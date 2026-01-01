Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ξεσπά η πυρκαγιά στο κλαμπ της Ελβετίας

Βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media δείχνει πώς ξέσπασε η φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 40 άτομα, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής τραγικό απολογισμό.

Στο βίντεο διακρίνεται η αστραπιαία εξάπλωση της φωτιάς στην οροφή του κτιρίου, την ίδια ώρα που το μπαρ εξακολουθεί να παίζει μουσική, ενώ οι πρώτοι θαμώνες προσπαθούν να φύγουν από τον χώρο.

Στο βίντεο φαίνεται ακόμη να έχει τυλιχθεί και το εξωτερικό του μπαρ στις φλόγες και παράλληλα ακούγονται θαμώνες να ουρλιάζουν έντρομοι.

Δύο Γαλλίδες που βρίσκονταν στο μπαρ δήλωσαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV ότι είδαν τη φωτιά να ξεκινά από το υπόγειο του μπαρ, αφού προηγουμένως κάποιοι κράτησαν ένα μπουκάλι που περιείχε «κεριά γενεθλίων» σε πολύ κοντινή απόσταση από την ξύλινη οροφή.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε στην οροφή πάρα πολύ γρήγορα», δήλωσε μία από τις γυναίκες. Όπως περιέγραψαν κατάφεραν, ενώ επικρατούσε πανικός, να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο και να απομακρυνθούν από το κτίριο. Λίγα λεπτά αργότερα η φωτιά είχε εξαπλωθεί σε όλο το ισόγειο.

Σύμφωνα με άλλο αυτόπτη μάρτυρα οι θαμώνες έσπαγαν παράθυρα για να ξεφύγουν από τις φλόγες, ανάμεσά τους τραυματισμένοι σοβαρά, την ίδια ώρα που πανικόβλητοι γονείς έσπευδαν στο κλαμπ με αυτοκίνητα για να διαπιστώσουν αν ήταν τα παιδιά τους παγιδευμένα σε αυτό.

Όπως ανέφερε περίπου 20 άτομα προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τον καπνό και τις φλόγες, παρομοιάζοντας τις εικόνες με ταινία τρόμου

«Είμαστε συντετριμμένοι»

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας τα θύματα δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν άμεσα λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων που φέρουν. Όπως δήλωσε ο Φρεντερίκ Ζισλέ, διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ «πολλές δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί» και περίπου 100 έχουν τραυματιστεί.

«Είμαστε συντετριμμένοι» ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Σύμφωνα με τις αρχές του ελβετικού καντονιού, η πυρκαγιά στο μπαρ ξέσπασε λόγω έκρηξης και δεν οφείλεται σε επίθεση. Εξάλλου μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται πολίτες άλλων χωρών.

Η κατάσταση των τραυματιών

Σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές οι περισσότεροι τραυματίες φέρουν εγκαύματα. Ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης του καντονιού Βαλέ, Ματίας Ρεϊνάρ, δήλωσε ότι η κατάσταση των περισσότερων τραυματιών είναι σοβαρή, Όπως συμπλήρωσε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Βαλέ είναι γεμάτη και για αυτό αρκετοί τραυματίες μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία της Ελβετίας. Στην επιχείρηση διακομιδής συμμετείχαν 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα.