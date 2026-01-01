BMW iX3: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση CES 2026

Η υψηλή τεχνολογία την κάνει ιδιαίτερα ξεχωριστή

STAR.GR
Αυτοκινητο
BMW iX3: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση CES 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η νέα BMW iX3 και οι πρωτοποριακές καινοτομίες της θα παρουσιαστούν στην έκθεση CES 2026. Έχοντας ήδη αποσπάσει πολλαπλά βραβεία καινοτομίας και «Αυτοκινήτου της Χρονιάς»*, πριν καν κυκλοφορήσει στους δρόμους, το πρώτο μοντέλο της BMW Neue Klasse αναμένεται να εντυπωσιάσει τους επισκέπτες της πιο επιδραστικής έκθεσης τεχνολογίας στον κόσμο.

BMW iX3: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση CES 2026

Στο περίπτερο της BMW στο Silver Lot, μπροστά από το South Hall του Συνεδριακού Κέντρου του Las Vegas, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το BMW Panoramic iDrive με τον νέο ψηφιακό βοηθό AI, BMW Intelligent Personal Assistant στην BMW iX3. Μέσω της συνεργασίας της με την Amazon, η BMW γίνεται ο πρώτος κατασκευαστής που ενσωματώνει την τεχνολογία Alexa+ στα οχήματά του — ένα σημαντικό βήμα προόδου για την εμπειρία χρήστη μέσα στο αυτοκίνητο.

BMW iX3: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση CES 2026

Με φυσικό διάλογο και ευφυείς δυνατότητες, το σύστημα ξεπερνά τις απλές φωνητικές εντολές, προσφέροντας μια εξατομικευμένη εμπειρία που προσαρμόζεται στο περιβάλλον και βοηθά τους οδηγούς να παραμένουν απόλυτα συγκεντρωμένοι στο δρόμο. Το νέο επίπεδο φωνητικής αλληλεπίδρασης μπορεί επίσης να δοκιμαστεί από κοντά στην Έκθεση Συσκευών & Υπηρεσιών (Devices & Services Exhibition) της Amazon, στο Venetian Hotel, Ballrooms G–J.Οι τεχνολογίες της Neue Klasse θα ενσωματωθούν σε συνολικά 40 νέα και αναβαθμισμένα μοντέλα μέχρι το 2027.

 

 

 

BMW
 |
BMW IX3
