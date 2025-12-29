Νέο look για την Άντζυ Σαμίου

Η τραγουδίστρια μετά από καιρό αποχωρίστηκε τα μακριά μαλλιά της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.12.25 , 16:07 Νέο look για την Άντζυ Σαμίου
29.12.25 , 15:00 Θάνατοι 2025: Οι διάσημοι Έλληνες που πέθαναν μέσα στη χρονιά
29.12.25 , 14:37 Σύλβα Ακρίτα: Ράκος η Έλενα Ακρίτα στο τελευταίο αντίο στη μητέρα της
29.12.25 , 14:25 Μπλόκα: Κλείνει επ’ αόριστον η εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων
29.12.25 , 13:58 Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων γρίπης κι άλλων ιώσεων σε παιδιά
29.12.25 , 13:50 Παντρεύεται η Γιώτα Κηπουρού: Το εντυπωσιακό μονόπετρο!
29.12.25 , 13:41 Καιρός: Πρωτοχρονιά με παγωνιά - Πού θα χιονίσει;
29.12.25 , 13:27 Ιακωβίδου: «Βρήκα τον Τζώνη στο δωμάτιο μελανιασμένο, έτρεμε»
29.12.25 , 13:21 Κατερίνα Καινούργιου: «Φούσκωσα... Δεν κοιτάζομαι στον καθρέφτη»
29.12.25 , 13:17 Βαρδούσια Όρη: «Μπορεί να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»
29.12.25 , 12:39 Φάληρο: Νεκρός άνδρας στις εκβολές του Κηφισού
29.12.25 , 12:25 H νέα τάση που λατρεύουν όλα τα fashion girls!
29.12.25 , 12:24 Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη – Μία νεκρή
29.12.25 , 12:14 Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη Μελίνα Νικολαΐδη
29.12.25 , 12:00 H απάντηση της Καινούργιου για το unfollow της Συνατσάκη!
Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη Μελίνα Νικολαΐδη
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Σάκης Ρουβάς: Το παντελόνι… δεν άντεξε στη σκηνή με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έγιναν χριστουγεννιάτικα στολίδια
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Μαμά και γιος με ασορτί πιτζαμάκια: Η τρυφερή στιγμή της Αλεξάνδρας Νίκα
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε γιορτινές στιγμές με τα αδέλφια του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: φωτογραφία εξωφύλλου από NDP
Δείτε στο βίντεο ποια τραγουδίστρια διεκδικεί το τραγούδι "Κάφτρα" της Σαμίου/ βίντεο από Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος η Άντζυ Σαμίου είπε να κάνει μία ανανέωση στην εμφάνισή της.

Η Άντζυ Σαμίου ξεσπά: «Φίλες - φίδια, που ο λόγος τους δεν αξίζει τίποτα»

Η δημοφιλής τραγουδίστρια την οποία γνωρίσαμε καλύτερα τη δεκαετία του ‘90 με τις επιτυχίες «Παράλληλη αγάπη», “Μία σου και μία μου”, “Απουσίες”, “Κάφτρα” και άλλες πολλές επιτυχίες, αποχωρίστηκε τα μακριά και κατσαρά της τα μαλλιά που ήταν το σήμα κατατεθέν της εμφάνισής της και υιοθέτησε ένα μακρύ καρέ.

H Άντζυ Σαμίου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

H Άντζυ Σαμίου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr


Η Άντζυ που και τη δεκαετία του 2000 συνέχισε τη δυναμική της και επιτυχημένη πορεία στο τραγούδι με τις επιτυχίες “Αγοράκι μου”, “Ασπιρίνη” και “Πικρή Ουσία” είπε να δείξει στους followers της στα social media το νέο της λουκ δημοσιεύοντας μία φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

 

«Νέο κούρεμα» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα και τα λάικς έπεσαν βροχή.

Τι κάνει σήμερα η Άντζυ Σαμίου

Η τραγουδίστρια που τις δεκαετίες 1990 και 2000 έκανε πολλούς ανθρώπους να κλάψουν και να διασκεδάσουν με τα δημοφιλή της τραγούδια,  το 2005 αναγκάστηκε να κάνει μία παύση από το τραγούδι για να στηρίξει τον μοναχογιό της ο οποίος, όπως η ίδια είχε παραδεχτεί έδινε μάχη με τα ναρκωτικά. 

«Μέσα σε ένα μήνα έχασε 15 κιλά και εγώ πήγα διακοπές, για να νιώσει μόνος του και να πάρει τη ζωή του στα χέρια του, να πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης. Κάποια στιγμή το παιδί, ενώ ήταν σε καταστολή, στραβοκατάπιε και το έβλεπα να πνίγεται. Δεν ήξερα τι να κάνω, ένιωθα να χάνω τις αισθήσεις μου και χαστούκιζα τον εαυτό μου για να μη λιποθυμήσω. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις» είχε δηλώσει η τραγουδίστρια το 2008 σε εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου.

Αυτό όπως ήταν αναμενόμενο επηρέασε και την ψυχολογία της τραγουδίστριας η οποία πήρε 32 ολόκληρα κιλά. Η ίδια γι’ αυτό το λόγο έγραψε και το τραγούδι “Σκληρή Αγάπη”. που απευθύνεται στους γονείς των παιδιών που δίνουν μάχη με τα ναρκωτικά.

«Αν τον αγαπάς πρέπει να αλλάξεις / Σκληρή αγάπη, σκληρή αγάπη…» αναφέρει το ρεφρέν προκαλώντας συγκίνηση. 

Ο γιος της τραγουδίστριας βγήκε νικητής και πλέον έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή του. 

Η Άντζυ το 2025 έχει αφήσει πλέον μακριά τις δύσκολες στιγμές που έζησε και έχει πει πάλι τραγούδια που έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Ανάμεσα σ΄αυτά “Άγγελος Ξανθός”. “Γίνε τα μάτια μου” και πολλές άλλες επιτυχίες. 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΖΥ ΣΑΜΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top