ΝΙΟ: Ποια μελέτη την τοποθετεί στην κορυφή

Πρώτη Δημοσίευση: 20.12.25, 20:13
ΝΙΟ: Ποια μελέτη την τοποθετεί στην κορυφή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η NIO αναδείχθηκε ως μία από τις πιο καινοτόμες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως στη νέα μελέτη Connected Car Innovation (CCI) του γερμανικού Center of Automotive Management (CAM). Το ανεξάρτητο ερευνητικό ινστιτούτο, γνωστό για την αξιολόγηση των παγκόσμιων αυτοκινητιστικών καινοτομιών, επισημαίνει τη δυναμική επίδοση της NIO σε τεχνολογίες που αναμένεται να καθορίσουν τον κλάδο έως το 2030.

ΝΙΟ: Ποιά μελέτη την τοποθετεί στην κορυφή

Η NIO προσφέρει ήδη εμπορικά διαθέσιμες λύσεις σε αυτούς τους τομείς, όπως η τεχνολογία Power Swap, οι ενημερώσεις over-the-air (OTA),προηγμένες λειτουργίες υποβοήθησης Επιπέδου 2+ και υπηρεσίες αμφίδρομης ενέργειας πουενεργοποιούνται μέσω των οχημάτων της/

ΝΙΟ: Ποιά μελέτη την τοποθετεί στην κορυφή
Με βάση τους παγκόσμιους όγκους πωλήσεων, η NIO κατατάσσεται ανάμεσα στους δύο πιο καινοτόμουςκατασκευαστές παγκοσμίως. Τα ευρήματα του CAM επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα τηςμακροπρόθεσμης στρατηγικής της NIO, που επικεντρώνεται σε αρχιτεκτονικές βασισμένες στο
λογισμικό, στον σχεδιασμό με επίκεντρο τον χρήστη και σε ένα πλήρες ενεργειακό οικοσύστημα.

Στα AutomotiveINNOVATIONS Awards 2025 – τα οποία βασίζονται στη μελέτη CCI- η NIO πέτυχε
κορυφαίες θέσεις στο premium segment, καταλαμβάνοντας:
• 1η θέση στην κατηγορία «Electric Drive»
• 2η θέση στην κατηγορία «Autonomous Driving & ADAS»
• 3η θέση συνολικά ως «Most Innovative Premium Brand»

