Σμαράγδα Καρύδη: Τα γενέθλια, οι τρυφερές ευχές κι η ξεχωριστή τούρτα!

Η Σμαράγδα Καρύδη γιόρτασε τα γενέθλιά της στην όμορφη Αίγινα, σε μια συγκινητική βραδιά γεμάτη αγαπημένα πρόσωπα κι όμορφες στιγμές.

Η γνωστή ηθοποιός, που διατηρεί εκεί το εξοχικό της, μοιράστηκε τη χαρά της με τους followers της στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή γιορτή.

Η Σμαράγδα Καρύδη είναι μία από τις πιο όμορφες και ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της /Φωτογραφία Instagram

Στα στιγμιότυπα, η Καρύδη εμφανίζεται να σβήνει τα κεράκια της εντυπωσιακής τούρτας που της ετοίμασαν οι φίλοι της. Η τούρτα έκλεψε τις εντυπώσεις με τον πρωτότυπο σχεδιασμό της, καθώς είχε πάνω της τη φιγούρα μιας κοκκινομάλλας γυναίκας, καθώς και διακοσμητικά σε σχήμα βαλιτσών και διαβατηρίου, τα οποία συμβολίζουν το πάθος της ηθοποιού για τα ταξίδια.

Σμαράγδα Καρύδη: Η «Ντάλια», το reunion κι οι γενιές που έχει μεγαλώσει

Σε μια ειλικρινή και συγκινητική ανάρτηση, η πρωταγωνίστρια της σειράς IQ160 εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη ζωή, την υγεία και τους φίλους της. «Χθες συμπλήρωσα άλλον έναν χρόνο σε αυτή τη γη και είμαι ευγνώμων που είμαι υγιής κι έχω φίλους που αγαπώ και με αγαπούν. Δεν θέλω τίποτα άλλο να ζητήσω. Μακάρι να συναντιόμαστε έτσι και να γιορτάζουμε για πολλά ακόμα χρόνια. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές», έγραψε, στέλνοντας ένα μήνυμα αγάπης κι αισιοδοξίας.

Η ανάρτηση της Σμαράγδας Καρύδη

Ανάμεσα στους φίλους που γιόρτασαν τα γενέθλια της αγαπημένης ηθοποιού που «έκλεισε» τα 56 της χρόνια, ήταν η Ελισάβετ Κωνσταντινίδη κι ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και -φυσικά- ο σύντροφός της Θοδωρής Αθερίδης.

Ποια είναι η Σμαράγδα Καρύδη

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 9 Αυγούστου 1969. Είναι κόρη των επίσης ηθοποιών Ντίνου Καρύδη και Τζούλιας Αργυροπούλου. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Η πρώτη της επαφή με την υποκριτική έγινε σε ηλικία μόλις 3 ετών, με τη συμμετοχή της στην ταινία Ερωτική Συμφωνία με την Τζένη Καρέζη.

Έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου στην τηλεοπτική σειρά Στο Παρά Πέντε (2005-2007). Άλλοι αξιοσημείωτοι ρόλοι της ήταν στις σειρές Λόγω Τιμής, Φίλα τον βάτραχό σου, Το χρώμα του φεγγαριού και Εθνική Ελλάδος. Έχει επίσης παρουσιάσει την τηλεοπτική εκπομπή Celebrity Game Night, ενώ τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στη σειρά IQ160 του Star.

Με τον Νίκο Κουρή στα γυρίσματα της σειράς IQ160

Έχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, μεταξύ των οποίων Από έρωτα, Μια μέλισσα τον Αύγουστο, Οι Μάγισσες της Σμύρνης. Τις παραστάσεις Του Κουτρούλη ο γάμος και Η Μαριχουάνα της μαμάς είναι η καλύτερη, τις σκηνοθέτησε η ίδια. Τον ερχόμενο χειμώνα θα σκηνοθετήσει το νέο μιούζικαλ των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη με τίτλο Hotel Amour.