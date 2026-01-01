Ο καφές Μητσοτάκη με Τασούλα μετά τη Δοξολογία «έβγαλε» είδηση

Πρωτοβουλία για τους επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.01.26 , 23:51 Iράν: Αιματηρές συγκρούσεις στις διαδηλώσεις – Τουλάχιστον 6 νεκροί
01.01.26 , 23:31 Καιρός: Από την παγωνιά σε ανοιξιάτικες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες!
01.01.26 , 23:05 Παρανάλωμα του πυρός έγινε ιστορικός ναός στο Άμστερνταμ
01.01.26 , 22:02 Χαϊδάρι: Οδηγός Lamborghini έτρεχε με 250 χιλιόμετρα την ώρα!
01.01.26 , 21:36 Ο καφές Μητσοτάκη με Τασούλα μετά τη Δοξολογία «έβγαλε» είδηση
01.01.26 , 20:49 Φιλιππιάδα: Χαροπαλεύει 16χρονος που τραυματίστηκε από όπλο
01.01.26 , 20:27 Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ξεσπά η πυρκαγιά στο κλαμπ της Ελβετίας
01.01.26 , 20:25 Απίστευτο: Μεθυσμένος περπατούσε για χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό!
01.01.26 , 19:38 Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάζετε τον θερμοστάτη το βράδυ
01.01.26 , 18:34 BMW iX3: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση CES 2026
01.01.26 , 18:25 Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών – Λαμίας πριν τον κόμβο Βαρυμπόμπης
01.01.26 , 17:48 Αποκαλύψεις Καρέτσα για τον ΠΑΟΚ και το μέλλον του
01.01.26 , 17:33 Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»
01.01.26 , 17:24 Εγκλωβίστηκε οικογένεια μετά από απίστευτο τροχαίο στην Κηφισιά
01.01.26 , 17:09 Πυξ Λαξ: «Για τις παλιές αγάπες...» - με τους Γ. Ζουγανέλη και Δ. Σταρόβα
Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάζετε τον θερμοστάτη το βράδυ
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»
Ελεονώρα Μελέτη: Η «φουσκωμένη» κοιλίτσα που άναψε φωτιές στα social
Μαλέσκου: Το ταξίδι με την 2,5 ετών κόρη της και οι ευχές για το νέο ετός
Γιώργος Τσούλης: Πατέρας για δεύτερη φορά λίγο πριν το τέλος του 2025
Δανάη Παππά: «Δεν καταλάβαινα τον λόγο που συμβαίνουν όλα αυτά»
Το casual winter look της Μελίνας Νικολαΐδη σε χριστουγεννιάτικη έξοδο
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Ρεπορτάζ Κώστας Συμεωνίδης, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη Μητρόπολη έγινε το πρωί η δοξολογία για τη νέα χρονιά, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός υποδέχεται τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Μητρόπολη Αθηνών

Ο πρωθυπουργός υποδέχεται τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Μητρόπολη Αθηνών   

Λίγο αργότερα οι δυό τους πήγαν για καφέ στο Κολωνάκι, όπου θέμα συζήτησης ήταν και η πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για την τοποθέτηση των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, σε κλίμα πολιτικής συναίνεσης. 

Μητσοτάκης: Ανάπτυξη της γεωργίας χωρίς μπλόκα κατά της κοινωνίας

«Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν, στηριζόμενοι σε όλα όσα μας ενώνουν» ευχήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας   

Βόλτα στο Κολωνάκι για Τασούλα και Μητσοτάκη

Λίγο αργότερα, ο Κώστας Τασούλας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μαζί με τον Νικήτα Κακλαμάνη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, πήγαν σε γνωστό καφέ στο Κολωνάκι και αντάλλαξαν ευχές με τον κόσμο.   

Ο Κ. Μητσοτάκης με τον Ν. Κακλαμάνη στο καφέ στο Κολωνάκι

Ο Κ. Μητσοτάκης με τον Ν. Κακλαμάνη στο καφέ στο Κολωνάκι 

Στο καφέ συζητήθηκε η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρωση τριών κενών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τον Πρόεδρο της Βουλής να κινήσει με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες για άμεση σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων ώστε να διαμορφωθεί η αναγκαία πλειοψηφία. 

 Κ. Μητσοτάκης: Χρειάζεται συναίνεση για τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος
 

«Η συνεννόηση, λοιπόν, στις μεγάλες αλλαγές που ακόμα έχει ανάγκη ο τόπος, ανάγεται σε κορυφαίο ζητούμενο της χρονιάς που ξημερώνει, σε μία περίοδο μάλιστα κατά την οποία θα εκκινήσει η διαδικασία μιας φιλόδοξης Συνταγματικής Αναθεώρησης» τόνισε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του για το νέο έτος.     
 
Ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε κατά τη βόλτα στο καφέ ότι ο γιος του Κωνσταντίνος έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, τενίστρια, Μαρία Σάκκαρη και θα παντρευτούν το 2027.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη

Κ. Τασούλας: Ανταλλαγή ευχών με τους Εύζωνες  

Λίγο αργότερα, ο Κώστας Τασούλας πήγε στην Προεδρική Φρουρά για την κοπή της πίτας και αντάλλαξε ευχές με τους Εύζωνες τους οποίους αποκάλεσε «Αετούς του στρατέυματος».    

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην κοπή της πίτας με τους Εύζωνες

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην κοπή της πίτας με τους Εύζωνες 

Οι ευχές για τη νέα χρονιά συνεχίστηκαν από τους αρχηγούς των κομμάτων.  

«Να είναι το 2026 η χρονιά στην οποία θα διεκδικήσουμε την κοινωνία που μας αξίζει και μπορούμε να έχουμε» ευχήθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.   

«Το 2026 θα είμαι στο πλευρό κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται, κάθε ανθρώπου που δίνει τη μάχη» διαβεβαίωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
 |
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top