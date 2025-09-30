Τίνα Μεσσαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση με τον σύζυγό της στο Ηρώδειο

19 χρόνια γάμου και συνεχίζουν μαζί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.09.25 , 14:54 Θανάσης Αλευράς: «Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι πάθανε αγένεια»
30.09.25 , 14:53 Τροχαίο Μπισμπίκης: «Κινδύνεψαν τα εγγόνια μου»
30.09.25 , 14:48 Ρένια Λουιζίδου: Η guest εμφάνιση στις Σέρρες, το Σοι Σου κι ο Τσιμιτσέλης
30.09.25 , 14:34 Οι «παγίδες» του Οκτωβρίου: Οι 3 ημερομηνίες που πρέπει να προσέξεις!
30.09.25 , 14:18 Η Στέλλα Γεωργιάδου φέρνει στο Cash or Trash ένα αντικείμενο αλλης εποχής
30.09.25 , 14:16 Ποια ζώδια τον Οκτώβριο πρέπει να προσέξουν τις ίντριγκες;
30.09.25 , 14:08 Πουλήθηκε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική - Το αστρονομικό ποσό
30.09.25 , 14:05 Aυτή είναι η διατροφή που βοηθά στη μείωση του βάρους και της κορτιζόλης
30.09.25 , 13:53 Φάρμα: Οι γαλάζιοι συζητούν ανοιχτά τα προβλήματα της ομάδας
30.09.25 , 13:46 Ducati και Marc Márquez: Παγκόσμιοι Πρωταθλητές MotoGP 2025
30.09.25 , 13:38 «Τα Φαντάσματα»: Δείτε On Demand τα επεισόδια στο StarTV
30.09.25 , 13:38 Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αυξάνονται το 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές
30.09.25 , 13:33 Ξυλόσομπες: Επιβαρύνουν την υγεία όσο και το κάπνισμα; Τι λένε οι ειδικοί
30.09.25 , 13:30 Υγιεινά και πεντανόστιμα pancakes βρώμης με μπανάνα
30.09.25 , 13:13 Γιώργος Μαζωνάκης: «Το όνειρο μου θα καεί μεσ’ τη φωτιά της μέρας»
Πουλήθηκε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική - Το αστρονομικό ποσό
Μπισμπίκης: Η στιγμή που επέστρεψε σπίτι - Η Βανδή περίμενε στο μπαλκόνι
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Στρατιωτική θητεία: «Περιοδεύων» στα 17, αντί 18 - Τι αλλάζει στις αναβολές
Βασίλης Μπισμπίκης: Τον «αδειάζει» η ΕΛ.ΑΣ για το πότε ενημέρωσε τις αρχές
Βαγγέλης Σερίφης: Το παρασκήνιο της αποχώρησής του από το ΟΡΕΝ
Αντρέι Κράβαρικ: Ποιος είναι ο διάσημος μπαμπάς της Μιχαέλας από το GNTM
Τίνα Μεσσαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση με τον σύζυγό της στο Ηρώδειο
Οι «παγίδες» του Οκτωβρίου: Οι 3 ημερομηνίες που πρέπει να προσέξεις!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία NDP - Έλλη Πουπουλίδου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Αντώνης Ρέμος εμφανίστηκε στο Ηρώδειο σε μια sold out συναυλία γεμάτη μουσική και συγκίνηση.

Αντώνης Ρέμος: «Λύγισε» για τη Μαρινέλλα στο Ηρώδειο

Το βράδυ της Δευτέρας 29/9 ο αγαπημένος καλλιτέχνης παρουσίασε μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες του, ενώ μοιράστηκε τη σκηνή με τον διεθνούς φήμης ερμηνευτή και τραγουδοποιό Jack Savoretti.

Αντώνης Ρέμος, Jack Savoretti, επί σκηνής / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Αντώνης Ρέμος, Jack Savoretti, επί σκηνής / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Τη συναυλία παρακολούθησαν πόλλοι Έλληνες επώνυμοι ανάμεσά τους η Τίνα Μεσσαροπούλου με τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη.

Αντώνης Ρέμος: Ποιοι πήγαν στη συναυλία του στο Ηρώδειο

Η Τίνα Μεσσαροπούλου με τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωκάκη, στο Ηρώδειο / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Η Τίνα Μεσσαροπούλου με τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωκάκη, στο Ηρώδειο / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Η δημοσιογράφος κι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ πόζαραν ευδιάθετοι και χαλαροί στον φωτογραφικό φακό. Το ζευγάρι μετρά πολλά χρόνια έγγαμου, αν και δεν απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας με την προσωπική του ζωή. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο γιους. 

Τίνα Μεσσαροπούλου - Γιώργος Μυλωνάκης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση για το ζευγάρι στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Τίνα Μεσσαροπούλου - Γιώργος Μυλωνάκης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση για το ζευγάρι στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

«19 χρόνια γάμου και δεν μπορώ να φανταστώ στιγμή τη ζωή μου χωρίς εσένα! Ευγνώμων για όσα ζήσαμε, ανυπόμονη για όσα έρχονται…», είχε γράψει η Τίνα Μεσσαροπούλου την 1η Ιουλίου του 2025, στην επέτειο των 19 χρόνων γάμου της με τον Γιώργο Μυλωνάκη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΙΝΑ ΜΕΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top