Ο καφές Μητσοτάκη με Τασούλα μετά τη Δοξολογία «έβγαλε» είδηση

Στη Μητρόπολη έγινε το πρωί η δοξολογία για τη νέα χρονιά, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός υποδέχεται τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Μητρόπολη Αθηνών

Λίγο αργότερα οι δυό τους πήγαν για καφέ στο Κολωνάκι, όπου θέμα συζήτησης ήταν και η πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για την τοποθέτηση των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, σε κλίμα πολιτικής συναίνεσης.

«Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν, στηριζόμενοι σε όλα όσα μας ενώνουν» ευχήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Βόλτα στο Κολωνάκι για Τασούλα και Μητσοτάκη

Λίγο αργότερα, ο Κώστας Τασούλας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μαζί με τον Νικήτα Κακλαμάνη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, πήγαν σε γνωστό καφέ στο Κολωνάκι και αντάλλαξαν ευχές με τον κόσμο.

Ο Κ. Μητσοτάκης με τον Ν. Κακλαμάνη στο καφέ στο Κολωνάκι

Στο καφέ συζητήθηκε η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρωση τριών κενών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τον Πρόεδρο της Βουλής να κινήσει με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες για άμεση σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων ώστε να διαμορφωθεί η αναγκαία πλειοψηφία.

Κ. Μητσοτάκης: Χρειάζεται συναίνεση για τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος



«Η συνεννόηση, λοιπόν, στις μεγάλες αλλαγές που ακόμα έχει ανάγκη ο τόπος, ανάγεται σε κορυφαίο ζητούμενο της χρονιάς που ξημερώνει, σε μία περίοδο μάλιστα κατά την οποία θα εκκινήσει η διαδικασία μιας φιλόδοξης Συνταγματικής Αναθεώρησης» τόνισε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του για το νέο έτος.



Ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε κατά τη βόλτα στο καφέ ότι ο γιος του Κωνσταντίνος έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, τενίστρια, Μαρία Σάκκαρη και θα παντρευτούν το 2027.

Κ. Τασούλας: Ανταλλαγή ευχών με τους Εύζωνες

Λίγο αργότερα, ο Κώστας Τασούλας πήγε στην Προεδρική Φρουρά για την κοπή της πίτας και αντάλλαξε ευχές με τους Εύζωνες τους οποίους αποκάλεσε «Αετούς του στρατέυματος».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην κοπή της πίτας με τους Εύζωνες

Οι ευχές για τη νέα χρονιά συνεχίστηκαν από τους αρχηγούς των κομμάτων.

«Να είναι το 2026 η χρονιά στην οποία θα διεκδικήσουμε την κοινωνία που μας αξίζει και μπορούμε να έχουμε» ευχήθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

«Το 2026 θα είμαι στο πλευρό κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται, κάθε ανθρώπου που δίνει τη μάχη» διαβεβαίωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.