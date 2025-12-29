«Παρά Πέντε»: Η Αγγελική Λάμπρη αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το reunion

«Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.12.25 , 19:29 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν
29.12.25 , 19:20 Τσιάρας: Έτοιμη για διάλογο στα μπλόκα η κυβέρνηση αν θέλουν οι αγρότες
29.12.25 , 18:41 «Παρά Πέντε»: Η Αγγελική Λάμπρη αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το reunion
29.12.25 , 18:28 Μαρία Σολωμού: Χριστούγεννα στον Παρνασσό με σέξι διάθεση
29.12.25 , 18:20 Αποκτά σάρκα και οστά ο φορέας «δεύτερης ευκαιρίας» για τους δανειολήπτες
29.12.25 , 18:12 Λαβρόφ: Η Ουκρανία επιχείρησε να επιτεθεί στο σπίτι του Πούτιν!
29.12.25 , 17:47 Εθνικός Τελικός Eurovision 2026: Στις 4/1 η αποκαλύψη των 28 καλλιτεχνών
29.12.25 , 17:40 Προφυλακίστηκε το «δεξί χέρι» του Έντικ στην Ελλάδα
29.12.25 , 17:02 Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
29.12.25 , 16:07 Νέο look για την Άντζυ Σαμίου
29.12.25 , 15:00 Θάνατοι 2025: Οι διάσημοι Έλληνες που πέθαναν μέσα στη χρονιά
29.12.25 , 14:37 Σύλβα Ακρίτα: Ράκος η Έλενα Ακρίτα στο τελευταίο αντίο στη μητέρα της
29.12.25 , 14:25 Μπλόκα: Κλείνει επ’ αόριστον η εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων
29.12.25 , 13:58 Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων γρίπης κι άλλων ιώσεων σε παιδιά
29.12.25 , 13:50 Παντρεύεται η Γιώτα Κηπουρού: Το εντυπωσιακό μονόπετρο!
Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έγιναν χριστουγεννιάτικα στολίδια
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη Μελίνα Νικολαΐδη
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Μαρία Σολωμού: Χριστούγεννα στον Παρνασσό με σέξι διάθεση
Σάκης Ρουβάς: Το παντελόνι… δεν άντεξε στη σκηνή με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου
Ο Γιώργος Τζαβέλλας σε ρόλο Άγιου Βασίλη – Η φωτογραφία της Βίκυς Κάβουρα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για το πολυσυζητημένο reunion της αγαπημένης σειράς «Στο Παρά Πέντε», αλλά και για τη συγκινησιακή φόρτιση που ήταν διάχυτη στα γυρίσματα, μίλησε η Αγγελική Λάμπρη σε μία συνέντευξη γεμάτη συναίσθημα.

Η τηλεοπτική «Αγγέλα» βρέθηκε καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή «Πρωίαν Σε Είδον» και άνοιξε την καρδιά της στον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες για την επιστροφή της θρυλικής σειράς.

Reunion «Στο Παρά Πέντε»: Εξομολογήσεις και η σπόντα της Μακρυπούλια

Η Αγγελική Λάμπρη περιέγραψε το κλίμα που επικράτησε από την πρώτη κιόλας στιγμή στα γυρίσματα, τονίζοντας πως, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, η σύνδεση μεταξύ των συντελεστών παρέμεινε αναλλοίωτη.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Στα γυρίσματα ήταν το περίεργο γιατί λες “τώρα, θα πάω να κάνω κάτι, έναν ρόλο” αλλά σας πληροφορώ ότι κατευθείαν μπήκαμε. «Πάρα πολύ γρήγορα, έτσι, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ήταν μαγικό για όλους μας», εξομολογήθηκε. 

Στο Πάρα Πέντε 20 χρόνια μετά - Νέο backstage βίντεο από τα γυρίσματα

Αγγελική Λάμπρη για reunion «Παρά Πέντε»: «Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Αγγελική Λάμπρη για reunion «Παρά Πέντε»: «Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Στη συνέχεια, η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στη δυναμική της ομάδας και στον τρόπο με τον οποίο όλοι οι συντελεστές λειτούργησαν σαν ένα σώμα, γεγονός που -όπως υπογράμμισε- οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στον Γιώργο Καπουτζίδη.

Μιλώντας για το γύρισμα, σημείωσε: «Σκεφτόμασταν πως θα είναι αλλά τελικά ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Δεν είναι μόνο στον Γιώργο (σ.σ. Καπουτζίδη), το γεγονός πως είναι πολύ ενωτικός, είναι και το ότι όλοι μαζί κάνουμε κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που κάνουμε αλλά είναι μαγικό».

Η Αγγελική Λάμπρη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, αναφερόμενη στη χημεία που υπήρχε ανέκαθεν ανάμεσα στους ηθοποιούς, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες. Όπως εξήγησε, αυτή η ιδιαίτερη σύνδεση ήταν εμφανής όχι μόνο στα γυρίσματα, αλλά και στο τελικό αποτέλεσμα που έφτανε στους τηλεθεατές.

«Πάντα την είχα αυτή την αίσθηση. Είχαμε όλοι την αίσθηση ότι υπήρχε μια χημεία και κάτι πολύ δυνατό από τότε. Στο μεταξύ μας, ο ένας έμπαινε μέσα στον άλλον, δεν έπεφτε τίποτα κάτω. Ακόμα και πίσω από τις κάμερες. Δηλαδή πολλές φορές αυτό που γινόταν πίσω από τις κάμερες, την άλλη μέρα το έβλεπες στο επεισόδιο», σημείωσε. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΗ
 |
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ
 |
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
 |
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top