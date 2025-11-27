Χριστίνα Μπόμπα: Έκοψε τα μαλλιά της καρέ και η αλλαγή είναι εντυπωσιακή

Η εμφάνιση της influencer στα MadWalk με το νέο hair look

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.11.25 , 15:07 Περικλής Λιανός: Ο ρόλος του Θόδωρου στο Καφέ της Χαράς με εγκλώβισε
27.11.25 , 14:58 Ο Κρόνος γυρίζει σε ορθή πορεία: Τι σημαίνει για τα μεταβλητά ζώδια;
27.11.25 , 14:49 Ρόδος θάνατος στρατιώτη: Ζητά απαντήσεις η οικογένεια του 19χρονου
27.11.25 , 14:47 Cash or Trash: Το ιδιαίτερο αντικείμενο τραβάει την προσοχή των αγοραστών
27.11.25 , 14:45 Πώς έμαθε ο πατέρας των παιδιών ότι ασελγεί πάνω τους ο θείος τους
27.11.25 , 14:41 Ζήνα Κουτσελίνη: Ο χορός στα μπουζούκια και το αγαπημένο της τραγούδι!
27.11.25 , 14:38 Audi A3: Γιατί είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
27.11.25 , 14:23 Σαλαμίνα: «Μετανιώνω κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Ζητώ συγγνώμη»
27.11.25 , 14:13 First Dates - Sneak preview: Ο Παύλος δε ρίχνει τα standards του
27.11.25 , 14:12 Θες να χάσεις 4 κιλά μέχρι τα Χριστούγεννα; - Το κόλπο με το ξύδι!
27.11.25 , 14:05 Δανάη Επιθυμιάδη: Ο σύντροφός της & το cast του «Τιμωρού» στην πρεμιέρα της
27.11.25 , 13:51 «Ο εγκέφαλος έχει 5 "εποχές"», λένε οι επιστήμονες - Τι έδειξε νέα μελέτη
27.11.25 , 13:35 «Φαντάσματα»: Ο Άρης Τρουπάκης εξηγεί γιατί είπε το μεγάλο “ναι” στη σειρά
27.11.25 , 13:29 Εριέττα Κούρκουλου -Λάτση: Ο σύζυγος, τα παιδιά και το όνομά της
27.11.25 , 13:28 Μητσοτάκης: «Στο Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες»
Άση Μπήλιου: Έρχεται εύνοια για τα ζώδια – Η πιο θετική όψη του Νοεμβρίου
Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Χριστίνα Μπόμπα: Έκοψε τα μαλλιά της καρέ και η αλλαγή είναι εντυπωσιακή
Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε για τη σχέση της με τον Βάγγο
Σαλαμίνα: «Μετανιώνω κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Ζητώ συγγνώμη»
Le Soir: «Η Εύα Καϊλή ύποπτη για συμμετοχή στην πληρωμή διαμερίσματος»
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με εντυπωσιακή μίνι τουαλέτα στο MadWalk 2025
Ο Snik περιμένει το πρώτο του παιδί - Έγκυος η σύντροφός του
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Χριστίνα Μπόμπα ξέρει πώς να κάνει τη διαφορά – και αυτή τη φορά το κατάφερε με μια αλλαγή που κανείς δεν περίμενε.

Λίγο πριν εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί του MadWalk 2025, η διάσημη influencer «τόλμησε» να κόψει τα μαλλιά της καρέ, υιοθετώντας ένα στιλ που όχι μόνο ανανέωσε την εικόνα της, αλλά έκλεψε και τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.

MadWalk 2025: Όλες οι λαμπερές εμφανίσεις στο red carpet

Χριστίνα Μπόμπα: Έκοψε τα μαλλιά της καρέ - Η εντυπωσιακή αλλαγή

H Χριστίνα Μπόμπα εμφανίστηκε στα MadWalk 2025 με νέο hair look

Η Χριστίνα Μπόμπα που εδώ και χρόνια παρέμενε πιστή στο μακρύ μήκος των μαλλιών της και το signature φυσικό καστανό χρώμα, έκανε μία από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις της. Παρότι έχει δοκιμάσει κατά καιρούς διαφορετικά hair looks μέσα από περούκες, αυτή είναι η πρώτη φορά που αλλάζει πραγματικά το μήκος της — και το αποτέλεσμα της ταιριάζει απόλυτα.

Χριστίνα Μπόμπα: Μεταμορφώθηκε σε Milla Jovovich στο Resident Evil!

Η ίδια μάλιστα αποκάλυψε ότι ο Σάκης Τανιμανίδης είδε την αλλαγή με χιούμορ, αφού γνωρίζει πόσο σπάνιο είναι για εκείνη να πειραματιστεί. «Η Χριστίνα πού είναι;», τη ρώτησε μόλις μπήκε σπίτι και την είδε. 

Χριστίνα Μπόμπα: Έκοψε τα μαλλιά της καρέ

Χριστίνα Μπόμπα

Η νέα της εμφάνιση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά live στο MadWalk 2025, το λαμπερό fashion & music event στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο.

Η Χριστίνα Μπόμπα περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ένα look που απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες της ελληνικής showbiz.

Για τη βραδιά, επέλεξε ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα με διαφάνειες και δαντέλα, το οποίο συνδύαζε θηλυκότητα, drama και υψηλή αισθητική. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με μαύρα κομψά πέδιλα. Ωστόσο, το στοιχείο που πραγματικά ξεχώρισε ήταν το statement πανωφόρι της: μια μαύρη γούνα, που πρόσθετε όγκο και λάμψη  στο red carpet look της!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
 |
MADWALK
 |
MADWALK
 |
MADWALK 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top