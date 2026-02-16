To watch party της interwetten για το Liverpool - Manchester City

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε watch party της interwetten στο Hard Rock Cafe για το μεγάλο ματς Liverpool FC – Manchester City την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου. Στην εκδήλωση του Επίσημου Συνεργάτη της Liverpool FC φίλοι της ομάδας, εκπρόσωποι του τύπου και συνεργάτες της interwetten είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το μεγάλο παιχνίδι της Premier League παρέα με το θρύλο της Liverpool, Emile Heskey.

Μαζί τους ήταν και o θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου Lothar Matthäus αλλά και ο διάσημος Αυστριακός προπονητής και πρώην ποδοσφαιριστής Peter Stöger, που έδωσαν το παρών ως brand ambassadors της interwetten.

Ο Λόταρ Χέμπερτ Ματέους είναι Γερμανός πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής

Οι καλεσμένοι συζήτησαν, υπέγραψαν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν με τους φίλους της Liverpool FC χαρίζοντας μοναδικές στιγμές σε όλους τους παρευρισκόμενους, μεταξύ των οποίων ήταν και μέλη τόσο της Πανελλήνιας Λέσχης Φίλων Liverpool – OLSC Greece, ο πρόεδρος της οποίας, Γιάννης Σκοτίδας, παρέδωσε τιμητική πλακέτα τον Emile Heskey, όσο και του Official Liverpool Supporters Club Thessaloniki.

Η δημοσιογράφος Μαρία Ζαφειράτου, που δεν έχει κρύψει την αγάπη της για τη Liverpool FC, συντόνισε την κουβέντα με τους καλεσμένους της interwetten, ενώ ο φιλόξενος χώρος και οι άνθρωποι του Hard Rock Cafe διασφάλισαν μια υπέροχη εμπειρία για όλους.

H Mαρία Ζαφειράτου

Όλοι οι προσκεκλημένοι της interwetten έζησαν ένα μεγάλο ματς της Premier League, με έντονες συγκινήσεις, ευκαιρίες και γκολ, αν και το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε τους φίλους των Reds.

Το watch party ολοκληρώθηκε με εκπλήξεις και δώρα από τη Liverpool FC και από τον Επίσημο Συνεργάτη της, την interwetten, και έκλεισε με την υπόσχεση από πλευράς της interwetten για περισσότερες ξεχωριστές βραδιές, αξέχαστες εμπειρίες και προσφορές για όλους τους φίλους των Reds.

Ο Μάριος Λευκαρίτης, Country Director της interwetten, δήλωσε κατά την έναρξη της εκδήλωσης: “Όσοι έχουμε βρεθεί έστω και μία φορά στο Anfield ξέρουμε αυτό το συναίσθημα λίγο πριν αρχίσει ο αγώνας. Για όσους αγαπάμε τη Liverpool FC, τέτοιες βραδιές δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι συναίσθημα. Είναι αναμνήσεις. Ομοίως και η συνεργασία της interwetten με τη Liverpool FC δεν είναι απλώς business. Είναι κοινή νοοτροπία: πίστη μέχρι το τελευταίο λεπτό, ένταση, καρδιά. You’ll Never Walk Alone – όχι σαν σύνθημα, αλλά σαν στάση ζωής. Είναι μεγάλη μας χαρά που είναι εδώ ο Emile Heskey, ένας παίκτης που φόρεσε τη φανέλα της Liverpool και ξέρει τι σημαίνει Anfield, ο Lothar Matthäus, ένας πραγματικός θρύλος του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, και ο Peter Stöger, ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί το ποδόσφαιρο με γνώση και ήθος.”

Ο Emile Heskey και ο Λόταρ Χέμπερτ Ματέους

Ο Emile Heskey, Liverpool Legend, είπε απευθυνόμενους στους φίλους της ομάδας: “Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας για να ζήσουμε μαζί αυτή την ξεχωριστή βραδιά. Ελπίζω να δούμε ένα καλό παιχνίδι και να απολαύσουμε πολλά γκολ. Ευχαριστώ την ομάδα και την interwetten, επίσημο συνεργάτη της Liverpool, για την πρόσκλησή τους και την ευκαιρία να βρεθώ μαζί σας.”

Μάριος Λευκαρίτης, Lothar Matthäus και Λόταρ Χέμπερτ Ματέους

Ο Lothar Matthäus, κάτοχος της Χρυσής Μπάλας και Brand Ambassador της interwetten, τόνισε: “Ευχαριστώ την interwetten για την πρόσκληση, είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτό το πραγματικά διεθνές κλίμα, εδώ στην Ελλάδα, με φίλους της Liverpool, ο Peter από την Αυστρία και εγώ από τη Γερμανία, είναι ένας όμορφος συνδυασμός. Εξάλλου, δεν είναι απλά ένα Liverpool – Manchester City, στην ενδεκάδα της Liverpool είναι 5 παίκτες που έχουν περάσει από την Bundesliga, ενώ και στη City είναι άλλοι 2, οπότε υπάρχει και το Γερμανικό στοιχείο στο σημερινό παιχνίδι! ”

Ο Peter Stöger, προπονητής, πρώην ποδοσφαιριστής και Brand Ambassador της interwetten, ανέφερε: “Μπορεί να μην υπάρχουν Αυστριακοί στο σημερινό παιχνίδι, αλλά μην ξεχνάτε ότι οι Szoboszlai και Haaland έχουν παίξει στη Salzburg! Ευχαριστώ πολύ την interwetten για την ευκαιρία να μοιραστώ αυτή την όμορφη ποδοσφαιρική βραδιά μαζί σας και με αυτούς τους θρύλους του ποδοσφαίρου.”