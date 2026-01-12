Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της

«Χρόνια πολλά στο πιο όμορφο και ανεκτίμητο δώρο της ζωής μου», έγραψε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.01.26 , 12:47 Σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης γνωστή Ελληνίδα μαγείρισσα!
12.01.26 , 12:46 Γιατί ο Nτόναλντ Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία;
12.01.26 , 12:42 Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Οι αναποδιές και ο «κακός οιωνός»
12.01.26 , 12:21 Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Η on camera αντίδρασή της στις φήμες χωρισμού
12.01.26 , 11:50 Εύβοια: Εκπαιδευτικός θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 22χρονο σύντροφό της
12.01.26 , 11:41 Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με πολλές όψεις κι αλλαγή ζωδίου για την Αφροδίτη
12.01.26 , 11:23 Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
12.01.26 , 11:21 Εξιτήριο για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ενοχλημένη με όσους έλεγαν ότι απεβίωσε
12.01.26 , 11:16 Πέντε καθημερινές συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να ζήσετε περισσότερο
12.01.26 , 11:15 Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
12.01.26 , 10:57 Το πολιτικό δράμα «Σλάντεκ» επιστρέφει
12.01.26 , 10:50 Αινιγματική η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για την τηλεοπτική της επιστροφή
12.01.26 , 10:39 Νίκος Μάνεσης: Το σχόλιο για την κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
12.01.26 , 10:19 Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθώ για τη γιορτή μου»
12.01.26 , 10:09 Κύπρος: Ένας νεκρός στη ρωσική πρεσβεία – Αγνοείται Ρώσος ολιγάρχης
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα - Η έκκληση της οικογένειάς της
Εύβοια: Εκπαιδευτικός θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 22χρονο σύντροφό της
Σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης γνωστή Ελληνίδα μαγείρισσα!
Αποχώρησαν οι αγρότες από τα μπλόκα σε Θήβα, Τέμπη, Σιάτιστα
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
Καιρός: Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή – Πού θα χιονίσει – Η πρόβλεψη για Αττική
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τίνα Μεσσαροπούλου: Η τούρτα έκπληξη για τα γενέθλιά της από την ομάδα του Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα γενέθλιά της είχε χθες, 11 Ιανουαρίου, η Τίνα Μεσσαροπούλου και τα γιόρτασε με την οικογένειά της και καλούς της φίλους σε γνωστό εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας. 

Γιώργος Μυλωνάκης- Τίνα Μεσσαροπούλου στο θέατρο Παλλάς, τον Νοέμβριο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Γιώργος Μυλωνάκης- Τίνα Μεσσαροπούλου στο θέατρο Παλλάς, τον Νοέμβριο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Εκεί ήταν η καλή της φίλη Μάρα Ζαχαρέα, ο Γιώργος Ντάβλας και φυσικά η οικογένεια της δημοσιογράφου του Happy Day, o σύζυγός της Γιώργος Μυλωνάκης και οι δύο γιοι τους. 

Τίνα Μεσσαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση με τον σύζυγό της στο Ηρώδειο

Μάλιστα, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ προχώρησε σε μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, με αφορμή τα γενέθλια της συζύγου του, χαρακτηρίζοντάς την ως «το πιο όμορφο και ανεκτίμητο δώρο της ζωής μου».

«Χρόνια πολλά στο πιο όμορφο και ανεκτίμητο δώρο της ζωής μου. Στο άλλο μου μισό που σήμερα έχει τα γενέθλια του. @tinamess εύχομαι η ζωή να σου χαρίζει απλόχερα όσα όμορφα χαρίζεις εσύ σε μένα και την οικογένεια μας. Σε ευχαριστώ που κάνεις τον κόσμο μας πιο γλυκό, πιο ήρεμο και πιο αληθινό. Να είσαι πάντα χαρούμενη, ευτυχισμένη και χαμογελαστή όπως σήμερα.

ΥΓ. Στη φωτό η Tina in Paris που κάνει την Emily να ανησυχεί για το μέλλον της 😏», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, δημοσιεύονταις μια φωτογραφία της από το Παρίσι.

Τον Ιούλιο του 2025, το ζευγάρι γιόρτασε τη 19η επέτειο του γάμου του. 

H διευθύντρια ειδήσεων και παρουσιάστρια του Κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star δημοσιοποίησε ένα βίντεο από τα γενέθλια της Τίνας Μεσσαροπούλου, όταν έσβησε το κεράκι στην τούρτα της, στο πλευρό του συζύγου της και των γιων τους.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΙΝΑ ΜΕΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΓΕΝΕΘΛΙΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
 |
ΣΥΖΥΓΟΣ
 |
ΕΥΧΕΣ
 |
ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top