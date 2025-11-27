Χριστίνα Μπόμπα: Έκοψε τα μαλλιά της καρέ και η αλλαγή είναι εντυπωσιακή

Η Χριστίνα Μπόμπα ξέρει πώς να κάνει τη διαφορά – και αυτή τη φορά το κατάφερε με μια αλλαγή που κανείς δεν περίμενε.

Λίγο πριν εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί του MadWalk 2025, η διάσημη influencer «τόλμησε» να κόψει τα μαλλιά της καρέ, υιοθετώντας ένα στιλ που όχι μόνο ανανέωσε την εικόνα της, αλλά έκλεψε και τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.

H Χριστίνα Μπόμπα εμφανίστηκε στα MadWalk 2025 με νέο hair look

Η Χριστίνα Μπόμπα που εδώ και χρόνια παρέμενε πιστή στο μακρύ μήκος των μαλλιών της και το signature φυσικό καστανό χρώμα, έκανε μία από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις της. Παρότι έχει δοκιμάσει κατά καιρούς διαφορετικά hair looks μέσα από περούκες, αυτή είναι η πρώτη φορά που αλλάζει πραγματικά το μήκος της — και το αποτέλεσμα της ταιριάζει απόλυτα.

Η ίδια μάλιστα αποκάλυψε ότι ο Σάκης Τανιμανίδης είδε την αλλαγή με χιούμορ, αφού γνωρίζει πόσο σπάνιο είναι για εκείνη να πειραματιστεί. «Η Χριστίνα πού είναι;», τη ρώτησε μόλις μπήκε σπίτι και την είδε.

Χριστίνα Μπόμπα

Η νέα της εμφάνιση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά live στο MadWalk 2025, το λαμπερό fashion & music event στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο.

Η Χριστίνα Μπόμπα περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ένα look που απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες της ελληνικής showbiz.

Για τη βραδιά, επέλεξε ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα με διαφάνειες και δαντέλα, το οποίο συνδύαζε θηλυκότητα, drama και υψηλή αισθητική. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με μαύρα κομψά πέδιλα. Ωστόσο, το στοιχείο που πραγματικά ξεχώρισε ήταν το statement πανωφόρι της: μια μαύρη γούνα, που πρόσθετε όγκο και λάμψη στο red carpet look της!