Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φ. Μογκερίνι για απάτη

Τρεις συλλήψεις για κατάχρηση κονδυλίων της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες

Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Francisco Seco)
Έφοδος Βελγικής Αστυνομίας Στη Διπλωματική Υπηρεσία Της ΕΕ
Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στην διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Τρίτη, όπως και το Κολλέγιο της Ευρώπης στην Μπριζ και ιδιωτικές κατοικίες, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ για την εκπαίδευση νέων διπλωματών. 

Σύμφωνα με το Euractiv, επιδρομές πραγματοποιήθηκαν σε όλο το Βέλγιο τις πρώτες πρωινές ώρες, με την αστυνομία να κατάσχει έγγραφα και να συλλαμβάνει τρία άτομα για να τα ανακρίνει ως ύποπτα για απάτη σε δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά και ποινική σύγκρουση συμφερόντων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι. 

Περίπου 10 αστυνομικοί ντυμένοι με πολιτικά ρούχα εισήλθαν στην έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στις 7:30 π.μ. την Τρίτη, δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας. Ένας άλλος αξιωματούχος της ΕΕ από την διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ επιβεβαίωσε την έφοδο.

Η ποινική έρευνα ξεκίνησε μετά από ισχυρισμούς ότι η ΕΥΕΔ και το Κολλέγιο της Ευρώπης - η διάσημη σχολή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για Ευρωκράτες - καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα της ΕΕ το 2021 και το 2022, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που γνωρίζουν την έρευνα.

Οι επιδρομές αυτές αποτελούν το τελευταίο μεγάλο σκάνδαλο που πλήττει τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και θα ασκήσουν πίεση στο Κολλέγιο της Ευρώπης και την πρύτανή του, Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία διηύθυνε την ΕΥΕΔ και ξεκίνησε μια δεύτερη πενταετή θητεία στην Μπριζ φέτος.

Φεντερίκα Μογκερίνι

Φεντερίκα Μογκερίνι / Φωτογραφία αρχείου AP (Francisco Seco)

Η Μογκερίνι, πρώην Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για τις Εξωτερικές Υποθέσεις, δεν απάντησε αμέσως στις ερωτήσεις του Euractiv.

Η βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία και η υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης της ΕΕ, OLAF, συμμετείχαν στην επιχείρηση στο πλαίσιο ποινικής έρευνας υπό την ηγεσία της Εισαγγελίας της ΕΕ (EPPO).

Οι εκπρόσωποι της EPPO και της OLAF αρνήθηκαν να σχολιάσουν τη υπόθεση. 

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ανακοίνωση για την υπόθεση εξέδωσε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Σήμερα διεξάγονται έρευνες στο Κολλέγιο της Ευρώπης στην Μπριζ (Βέλγιο) και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο έρευνας για ύποπτη απάτη που σχετίζεται με την χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ εκπαίδευση νέων διπλωματών, υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στις Βρυξέλλες. Τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν», επιβεβαιώνει.

Κατόπιν αιτήματος της EPPO, το οποίο εγκρίθηκε από τον ανακριτή δικαστή, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία (FGP West-Vlaanderen) διεξήγαγε έρευνες σε διάφορα κτίρια του Κολλεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στις Βρυξέλλες και σε σπίτια υπόπτων. Τα ερευνητικά μέτρα βασίστηκαν επίσης στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Όπως ενημερώνει η Εισαγγελία, το ζήτημα αφορά το έργο για την Διπλωματική Ακαδημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ένα εννιάμηνο πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων διπλωματών σε όλα τα κράτη μέλη -, το οποίο ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο Βέλγιο, για την περίοδο 2021 - 2022, μετά από διαδικασία υποβολής προσφορών.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο κατά πόσον το Κολλέγιο της Ευρώπης ή/και οι εκπρόσωποί του ενημερώθηκαν εκ των προτέρων για τα κριτήρια επιλογής της διαδικασίας υποβολής προσφορών και είχαν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι θα τους ανατεθεί η υλοποίηση του έργου, πριν από την επίσημη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού από την ΕΥΕΔ.

«Υπάρχουν έντονες υποψίες ότι, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών για το πρόγραμμα, παραβιάστηκε το άρθρο 169 του Δημοσιονομικού Κανονισμού που αφορά τον θεμιτό ανταγωνισμό και ότι εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα διαδικασία σύναψης συμβάσεων κοινοποιήθηκαν σε έναν από τους υποψηφίους που συμμετείχαν στον διαγωνισμό», σημειώνει.

Πριν από τις έρευνες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε την άρση της ασυλίας αρκετών υπόπτων, η οποία και έγινε δεκτή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
