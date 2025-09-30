Αντώνης Ρέμος: Ποιοι πήγαν στη συναυλία του στο Ηρώδειο

Μια ανεπανάληπτη μουσική βραδιά έζησε το κοινό στο κατάμεστο Ηρώδειο τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, με τον Αντώνη Ρέμο να χαρίζει συγκινήσεις και αξέχαστες στιγμές μέσα από τη μεγάλη του συναυλία.

Ο γνωστός καλλιτέχνης, που εδώ και δεκαετίες βρίσκεται στην κορυφή της μουσικής σκηνής, προσέφερε ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος και συναίσθημα, αφιερωμένο στην ενίσχυση του σπουδαίου έργου του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο.

Η βραδιά απέκτησε διεθνή χαρακτήρα χάρη στη συμμετοχή του ξεχωριστού Jack Savoretti, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή ως special guest. Ο χαρισματικός τραγουδοποιός, γνωστός για τη μελωδική φωνή του και τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει τη βρετανική φινέτσα με τη μεσογειακή ευαισθησία, έδεσε αρμονικά με τον Αντώνη Ρέμο, δημιουργώντας μια συνεργασία που θα μείνει αξέχαστη στους θεατές.

Η μεγάλη αυτή συναυλία δεν ήταν απλώς μια μουσική γιορτή, αλλά και μια ουσιαστική πράξη προσφοράς. Ο Αντώνης Ρέμος για ακόμη μια φορά ένωσε τη φωνή του με τον αγώνα της «ΕΛΠΙΔΑΣ», συμβάλλοντας με τον δικό του τρόπο στη στήριξη των παιδιών που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Η βραδιά άφησε πίσω της ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης.

Η πιο φορτισμένη στιγμή της βραδιάς ήταν όταν ο Αντώνης Ρέμος μίλησε με συγκίνηση για τη σπουδαία Μαρινέλλα και αφιέρωσε στη μεγάλη ερμηνεύτρια ένα από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια. Το κοινό χειροκρότησε θερμά, σε μια στιγμή γεμάτη συναίσθημα και αγάπη για την κορυφαία Ελληνίδα καλλιτέχνιδα.

Από το πλευρό του Αντώνη Ρέμου δεν θα μπορούσαν να λείπουν η σύζυγός του Υβόννη Μπόσνιακ και η καλή τους φίλη και κουμπάρα, Μαρία Μπεκατώρου.

Στη συναυλία έδωσαν το παρών πολλοί εκπρόσωποι της καλλιτεχνικής και τηλεοπτικής σκηνής, όπως ο Γιώργος Λιάγκας με τον Πάνο Κατσαρίδη, η Τίνα Μεσσαροπούλου με τον Γιώργο Μυλωνάκη και η Μαρίνα Σταυράκη.

Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στο Ηρώδειο αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία για όσους βρέθηκαν εκεί. Με τον ίδιο να ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια, τον Jack Savoretti να δίνει διεθνή λάμψη στη βραδιά και το κοινό να συμμετέχει ενεργά, η βραδιά έκλεισε με έντονο χειροκρότημα και χαμόγελα.

Ο Αντώνης Ρέμος απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της χώρας, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική του πορεία με τη στήριξη σε δράσεις που έχουν πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Δείτε ποιοι πήγαν στο Ηρώδειο

Μαρία Μπεκατώρου - Υβόννη Μπόσνιακ

Αντώνης Ρέμος

Ράνια Θρασκιά

Jack Savoretti - Αντώνης Ρέμος

Αντώνης Ρέμος - Χριστιάνα Βαρδινογιάννη - Jack Savoretti

Σάσα Σταμάτη - Αντώνης Ρέμος

Αντώνης Ρέμος - Πάνος Κατσαρίδης

Μαρίνα Σταυράκη