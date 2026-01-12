Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της

Τίνα Μεσσαροπούλου: Η τούρτα έκπληξη για τα γενέθλιά της από την ομάδα του Happy Day

Τα γενέθλιά της είχε χθες, 11 Ιανουαρίου, η Τίνα Μεσσαροπούλου και τα γιόρτασε με την οικογένειά της και καλούς της φίλους σε γνωστό εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας.

Γιώργος Μυλωνάκης- Τίνα Μεσσαροπούλου στο θέατρο Παλλάς, τον Νοέμβριο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Εκεί ήταν η καλή της φίλη Μάρα Ζαχαρέα, ο Γιώργος Ντάβλας και φυσικά η οικογένεια της δημοσιογράφου του Happy Day, o σύζυγός της Γιώργος Μυλωνάκης και οι δύο γιοι τους.

Μάλιστα, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ προχώρησε σε μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, με αφορμή τα γενέθλια της συζύγου του, χαρακτηρίζοντάς την ως «το πιο όμορφο και ανεκτίμητο δώρο της ζωής μου».

«Χρόνια πολλά στο πιο όμορφο και ανεκτίμητο δώρο της ζωής μου. Στο άλλο μου μισό που σήμερα έχει τα γενέθλια του. @tinamess εύχομαι η ζωή να σου χαρίζει απλόχερα όσα όμορφα χαρίζεις εσύ σε μένα και την οικογένεια μας. Σε ευχαριστώ που κάνεις τον κόσμο μας πιο γλυκό, πιο ήρεμο και πιο αληθινό. Να είσαι πάντα χαρούμενη, ευτυχισμένη και χαμογελαστή όπως σήμερα.

ΥΓ. Στη φωτό η Tina in Paris που κάνει την Emily να ανησυχεί για το μέλλον της 😏», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, δημοσιεύονταις μια φωτογραφία της από το Παρίσι.

Τον Ιούλιο του 2025, το ζευγάρι γιόρτασε τη 19η επέτειο του γάμου του.

H διευθύντρια ειδήσεων και παρουσιάστρια του Κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star δημοσιοποίησε ένα βίντεο από τα γενέθλια της Τίνας Μεσσαροπούλου, όταν έσβησε το κεράκι στην τούρτα της, στο πλευρό του συζύγου της και των γιων τους.