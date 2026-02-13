Ο Ρήγας έφτιαξε ένα νόστιμο και light γλυκό για τη Μέρα των Ερωτευμένων

Ο σεφ έφτιαξε ένα σούπερ γλυκό με πρωταγωνιστή το μήλο

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία μέρα μας χωρίζει από τη γιορτή των Ερωτευμένων και αν θέλετε να το γιορτάσετε με τον σύντροφό σας χωρίς να επιβαρυνθείτε με τις περιττές θερμίδες που έχουν τα σοκολατένια γλυκά και τα σοκολατάκια, ο Γιώργος Ρήγας σας έχει την τέλεια ιδέα.

Ο Ρήγας έφτιαξε ένα νόστιμο και light γλυκό για τη Μέρα των Ερωτευμένων

Ο σεφ πρότεινε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star να φτιάξουν μήλα ποσέ μέσα σε κόκκινο κρασί. Το γλυκό αυτά είναι πολύ λαχταριστό και έχει και σχετικά λίγες θερμίδες καθώς τα 100 γραμμάρια μήλα έχουν 52,1 και το κόκκινο κρασί 85,1 kcal στα 100 γραμμάρια. 

Μήλα ποσέ σε κόκκινο κρασί

Υλικά της Συνταγής 

Για τα μήλα
• 3–4 μήλα
• 500 ml μαυροδάφνη
 • 2 κ.σ. αποξηραμένο ιβίσκο
 • 1 ξύλο κανέλας
• 2–3 κ.σ. ζάχαρη (ή μέλι)
• Φλούδα πορτοκαλιού
 
 
Για την κρέμα πατισερί βανίλιας


 • 500 ml γάλα
• 4 κρόκοι
• 100 γρ ζάχαρη
• 40 γρ κορν φλάουρ
• 1 βανίλια
 • 20 γρ βούτυρο
 
Για τα Κράμπλ κανέλας

• 80 γρ αλεύρι
• 50 γρ καστανή ζάχαρη
• 60 γρ κρύο βούτυρο
 • 1 κ.γ. κανέλα
• Πρέζα αλάτι

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Καθάρισε τα μήλα και κόψ’ τα στα 4 ή στη μέση. 2. Σε κατσαρολάκι βάλε μαυροδάφνη, ιβίσκο, κανέλα, ζάχαρη & πορτοκάλι. 3. Μόλις πάρει βράση, χαμήλωσε και ρίξε τα μήλα. 4. Σιγόβρασε 15–20 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν αλλά να κρατάνε. 5. Βγάλε τα μήλα και δέσε το υγρό σε σιρόπι (άσε να μειωθεί).  Τα μήλα πρέπει να έχουν βαθύ χρώμα και άρωμα.
Εκτέλεση για την κρέμα πατισερί 1. Ζέστανε το γάλα με τη βανίλια. 2. Χτύπα κρόκους + ζάχαρη + κορν φλάουρ. 3. Ρίξε λίγο ζεστό γάλα στο μείγμα, μετά όλα πίσω στην κατσαρόλα. 4. Ανακάτεμα μέχρι να πήξει. 5. Εκτός φωτιάς πρόσθεσε το βούτυρο. 6. Σκέπασε με μεμβράνη να ακουμπά στην επιφάνεια.
Εκτέλεση για τα κραμπλ 1. Τρίψε όλα τα υλικά με τα δάχτυλα μέχρι να γίνουν ψίχουλα. 2. Ψήσε στους 170°C για 15–18’ μέχρι να ροδίσει. 3. Άφησέ το να κρυώσει (σκληραίνει τέλεια).  Στήσιμο πιάτου (σημαντικό) 1. Βάση: κρέμα πατισερί 2. Από πάνω: ποσέ μήλο 3. Περιχύνεις με σιρόπι μαυροδάφνης–ιβίσκου 4. Τελείωμα: κράμπλ κανέλας.

Δείτε το Breakfast@Star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
