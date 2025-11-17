Στο Πάρα Πέντε 20 χρόνια μετά - Νέο backstage βίντεο από τα γυρίσματα

Η παρέα του Παρά Πέντε ετοιμάζεται πυρετωδώς για το μεγάλο Reunion, μια τηλεοπτική βραδιά που θα συνδυάζει νοσταλγία, χιούμορ, αγαπημένες αναμνήσεις, αλλά και νέες ιστορίες των πέντε πρωταγωνιστών κι όχι μόνο αυτών.

Οι πρωταγωνιστές, μαζί με συντελεστές και συνεργάτες που σημάδεψαν την πορεία της σειράς, συναντήθηκαν ξανά 20 χρόνια μετά, για τα γυρίσματα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως έχει δηλώσει ο δημιουργός και πρωταγωνιστής της, Γιώργος Καπουτζίδη: «Η σειρά άλλαξε τις ζωές πολλών από εμάς που συμμετείχαμε σε αυτή. Σίγουρα άλλαξε τη δική μου ζωή ριζικά και πιστεύω πως επηρέασε και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε καθημερινά με τους ανθρώπους γύρω σας».

Δείτε την ανάρτηση από τα γυρίσματα του Στο Πάρα Πέντε 20 χρόνια μετά

Στο Reunion, εκτός από την Ντάλια, τη Ζουμπουλία, την Αγγέλα, τον Φώτη και τον Σπύρο, θα δούμε και πολλούς ακόμη ηθοποιούς που άφησαν το στίγμα τους στην κωμωδία-σταθμό.

Στο backstage βίντεο, παίρνουμε μια πρώτη γεύση από την προετοιμασία της μεγάλης τηλεοπτικής βραδιάς Στο Παρά Πέντε 20 χρόνια μετά και τα γυρίσματα που συνεχίζονται με ενθουσιασμό.