Για σκι στον Παρνασσό η Σίσσυ Χρηστίδου: «Κάντε στην άκρηηηηηηηηη!!!»

Μπορεί σήμερα να τη βλέπουμε να κατεβαίνει πίστες, όμως η Σίσσυ Χρηστίδου είναι ακόμη… νέα στο σκι.

Η πρώτη της επαφή με το άθλημα έγινε μόλις τα περασμένα Χριστούγεννα, όταν ταξίδεψε στο εξωτερικό με τους γιους της και αποφάσισε να κάνει τα πρώτα της μαθήματα. Τότε, πραγματοποίησε και τις πρώτες της καταβάσεις, έχοντας συνεχώς δίπλα της τον δάσκαλο.

Αν και τα παιδιά της έχουν μεγάλη άνεση στο βουνό, η ίδια μέχρι πρότινος δεν είχε επιχειρήσει να φορέσει πέδιλα. Αφού όμως ξεκίνησε εκτός Ελλάδας, είπε να συνεχίσει δυναμικά και… εντός έδρας.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται στον Παρνασσό με τον αδερφό της και την οικογένειά του, αλλά και με την αγαπημένη της φίλη και κουμπάρα, τη γνωστή make up artist Ρούλα Σταματοπούλου, η οποία διατηρεί εξοχική κατοικία πάνω από την Αράχωβα.

Την πρώτη ημέρα στο χιονοδρομικό προτίμησε να απολαύσει τον ήλιο και το τοπίο, παρακολουθώντας τους υπόλοιπους να κάνουν σκι.

Φυσικά, δε σταμάτησε εκεί και δημοσίευσε ένα ακόμη βίντεο από τη χειμερινή της απόδραση στον Παρνασσό, χαρίζοντας στους followers της άφθονες δόσεις χιούμορ.

Η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και Πάλι» εμφανίζεται να κάνει σκι στο χιονοδρομικό κέντρο, χαλαρή και ευδιάθετη, ενώ κατεβαίνει την πίστα με τα πέδιλα.

Πιστή στο αυτοσαρκαστικό της στιλ, συνόδευσε το βίντεο με τη λεζάντα: «Κάντε στην άκρηηηηηηηηη!!!», δείχνοντας πως απολαμβάνει την εμπειρία, ακόμη κι αν όπως έχει αφήσει να εννοηθεί δεν αισθανόταν και απόλυτα σίγουρη για τις επιδόσεις της.

Το στιγμιότυπο έρχεται να προστεθεί στις αναρτήσεις που έχει κάνει από το χιονισμένο τοπίο του Παρνασσού. Σε προηγούμενο story είχε γράψει «My boys», αποκαλύπτοντας πως στο ταξίδι τη συνόδευαν οι γιοι της.

Σίσσυ Χρηστίδου: Στον Παρνασσό με τα αγόρια της



