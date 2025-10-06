Σμαράγδα Καρύδη: Πότε θα προβληθεί το επετειακό επεισόδιο του «Πάρα 5;»

Όσα είπε για την παράσταση «Hotel Amour», την οποία σκηνοθετεί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.10.25 , 22:00 Φάρμα: Αγώνας ποδοσφαίρου στα τυφλά - Η ιδιαίτερη δοκιμασία ασυλίας
06.10.25 , 21:55 Φάρμα: «Ο πόλεμος των άκρων» είχε ξεκάθαρο νικητή
06.10.25 , 21:48 Ωρωπός: Έστειλε στο νοσοκομείο τον φίλο της εν διαστάσει συζύγου του
06.10.25 , 21:45 Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Πού «κολλάει»
06.10.25 , 21:25 Ραφήνα: Καρέ Καρέ Οι Κινήσεις Διαρρηκτών Που Μπούκαραν Σε Μεζονέτα
06.10.25 , 21:18 Αγιασμός στη Βουλή με κομψές παρουσίες
06.10.25 , 21:05 Ταμίλα Κουλίεβα: Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε από το ταξίδι της στη Ρίγα
06.10.25 , 21:05 Επική στιγμή στη Φάρμα! Γουρούνι πήρε στο... κυνήγι τον Ανδρέα
06.10.25 , 21:00 LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
06.10.25 , 20:40 Ο «διανομέας με το κατσαβίδι» και το βαρύ παρελθόν του
06.10.25 , 20:36 Μεσσηνία: Τα τελευταία λόγια του δράστη πριν εκτελέσει τα θύματά του
06.10.25 , 20:25 Τα επόμενα βήματα του Αλέξη Τσίπρα: Ανακοινώνει το επιτελείο του
06.10.25 , 20:03 Σμαράγδα Καρύδη: Πότε θα προβληθεί το επετειακό επεισόδιο του «Πάρα 5;»
06.10.25 , 19:47 Λάρισα: Πέθανε ο ιερέας, πατέρας της 52χρονης που δολοφόνησε ο γιος της
06.10.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει ο χρόνος και… έλυσε τον γρίφο!
Μεσσηνία: Τα τελευταία λόγια του δράστη πριν εκτελέσει τα θύματά του
Λάρισα: Πέθανε ο ιερέας, πατέρας της 52χρονης που δολοφόνησε ο γιος της
Τα επόμενα βήματα του Αλέξη Τσίπρα: Ανακοινώνει το επιτελείο του
Άση Μπήλιου: Έρχεται μια «δρακουλίστικη» πανσέληνος
Ελίζα Σκολίδη: Το βιογραφικό, η ζωή στο Παρίσι και το πρόβλημα υγείας
Πένυ Σκάρου: «Έμεινα έγκυος από τον άνθρωπο που με βίασε»
Λεβεντογιάννης: Ο λόγος που δεν οδηγεί και γιατί αποφεύγει τις συνεντεύξεις
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
Light: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά – Γέννησε η Άννα Θεοδωρίδη
Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Σμαράγδα Καρύδη βρέθηκε καλεσμένη στο Στούντιο 4, όπου μίλησε για την παράσταση «Hotel Amour», την οποία σκηνοθετεί, το τρίτο κύκλο του «IQ 160» που έρχεται στο Star και το πολυαναμενόμενο reunion του «Παρά Πέντε».

Σμαράγδα Καρύδη: Τα γενέθλια, οι τρυφερές ευχές κι η ξεχωριστή τούρτα!

Η Σμαράγδα Καρύδη στον καναπέ του Στούντιο 4

Η Σμαράγδα Καρύδη στον καναπέ του Στούντιο 4

Αρχικά η ηθοποιός εξήγησε πώς αντιμετωπίζει τις δουλειές της είτε τυγχάνουν αποδοχής από το κοινό, είτε όχι: «Η καριέρα ενός ανθρώπου έχει πάνω και κάτω, ακόμα και των πιο μεγάλων ονομάτων στον πλανήτη, και αυτό είναι και το ενδιαφέρον. Τις επιτυχίες σίγουρα τις προβλέπω, το “Παρά Πέντε”, ας πούμε, ήξερα σίγουρα ότι κάτι θα κάνει. Σε αυτά που δεν έχουν πάει πολύ καλά, το καταλαβαίνεις από την αρχή που ξεκινάει. Αν όμως έχει τίμια πρόθεση, οκ. Το θέμα είναι να μην πάει να ξεγελάσει τον θεατή. Αν δεν πήγε, γιατί ας πούμε απέναντι είχε κάτι πιο ενδιαφέρον, δεν πειράζει. Είναι κι αυτό στο παιχνίδι, δεν παθαίνω τρέλα», είπε.

Η ίδια έχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα για τo «IQ 160» και πλέον έχει στρέψει όλη την προσοχή της στη σκηνοθετική της απόπειρα: «Είμαι περήφανη για τους συνεργάτες που διάλεξα φέτος. Φέτος θα βγει στην τηλεόραση το "IQ160" που έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα. Όταν σκηνοθετώ θέλω να είμαι εκεί αφοσιωμένη. Δεν ήθελε να φορτώσω πολύ αυτόν τον χειμώνα».

Σμαράγδα Καρύδη: Ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του IQ 160 -Η συγκινητική ανάρτηση

«Στο Παρά 5»: Πότε θα προβληθεί το επετειακό επεισόδιο; 

Η Σμαράγδα Καρύδη θέλησε να αφήσει στη φαντασία των τηλεθεατών όσο θα συμβούν στο τηλεοπτικό comeback του «Παρά Πέντε, ωστόσο εκτίμησε ότι θα είναι «κάτι πιο καλό από τα Φιλαράκια». Κοντά στις γιορτές θα προβληθεί το επετειακό επεισόδιο.  

Σμαράγδα Καρύδη: Όσα είπε για το reunion της σειράς «Στο Παρά 5»

Σμαράγδα Καρύδη: Όσα είπε για το reunion της σειράς «Στο Παρά 5»

«Για το Παρά Πέντε θα κάνουμε κάτι, δεν μπορώ να σας πω πολλά. Ο λόγος που δεν μπορώ να πω δεν είναι ότι σας κρατάω μυστικά. Ξέρω, αλλά δεν μπορώ να τα προδώσω όλα. Θα κάνουμε κάτι ωραίο, Θα είναι ένα επετειακό εκεί κοντά στις γιορτές. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι αυτό. Όλα τα άλλα θα τα μάθετε σύντομα. Πάνω κάτω ο Γιώργος βγήκε και είπε κάποια πράγματα.

Θα πατήσουμε πάνω σε αυτές τις ιδέες του κοινού αλλά θα κάνουμε και δικά μας πράγματα. Θα είναι ένα σπονδυλωτό και με fiction και με μη-fiction πράγματα. Θα θέλαμε να μην είναι σαν τα Φιλαράκια, θα δείξει λίγο τους χαρακτήρες. Όχι φουλ κανονικό επεισόδιο αλλά θα υπάρχει κάτι. Νομίζω θα είναι κάτι πιο καλό από τα Φιλαράκια»

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
 |
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top