Δίκη για υποκλοπές: Ποινές - μαμούθ 126 ετών στους 4 κατηγορούμενους

Πολιτικη
Πηγή: Ρεπορτάζ Τασούλα Παπανικολάου, μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων Star
Βαριές ποινές για τις υποκλοπές (Βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η δίκη για τις υποκλοπές με το λογισμικό Predator κατέληξε σε ποινές 126 ετών και 8 μηνών στους 4 κατηγορούμενους, με εκτιτέα ποινή τα 8 χρόνια.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε την απόφαση ως ήττα του παρακράτους και εξέθεσε τη Δικαιοσύνη.
  • Η έρευνα συνεχίζεται για ποινικές ευθύνες άλλων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων αδικημάτων όπως ψευδής κατάθεση και κατασκοπεία.
  • Από τις 116 καταγγελίες, 5 άτομα υπήρξαν θύματα παραβίασης και 82 περιπτώσεις απόπειρας.
  • Πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση, με κατηγορίες κατά της κυβέρνησης και αναφορές σε ηθικούς αυτουργούς.

Αυλαία έπεσε σήμερα στην πολύκροτη δίκη για τις υποκλοπές με το παράνομο λογισμικό Predator, με κατηγορούμενους τέσσερις ιδιώτες, εκπροσώπους εταιρειών.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών επέβαλε συνολική ποινή 126 ετών και 8 μηνών φυλάκισης. Εκτιτέα είναι τα οκτώ έτη, ενώ δόθηκε αναστολή ως προς την έκτιση μέχρι την εκδίκαση της έφεσής τους. Οι κατηγορούμενοι απουσίαζαν από το δικαστήριο.

Ανδρουλάκης: «Είναι μια μεγάλη ήττα του παρακράτους»

Μεταξύ των θυμάτων των υποκλοπών ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος λίγα λεπτά μετά την απόφαση δήλωσε: «Είναι μια μεγάλη ήττα του παρακράτους, που οργάνωσε το σύστημα Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκθέτει, όμως, και τους χειρισμούς της ηγεσίας της Δικαιοσύνης».

Καταπέλτης ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δίκη για τις υποκλοπές

Από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, ο δικηγόρος Σωκράτης Χαραλάμπους έκανε λόγο για «γενναία απόφαση για την ελληνική Δικαιοσύνη».

Συνεχίζεται η έρευνα – ακόμη και για κατασκοπεία

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους κατηγορούμενους. Ωστόσο, η έρευνα δεν σταματά εδώ. Αποφασίστηκε η διαβίβαση των πρακτικών στην Εισαγγελία για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών και άλλων προσώπων, για αδικήματα όπως ψευδής κατάθεση και ακόμη και κατασκοπεία.

Ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης δήλωσε:  «Είναι ένας αγώνας που τώρα ξεκινάει, όχι μόνο για τους φυσικούς αυτουργούς, αλλά για να αποκαλυφθούν και οι ηθικοί αυτουργοί αυτής της μαύρης σελίδας της ελληνικής ιστορίας».

Ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές τόνισε: «Το δικαστήριο ουσιαστικά διαβιβάζει για να ξεκινήσει η υπόθεση από την αρχή».

Μηνύματα με το παράνομο λογισμικό σε 116 άτομα

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τις 116 περιπτώσεις που καταγγέλθηκαν, πέντε άτομα έπεσαν θύματα παραβίασης, ενώ σε άλλες 82 περιπτώσεις έγινε απόπειρα.

Ο δημοσιογράφος και θύμα υποκλοπών Θανάσης Κουκάκης δήλωσε: «Έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ότι η παραβίαση της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων δεν θα μένει ατιμώρητη».

Πολιτικές αντιδράσεις μετά τη δικαστική απόφαση 

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει:  «Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να υπεκφεύγει και οφείλει να απαντήσει για τις σχέσεις στελεχών της και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη με τους καταδικασθέντες».
 

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σημείωσε: «Δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο. Ο ηθικός και ο εκτελεστικός αυτουργός. Ο ένας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης».

Ο πρώην αρχηγός του ΠΑΣΟΚ  Ευάγγελος Βενιζέλος, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Οι υποθέσεις που αφορούν ανοικτές πληγές στο σώμα του κράτους δικαίου, όπως οι υποκλοπές, δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική της πλειοψηφία. Το δε ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου μπορεί να αναπτύξει δυναμική που υπερυψώνει το Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε επίπεδο υποδείγματος για τα υψηλά κλιμάκια της Δικαιοσύνης». 
 

