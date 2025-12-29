Νέο look για την Άντζυ Σαμίου

Λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος η Άντζυ Σαμίου είπε να κάνει μία ανανέωση στην εμφάνισή της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια την οποία γνωρίσαμε καλύτερα τη δεκαετία του ‘90 με τις επιτυχίες «Παράλληλη αγάπη», “Μία σου και μία μου”, “Απουσίες”, “Κάφτρα” και άλλες πολλές επιτυχίες, αποχωρίστηκε τα μακριά και κατσαρά της τα μαλλιά που ήταν το σήμα κατατεθέν της εμφάνισής της και υιοθέτησε ένα μακρύ καρέ.

H Άντζυ Σαμίου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr



Η Άντζυ που και τη δεκαετία του 2000 συνέχισε τη δυναμική της και επιτυχημένη πορεία στο τραγούδι με τις επιτυχίες “Αγοράκι μου”, “Ασπιρίνη” και “Πικρή Ουσία” είπε να δείξει στους followers της στα social media το νέο της λουκ δημοσιεύοντας μία φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Νέο κούρεμα» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα και τα λάικς έπεσαν βροχή.

Τι κάνει σήμερα η Άντζυ Σαμίου

Η τραγουδίστρια που τις δεκαετίες 1990 και 2000 έκανε πολλούς ανθρώπους να κλάψουν και να διασκεδάσουν με τα δημοφιλή της τραγούδια, το 2005 αναγκάστηκε να κάνει μία παύση από το τραγούδι για να στηρίξει τον μοναχογιό της ο οποίος, όπως η ίδια είχε παραδεχτεί έδινε μάχη με τα ναρκωτικά.

«Μέσα σε ένα μήνα έχασε 15 κιλά και εγώ πήγα διακοπές, για να νιώσει μόνος του και να πάρει τη ζωή του στα χέρια του, να πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης. Κάποια στιγμή το παιδί, ενώ ήταν σε καταστολή, στραβοκατάπιε και το έβλεπα να πνίγεται. Δεν ήξερα τι να κάνω, ένιωθα να χάνω τις αισθήσεις μου και χαστούκιζα τον εαυτό μου για να μη λιποθυμήσω. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις» είχε δηλώσει η τραγουδίστρια το 2008 σε εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου.

Αυτό όπως ήταν αναμενόμενο επηρέασε και την ψυχολογία της τραγουδίστριας η οποία πήρε 32 ολόκληρα κιλά. Η ίδια γι’ αυτό το λόγο έγραψε και το τραγούδι “Σκληρή Αγάπη”. που απευθύνεται στους γονείς των παιδιών που δίνουν μάχη με τα ναρκωτικά.

«Αν τον αγαπάς πρέπει να αλλάξεις / Σκληρή αγάπη, σκληρή αγάπη…» αναφέρει το ρεφρέν προκαλώντας συγκίνηση.

Ο γιος της τραγουδίστριας βγήκε νικητής και πλέον έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή του.

Η Άντζυ το 2025 έχει αφήσει πλέον μακριά τις δύσκολες στιγμές που έζησε και έχει πει πάλι τραγούδια που έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Ανάμεσα σ΄αυτά “Άγγελος Ξανθός”. “Γίνε τα μάτια μου” και πολλές άλλες επιτυχίες.

