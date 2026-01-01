Ο καφές Μητσοτάκη με Τασούλα μετά τη Δοξολογία «έβγαλε» είδηση

Στη Μητρόπολη έγινε το πρωί η δοξολογία για τη νέα χρονιά, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Λίγο αργότερα οι δυό τους πήγαν για καφέ στο Κολωνάκι, όπου θέμα συζήτησης ήταν και η πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για την τοποθέτηση των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, σε κλίμα πολιτικής συναίνεσης.
Μητσοτάκης: Ανάπτυξη της γεωργίας χωρίς μπλόκα κατά της κοινωνίας
«Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν, στηριζόμενοι σε όλα όσα μας ενώνουν» ευχήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Βόλτα στο Κολωνάκι για Τασούλα και Μητσοτάκη
Λίγο αργότερα, ο Κώστας Τασούλας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μαζί με τον Νικήτα Κακλαμάνη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, πήγαν σε γνωστό καφέ στο Κολωνάκι και αντάλλαξαν ευχές με τον κόσμο.
Στο καφέ συζητήθηκε η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρωση τριών κενών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τον Πρόεδρο της Βουλής να κινήσει με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες για άμεση σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων ώστε να διαμορφωθεί η αναγκαία πλειοψηφία.
Κ. Μητσοτάκης: Χρειάζεται συναίνεση για τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος
«Η συνεννόηση, λοιπόν, στις μεγάλες αλλαγές που ακόμα έχει ανάγκη ο τόπος, ανάγεται σε κορυφαίο ζητούμενο της χρονιάς που ξημερώνει, σε μία περίοδο μάλιστα κατά την οποία θα εκκινήσει η διαδικασία μιας φιλόδοξης Συνταγματικής Αναθεώρησης» τόνισε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του για το νέο έτος.
Ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε κατά τη βόλτα στο καφέ ότι ο γιος του Κωνσταντίνος έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, τενίστρια, Μαρία Σάκκαρη και θα παντρευτούν το 2027.
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη
Κ. Τασούλας: Ανταλλαγή ευχών με τους Εύζωνες
Λίγο αργότερα, ο Κώστας Τασούλας πήγε στην Προεδρική Φρουρά για την κοπή της πίτας και αντάλλαξε ευχές με τους Εύζωνες τους οποίους αποκάλεσε «Αετούς του στρατέυματος».
Οι ευχές για τη νέα χρονιά συνεχίστηκαν από τους αρχηγούς των κομμάτων.
«Να είναι το 2026 η χρονιά στην οποία θα διεκδικήσουμε την κοινωνία που μας αξίζει και μπορούμε να έχουμε» ευχήθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.
«Το 2026 θα είμαι στο πλευρό κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται, κάθε ανθρώπου που δίνει τη μάχη» διαβεβαίωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.