Αινιγματική η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για την τηλεοπτική της επιστροφή

Την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου συνάντησε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η κάμερα του Breakfast@Star και ο Πάνος Παπαδόπουλος.

Η παρουσιάστρια μίλησε για τη φημολογούμενη επιστροφή του «My Style Rocks» και του «Κάτι Ξαναψήνεται», λέγοντας με νόημα: «Τι να σου πω, θα επιστρέψει; Εγώ επέστρεψα πάντως». Όταν, μάλιστα, ο ρεπόρτερ τη ρώτησε αν θα επιστρέψει και η ίδια στην τηλεόραση, έδωσε μια αινιγματική απάντηση, σημειώνοντας: «Δεν ξέρω… Του χρόνου μάλλον».

Η ίδια σχολίασε και την πρόσφατη δήλωση του Παύλου Σταμοτόπουλου, ο οποίος, αναφερόμενος στη συνεργασία τους, είπε ότι πέρασε μια «νορμάλ εργασιακή συνθήκη». «Δεν το έχω δει, παιδιά, λείπω αρκετό καιρό», απάντησε βιαστικά και με ειλικρίνεια.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η αινιγματική δήλωση για το τηλεοπτικό της μέλλον

Θυμίζουμε ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ήταν η οικοδέσποινα του «My Style Rocks» τη σεζόν 2018–2019, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του δεύτερου κύκλου του reality μόδας στον ΣΚΑΪ. Αργότερα, τη σεζόν 2021–2022, βρέθηκε στο τιμόνι του καθημερινού μαγειρικού παιχνιδιού «Κάτι Ξαναψήνεται», επίσης στον ΣΚΑΪ. Μετά την ολοκλήρωση των τηλεοπτικών της υποχρεώσεων, αποφάσισε να κάνει αποχή από την τηλεόραση, επιλέγοντας να αφοσιωθεί στην οικογένειά της.

Από το 2020, μοιράζεται τη ζωή της με τον γνωστό επιχειρηματία Βασίλη Σταθοκωστόπουλο. Το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του το 2022, λίγο πριν υποδεχτεί το πρώτο του παιδί, τον Βλάσση. Το καλοκαίρι του 2024 απέκτησαν τον δεύτερο γιο τους, Βασίλη, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.

