Σμαράγδα Καρύδη: Πότε θα προβληθεί το επετειακό επεισόδιο του «Πάρα 5;»

Η Σμαράγδα Καρύδη βρέθηκε καλεσμένη στο Στούντιο 4, όπου μίλησε για την παράσταση «Hotel Amour», την οποία σκηνοθετεί, το τρίτο κύκλο του «IQ 160» που έρχεται στο Star και το πολυαναμενόμενο reunion του «Παρά Πέντε».

Η Σμαράγδα Καρύδη στον καναπέ του Στούντιο 4

Αρχικά η ηθοποιός εξήγησε πώς αντιμετωπίζει τις δουλειές της είτε τυγχάνουν αποδοχής από το κοινό, είτε όχι: «Η καριέρα ενός ανθρώπου έχει πάνω και κάτω, ακόμα και των πιο μεγάλων ονομάτων στον πλανήτη, και αυτό είναι και το ενδιαφέρον. Τις επιτυχίες σίγουρα τις προβλέπω, το “Παρά Πέντε”, ας πούμε, ήξερα σίγουρα ότι κάτι θα κάνει. Σε αυτά που δεν έχουν πάει πολύ καλά, το καταλαβαίνεις από την αρχή που ξεκινάει. Αν όμως έχει τίμια πρόθεση, οκ. Το θέμα είναι να μην πάει να ξεγελάσει τον θεατή. Αν δεν πήγε, γιατί ας πούμε απέναντι είχε κάτι πιο ενδιαφέρον, δεν πειράζει. Είναι κι αυτό στο παιχνίδι, δεν παθαίνω τρέλα», είπε.

Η ίδια έχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα για τo «IQ 160» και πλέον έχει στρέψει όλη την προσοχή της στη σκηνοθετική της απόπειρα: «Είμαι περήφανη για τους συνεργάτες που διάλεξα φέτος. Φέτος θα βγει στην τηλεόραση το "IQ160" που έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα. Όταν σκηνοθετώ θέλω να είμαι εκεί αφοσιωμένη. Δεν ήθελε να φορτώσω πολύ αυτόν τον χειμώνα».

Η Σμαράγδα Καρύδη θέλησε να αφήσει στη φαντασία των τηλεθεατών όσο θα συμβούν στο τηλεοπτικό comeback του «Παρά Πέντε, ωστόσο εκτίμησε ότι θα είναι «κάτι πιο καλό από τα Φιλαράκια». Κοντά στις γιορτές θα προβληθεί το επετειακό επεισόδιο.

«Για το Παρά Πέντε θα κάνουμε κάτι, δεν μπορώ να σας πω πολλά. Ο λόγος που δεν μπορώ να πω δεν είναι ότι σας κρατάω μυστικά. Ξέρω, αλλά δεν μπορώ να τα προδώσω όλα. Θα κάνουμε κάτι ωραίο, Θα είναι ένα επετειακό εκεί κοντά στις γιορτές. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι αυτό. Όλα τα άλλα θα τα μάθετε σύντομα. Πάνω κάτω ο Γιώργος βγήκε και είπε κάποια πράγματα.

Θα πατήσουμε πάνω σε αυτές τις ιδέες του κοινού αλλά θα κάνουμε και δικά μας πράγματα. Θα είναι ένα σπονδυλωτό και με fiction και με μη-fiction πράγματα. Θα θέλαμε να μην είναι σαν τα Φιλαράκια, θα δείξει λίγο τους χαρακτήρες. Όχι φουλ κανονικό επεισόδιο αλλά θα υπάρχει κάτι. Νομίζω θα είναι κάτι πιο καλό από τα Φιλαράκια»