Το πολιτικό δράμα «Σλάντεκ» επιστρέφει

Το έργο απεικονίζει την άνοδο του φασισμού

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από έναν επιτυχημένο τριπλό κύκλο παραστάσεων στη Θεσσαλονίκη, η Εταιρεία Θεάτρου Ars Moriendi παρουσιάζει στην Αθήνα το πολιτικό δράμα «Σλάντεκ» (Sladek) του Αυστρο-Ούγγρου θεατρικού συγγραφέα Έντεν φον Χόρβατ (Ödön von Horváth). Σε μετάφραση Γιώργου-Κωνσταντίνου Μιχαηλίδη και σκηνοθεσία Θάνου Νίκα. Το έργο απεικονίζει την άνοδο του φασισμού στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, όπως την απεργάζεται ο παραστρατιωτικός «Μαύρος Στρατός».

Κουαρτέτο Μποροντίν: Το ιστορικό Κουαρτέτο επιστρέφει στο Μέγαρο

Η παράσταση ανεβαίνει στο ΠΛΥΦΑ (Κτήριο 7Γ) για οκτώ μόνο παραστάσεις από 29 Δεκεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.30. Η παράσταση “Σλάντεκ” ήταν υποψήφια για το Βραβείο Δραματουργίας από την Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών, με τη δραματουργική επεξεργασία να υπογράφεται από την Πηνελόπη Χατζηδημητρίου.


Η ιστορία του «Σλάντεκ» διαδραματίζεται στην περίοδο του Μεσοπολέμου και της Μεγάλης Ύφεσης, όταν ο πληθωρισμός, η ανεργία, η πείνα, η φτώχεια και η έλλειψη στέγης μαστίζουν τη Γερμανία και εξαθλιώνουν τους ανθρώπους, δίνοντας την ευκαιρία σε ακραίες πολιτικές ομάδες, όπως το Ναζιστικό Κόμμα, να κερδίσουν τις καρδιές των ηττημένων και φτωχών. Στο «Σλάντεκ» βλέπουμε πώς οι κοινωνικές συνθήκες και η ανάγκη για ταυτότητα οδηγούν τους «μικρούς» και απελπισμένους ανθρώπους σε ακραίες πράξεις βίας, ανοίγοντας τον δρόμο σε δικτάτορες και φασίστες που εξοντώνουν όποιον στέκεται εμπόδιο στο διάβα τους: γυναίκες, ομοφυλόφιλους, Εβραίους, κομμουνιστές, δημοκρατικούς. Κανείς δεν μένει αλώβητος από τον ανερχόμενο φασιστικό μηχανισμό.

Το έργο απεικονίζει την άνοδο του φασισμού

Το έργο προβλέπει με τρομακτική ακρίβεια τον κύκλο της βίας που επρόκειτο να εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη. Ο φασισμός της Γερμανίας της δεκαετίας του 1920 και του 1930 έχει παρέλθει, αλλά διατηρεί ανησυχητικά επίκαιρες και σύγχρονες ομοιότητες, που μας καλούν σήμερα να μην εφησυχάζουμε. Η ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, η φτωχοποίηση της γλώσσας, οι γυναικοκτονίες, η ξενοφοβία, η ομοφοβία, ο τηλεοπτικός και ο ιντερνετικός λαϊκισμός συνθέτουν τον Αιώνιο Φασισμό, όπως τον ονομάζει ο Ουμπέρτο Έκο, ο οποίος τρέφεται από τον φυσικό φόβο για το διαφορετικό, από τα συναισθήματα ταπείνωσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και από την αρχέτυπη ανάγκη μας να είμαστε ήρωες στην πεζή μας ζωή.

«Ο ήρωας», όμως, «του Αιώνιου Φασισμού ανυπομονεί να πεθάνει» και «στην

ανυπομονησία του αυτή συνήθως στέλνει στον θάνατο άλλους ανθρώπους»

- Ουμπέρτο Έκο. Αυτή είναι η ιστορία του Σλάντεκ και των συντρόφων του.

Ταυτότητα Παράστασης


Μετάφραση: Γιώργος-Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης

Σκηνοθεσία: Θάνος Νίκας

Δραματουργία: Πηνελόπη Χατζηδημητρίου

Σκηνικός Χώρος - Κοστούμια: Ευαγγελία Κιρκινέ


Ερμηνεύουν: Βύρων Αναγνωστόπουλος,Πάνος Αναγνωστόπουλος

Δανάη Κλάδη, Αλέξης Κότσυφας , Ευγενία Κουζέλη, Θέμης Σουφτάς


Πρεμιέρα: Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Παραστάσεις: Από 29 Δεκεμβρίου 2025 έως 20 Ιανουαρίου 2026

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.30


Διάρκεια παράστασης: 80’


Εισιτήρια: 15€ Κανονικό, 12€ ΑΜΕΑ, Φοιτητές, Άνεργοι, Πολύτεκνοι, 10€ Ατέλεια (Μόνο στο ταμείο του θεάτρου)

Προπώληση/Κρατήσεις: https://www.ticketservices.gr/event/plyfa-sladek/?lang=el


Συντελεστές:

Παραγωγή: Ars Moriendi Theater Group

Γραφιστική Επιμέλεια: Χρύσα Νίκα

Social Media: Λ. Μπουρτσάλα, Δ. Δάγκαλης

Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

