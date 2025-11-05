Καρύδη: «To reunion του Παρά Πέντε θα έχει backstage και νέες σκηνές»

«Η περούκα της Ντάλιας έχει χτενιστεί & θα την ξαναφορέσω»

Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά στο Mega, βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 5/11 η Σμαράγδα Καρύδη

Καρύδη: «Περιμένουμε πώς και πώς το "Πάρα 5", γιατί θα ξανασμίξουμε»

H ηθοποιός που απολαμβάνουμε ως «Πηνελόπη Μουρίκη» στο IQ 160 του Star, μίλησε για το reunion της σειράς Στο Πάρα Πέντε κι αποκάλυψε πως θα τη δούμε πάλι με τη χαρακτηριστική περούκα της «Ντάλιας».

Καρύδη: «To reunion του Παρά Πέντε θα έχει backstage και νέες σκηνές»

«Έχουμε ξεκινήσει γυρίσματα. Κοντά στις γιορτές θα το δούμε. Θα είναι ένα μεγάλο επετειακό επεισόδιο. Θα είναι αφιέρωμα, backstage, συνεντεύξεις, θα είναι πράγματα που θέλαμε να πούμε και δεν τα είπαμε, σκηνές καινούργιες. Η περούκα της Ντάλιας έχει χτενιστεί και θα την ξαναφορέσω. Όταν ο Γιώργος ρώτησε τι θα ήθελαν να δουν, το βλέπαμε που ο κόσμος το αγαπούσε πάρα πολύ...», είπε αρχικά. 

Σμαράγδα Καρύδη: Πότε θα προβληθεί το επετειακό επεισόδιο του «Πάρα 5;»

«Εχθές πήγα και τους είδα όλους, είναι σαν να βλέπω μια παρέα μου από το σχολείο. Εξελιχθήκαμε, δε νομίζω ότι είμαστε άλλοι από τότε. Μεγαλώσαμε, πέρασαν 20 χρόνια από τότε, δεν νομίζω ότι έχουμε αλλάξει ιδιαιτέρως... Είναι πολύ αγαπημένο κομμάτι της ζωής μου (σ.σ η Ντάλια), είναι πολύ αγαπημένη μου ιστορία του “Παρά Πέντε”. Η Ντάλια θα είναι μια εξελιγμένη Ντάλια, θα είναι μέσα σε αυτά τα χρόνια διάφορα κομμάτια. Θα έχω λεφτά, ειδικά αν δεν έχεις και συναίσθηση, επειδή η Ντάλια τα λεφτά τα είχε ως παιχνίδι, έπαιζε μαζί τους, δεν την αγχώνανε. Έχει πολλά πράγματα το επεισόδιο, δεν ξέρω αν μπορώ να αποκαλύψω άλλα...», πρόσθεσε. 

Καρύδη: «To reunion του Παρά Πέντε θα έχει backstage και νέες σκηνές»

«Εμείς κάναμε και πολύ παρέα εκτός από το Παρά Πέντε, εκεί γνωριστήκαμε και δέσαμε... Οι τρεις από εμάς αγοράσαμε και σπίτι στην Αίγινα και βρισκόμαστε εκεί τα καλοκαίρια. Με τον Γιώργο είμαστε μεσοτοιχία. Η επιτυχία του σίριαλ δεν έχει να κάνει με την σχέση μας, έχει να κάνει με τα πρόσωπα... Σίγουρα χαθήκαμε, δεν είμαστε όλη μέρα στα τηλέφωνα, αλλά πάντα όταν βρισκόμαστε μιλάμε κανονικά και λέμε τα νέα μας... Όλοι θα περάσουν από το Παρά Πέντε, όχι από όλες τις σκηνές, αλλά από το επετειακό θα περάσουν όλοι», δήλωσε σχετικά η Σμαράγδα Καρύδη.

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ
IQ 160
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
ΝΤΑΛΙΑ
