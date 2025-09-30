Τίνα Μεσσαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση με τον σύζυγό της στο Ηρώδειο

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Αντώνης Ρέμος εμφανίστηκε στο Ηρώδειο σε μια sold out συναυλία γεμάτη μουσική και συγκίνηση.

Το βράδυ της Δευτέρας 29/9 ο αγαπημένος καλλιτέχνης παρουσίασε μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες του, ενώ μοιράστηκε τη σκηνή με τον διεθνούς φήμης ερμηνευτή και τραγουδοποιό Jack Savoretti.

Αντώνης Ρέμος, Jack Savoretti, επί σκηνής / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Τη συναυλία παρακολούθησαν πόλλοι Έλληνες επώνυμοι ανάμεσά τους η Τίνα Μεσσαροπούλου με τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου με τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωκάκη, στο Ηρώδειο / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Η δημοσιογράφος κι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ πόζαραν ευδιάθετοι και χαλαροί στον φωτογραφικό φακό. Το ζευγάρι μετρά πολλά χρόνια έγγαμου, αν και δεν απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας με την προσωπική του ζωή. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο γιους.

Τίνα Μεσσαροπούλου - Γιώργος Μυλωνάκης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση για το ζευγάρι στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

«19 χρόνια γάμου και δεν μπορώ να φανταστώ στιγμή τη ζωή μου χωρίς εσένα! Ευγνώμων για όσα ζήσαμε, ανυπόμονη για όσα έρχονται…», είχε γράψει η Τίνα Μεσσαροπούλου την 1η Ιουλίου του 2025, στην επέτειο των 19 χρόνων γάμου της με τον Γιώργο Μυλωνάκη.