερινή αστική χρήση. Όλες οι κυψέλες παράγονται στην Ευρώπη, ενώ η τελική συναρμολόγηση πραγματοποιείται στη Γαλλία, στο εργοστάσιο του Sandouville.

Renault Τrafic Van E-Tech electric: Αυτό είναι το νέο μοντέλο

Στα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν περιλαμβάνεται και η νέα υπερ-ταχεία φόρτιση 800V, η οποία επιτρέπει φόρτιση από 15% έως 80% σε περίπου 20 λεπτά, προσθέτοντας έως 260 km αυτονομίας και διευκολύνοντας σημαντικά τη διαχείριση ενός πολυάσχολου στόλου. Παράλληλα, ο νέος ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 150 kW και 345 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας ελκτική ικανότητα έως 2 τόνων και ωφέλιμο φορτίο 1,25 τόνων (υπό έγκριση), επιδόσεις που καλύπτουν ακόμη και τις πλέον απαιτητικές χρήσεις.

Η ενσωμάτωση της αρχιτεκτονικής SDV σηματοδοτεί μία πραγματική επανάσταση. Οι λειτουργίες του οχήματος βασίζονται, πλέον, σε έναν κεντρικό υπολογιστή υψηλής ισχύος, επιτρέποντας συνεχείς αναβαθμίσεις μέσω FOTA (Firmware Over The Air) και προσθήκη λειτουργιών ακόμη και μετά την αγορά, όπως το openR evo σύστημα πολυμέσων, το σύστημα κάμερας 360° ή τις λειτουργίες κλιματισμού. 

Renault Τrafic Van E-Tech electric: Αυτό είναι το νέο μοντέλο

Στον τομέα της ασφάλειας, το νέο Trafic ενσωματώνει το πρόγραμμα Human First της Renault. Το σύστημα Safety Coach αξιολογεί σε πραγματικό χρόνο το οδηγικό προφίλ, παρέχοντας στον οδηγό βαθμολογία και προσωποποιημένες συμβουλές μετά από κάθε διαδρομή, ενώ το Safety Monitor προβάλλει δεδομένα συμπεριφοράς άμεσα στο ταμπλό.

Το Renault Trafic Van E-Tech electric θα τεθεί σε παραγωγή στο εργοστάσιο Sandouville στα τέλη του 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας, πλήρως ηλεκτρικής εποχής για τη γκάμα επαγγελματικών οχημάτων Renault.

Διαβάστε περισσότερα:
RENAULT
 |
RENAULT ΤRAFIC VAN E-TECH ELECTRIC
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΗΛΚΕΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
