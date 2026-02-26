Για σκι στον Παρνασσό η Σίσσυ Χρηστίδου: «Κάντε στην άκρηηηηηηηηη!!!»

Στιγμές χαλάρωσης για την παρουσιάστρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.02.26 , 19:05 Citroën ë-C3 Aircross Extended Range: Η τιμή στην Ελλάδα
26.02.26 , 18:52 Καρυστιανού: Το συγκλονιστικό βίντεο για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη
26.02.26 , 18:30 Cash or Trash: Ο Γιώργος Δαράβαλης έκλεισε συμφωνία στο παρά πέντε
26.02.26 , 18:27 Έξι χρόνια χωρίς τον Κώστα Βουτσά: Συγκινεί η Αλίκη Κατσαβού
26.02.26 , 18:09 Μικρή ή μεγάλη κουζίνα; Τα ντουλάπια κουζίνας της vidaXL λύνουν τα χέρια
26.02.26 , 18:00 Αλλαγές σε συντάξεις ενστόλων, δημοσίων υπαλλήλων
26.02.26 , 18:00 Cash or Trash: Η συγκίνηση της Δέσποινας Μοιραράκη για τον σύζυγό της
26.02.26 , 17:48 Nissan Flash Days: Μέχρι πότε ισχύουν οι προσφορές
26.02.26 , 17:38 Έρχονται αυξήσεις στις τιμές καυσίμων λόγω Ιράν: Πόσο θα πάει η βενζίνη
26.02.26 , 17:20 Μητσοτάκης: Εδραιώνουμε στην πράξη τα κυριαρχικά δικαιώματα
26.02.26 , 17:20 Εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα: Βρίσκεται στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας
26.02.26 , 17:15 Για σκι στον Παρνασσό η Σίσσυ Χρηστίδου: «Κάντε στην άκρηηηηηηηηη!!!»
26.02.26 , 16:42 «Καπούτ» στο θέατρο Αλκμήνη
26.02.26 , 16:41 Δίκη για υποκλοπές: Ποινές - μαμούθ 126 ετών στους 4 κατηγορούμενους
26.02.26 , 16:20 Κυρανάκης: «Η δολιοφθορά αφορά δύο σημεία» - Πώς έγινε αντιληπτή
Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
MasterChef: «Όταν δουν τα επεισόδια, θα είναι καλά με αυτά που βλέπουν;»
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Ποιος Έλληνας ηθοποιός είναι το παιδάκι της φωτογραφίας;
Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι είπε ο Χασοπόπουλος
Good Job Nicky για Eurovision: «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο
Εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα: Βρίσκεται στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου ξεκίνησε σκι πρόσφατα, με την πρώτη της εμπειρία να είναι τα Χριστούγεννα.
  • Βρίσκεται στον Παρνασσό με την οικογένεια και φίλους, απολαμβάνοντας τη χειμερινή απόδραση.
  • Δημοσίευσε βίντεο από την εμπειρία της στο σκι, με αυτοσαρκαστικό χιούμορ.
  • Στο ταξίδι τη συνοδεύουν οι γιοι της, ενώ η φίλη της Ρούλα Σταματοπούλου έχει εξοχική κατοικία στην περιοχή.
  • Η Χρηστίδου δείχνει να απολαμβάνει το σκι, αν και δεν είναι απόλυτα σίγουρη για τις ικανότητές της.

Μπορεί σήμερα να τη βλέπουμε να κατεβαίνει πίστες, όμως η Σίσσυ Χρηστίδου είναι ακόμη… νέα στο σκι.

Η πρώτη της επαφή με το άθλημα έγινε μόλις τα περασμένα Χριστούγεννα, όταν ταξίδεψε στο εξωτερικό με τους γιους της και αποφάσισε να κάνει τα πρώτα της μαθήματα. Τότε, πραγματοποίησε και τις πρώτες της καταβάσεις, έχοντας συνεχώς δίπλα της τον δάσκαλο.

Χρηστίδου: «Όταν έχεις αγάπη στη ζωή σου, δε χρειάζεσαι απαραίτητα έρωτα»

Αν και τα παιδιά της έχουν μεγάλη άνεση στο βουνό, η ίδια μέχρι πρότινος δεν είχε επιχειρήσει να φορέσει πέδιλα. Αφού όμως ξεκίνησε εκτός Ελλάδας, είπε να συνεχίσει δυναμικά και… εντός έδρας.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται στον Παρνασσό με τον αδερφό της και την οικογένειά του, αλλά και με την αγαπημένη της φίλη και κουμπάρα, τη γνωστή make up artist Ρούλα Σταματοπούλου, η οποία διατηρεί εξοχική κατοικία πάνω από την Αράχωβα.

Σίσσυ Χρηστίδου: Η ξεκάθαρη απάντησή της αν θα παντρευόταν ξανά

Την πρώτη ημέρα στο χιονοδρομικό προτίμησε να απολαύσει τον ήλιο και το τοπίο, παρακολουθώντας τους υπόλοιπους να κάνουν σκι. 

Φυσικά, δε σταμάτησε εκεί και δημοσίευσε ένα ακόμη βίντεο από τη χειμερινή της απόδραση στον Παρνασσό, χαρίζοντας στους followers της άφθονες δόσεις χιούμορ.

Η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και Πάλι» εμφανίζεται να κάνει σκι στο χιονοδρομικό κέντρο, χαλαρή και ευδιάθετη, ενώ κατεβαίνει την πίστα με τα πέδιλα. 

Πιστή στο αυτοσαρκαστικό της στιλ, συνόδευσε το βίντεο με τη λεζάντα: «Κάντε στην άκρηηηηηηηηη!!!», δείχνοντας πως απολαμβάνει την εμπειρία, ακόμη κι αν όπως έχει αφήσει να εννοηθεί δεν αισθανόταν και απόλυτα σίγουρη για τις επιδόσεις της.

Το στιγμιότυπο έρχεται να προστεθεί στις αναρτήσεις που έχει κάνει από το χιονισμένο τοπίο του Παρνασσού. Σε προηγούμενο story είχε γράψει «My boys», αποκαλύπτοντας πως στο ταξίδι τη συνόδευαν οι γιοι της.

Σίσσυ Χρηστίδου: Στον Παρνασσό με τα αγόρια της

Σίσσυ Χρηστίδου: Στον Παρνασσό με τα αγόρια της 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top