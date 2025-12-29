«Παρά Πέντε»: Η Αγγελική Λάμπρη αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το reunion

Για το πολυσυζητημένο reunion της αγαπημένης σειράς «Στο Παρά Πέντε», αλλά και για τη συγκινησιακή φόρτιση που ήταν διάχυτη στα γυρίσματα, μίλησε η Αγγελική Λάμπρη σε μία συνέντευξη γεμάτη συναίσθημα.

Η τηλεοπτική «Αγγέλα» βρέθηκε καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή «Πρωίαν Σε Είδον» και άνοιξε την καρδιά της στον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες για την επιστροφή της θρυλικής σειράς.

Η Αγγελική Λάμπρη περιέγραψε το κλίμα που επικράτησε από την πρώτη κιόλας στιγμή στα γυρίσματα, τονίζοντας πως, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, η σύνδεση μεταξύ των συντελεστών παρέμεινε αναλλοίωτη.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Στα γυρίσματα ήταν το περίεργο γιατί λες “τώρα, θα πάω να κάνω κάτι, έναν ρόλο” αλλά σας πληροφορώ ότι κατευθείαν μπήκαμε. «Πάρα πολύ γρήγορα, έτσι, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ήταν μαγικό για όλους μας», εξομολογήθηκε.

Αγγελική Λάμπρη για reunion «Παρά Πέντε»: «Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Στη συνέχεια, η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στη δυναμική της ομάδας και στον τρόπο με τον οποίο όλοι οι συντελεστές λειτούργησαν σαν ένα σώμα, γεγονός που -όπως υπογράμμισε- οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στον Γιώργο Καπουτζίδη.

Μιλώντας για το γύρισμα, σημείωσε: «Σκεφτόμασταν πως θα είναι αλλά τελικά ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Δεν είναι μόνο στον Γιώργο (σ.σ. Καπουτζίδη), το γεγονός πως είναι πολύ ενωτικός, είναι και το ότι όλοι μαζί κάνουμε κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που κάνουμε αλλά είναι μαγικό».

Η Αγγελική Λάμπρη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, αναφερόμενη στη χημεία που υπήρχε ανέκαθεν ανάμεσα στους ηθοποιούς, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες. Όπως εξήγησε, αυτή η ιδιαίτερη σύνδεση ήταν εμφανής όχι μόνο στα γυρίσματα, αλλά και στο τελικό αποτέλεσμα που έφτανε στους τηλεθεατές.

«Πάντα την είχα αυτή την αίσθηση. Είχαμε όλοι την αίσθηση ότι υπήρχε μια χημεία και κάτι πολύ δυνατό από τότε. Στο μεταξύ μας, ο ένας έμπαινε μέσα στον άλλον, δεν έπεφτε τίποτα κάτω. Ακόμα και πίσω από τις κάμερες. Δηλαδή πολλές φορές αυτό που γινόταν πίσω από τις κάμερες, την άλλη μέρα το έβλεπες στο επεισόδιο», σημείωσε.