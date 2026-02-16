To watch party της interwetten για το Liverpool - Manchester City

Εκπλήξεις και δώρα από τη Liverpool FC - Παρών ο Emile Heskey

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 17:24 Akylas: To σαρωτικό Ferto κυκλοφορεί! Έτοιμο να κατακτήσει την Ευρώπη!
16.02.26 , 17:06 Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Αυτοψία στο σημείο του άγριου εγκλήματος
16.02.26 , 16:54 Κακοκαιρία Ηλεία: Εγκλωβισμένοι Κάτοικοι Στο Βαρθολομιό
16.02.26 , 16:52 Τραγωδία στη Λούτσα: Τι λέει στο Star η αδερφή του 15χρονου οδηγού
16.02.26 , 16:49 Βασίλης Σκουλάς: H παρουσίαση του βιβλίου για τη ζωή και την πορεία του
16.02.26 , 16:43 Formula E: Αλλο ένα top 10 για τα μονοθέσια της DS Automobiles
16.02.26 , 16:41 AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN για νέους 18-25 ετών
16.02.26 , 16:31 Τραγωδία στην Πάτρα: Δύο αδερφές βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους
16.02.26 , 16:15 StarLight - Μάνος Θηραίος: «Υπόσχομαι πως θα συνεχίσω να γράφω!»
16.02.26 , 16:07 MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι θα μαγειρέψουν σε ζευγάρια!
16.02.26 , 16:06 Τραϊάνα Ανανία: Συγκλονίζει η εξομολόγηση για την κακοποίηση στα 4 της
16.02.26 , 16:04 Εβδομάδα των «Παθών» για τους οδηγούς - Κυκλοφοριακό κομφούζιο λόγω έργων
16.02.26 , 15:53 Βιολάντα: Οι έξι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη
16.02.26 , 15:12 Όταν ο Good Job Nicky τραγούδησε Γιάννη Πάριο σε live του στη Χίο
16.02.26 , 15:04 Citroën Racing: Πολύτιμοι βαθμοί στον διπλό αγώνα της Τζέντα
Good Job Nicky: Τα προβλήματα ήχου και η συγκίνηση της Σοφίας Αλιμπέρτη
«Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!
Evangelia: Η επική απάντηση του πατέρα της για τον γάμο της!
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Interwetten: Watch Party Για Το Liverpool - Manchester City
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε watch party της interwetten στο Hard Rock Cafe για το μεγάλο ματς Liverpool FC – Manchester City την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου. Στην εκδήλωση του Επίσημου Συνεργάτη της Liverpool FC φίλοι της ομάδας, εκπρόσωποι του τύπου και συνεργάτες της interwetten είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το μεγάλο παιχνίδι της Premier League παρέα με το θρύλο της Liverpool, Emile Heskey.

To watch party της interwetten για το Liverpool - Manchester City

Μαζί τους ήταν και o θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου Lothar Matthäus αλλά και ο διάσημος Αυστριακός προπονητής και πρώην ποδοσφαιριστής Peter Stöger, που έδωσαν το παρών ως brand ambassadors της interwetten.

Ο Λόταρ Χέμπερτ Ματέους είναι Γερμανός πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής

Ο Λόταρ Χέμπερτ Ματέους είναι Γερμανός πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής

Οι καλεσμένοι συζήτησαν, υπέγραψαν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν με τους φίλους της Liverpool FC χαρίζοντας μοναδικές στιγμές σε όλους τους παρευρισκόμενους, μεταξύ των οποίων ήταν και μέλη τόσο της Πανελλήνιας Λέσχης Φίλων Liverpool – OLSC Greece, ο πρόεδρος της οποίας, Γιάννης Σκοτίδας, παρέδωσε τιμητική πλακέτα τον Emile Heskey, όσο και του Official Liverpool Supporters Club Thessaloniki.

To watch party της interwetten για το Liverpool - Manchester City

Η δημοσιογράφος Μαρία Ζαφειράτου, που δεν έχει κρύψει την αγάπη της για τη Liverpool FC, συντόνισε την κουβέντα με τους καλεσμένους της interwetten, ενώ ο φιλόξενος χώρος και οι άνθρωποι του Hard Rock Cafe διασφάλισαν μια υπέροχη εμπειρία για όλους.

H Mαρία Ζαφειράτου

H Mαρία Ζαφειράτου

Όλοι οι προσκεκλημένοι της interwetten έζησαν ένα μεγάλο ματς της Premier League, με έντονες συγκινήσεις, ευκαιρίες και γκολ, αν και το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε τους φίλους των Reds.

Το watch party ολοκληρώθηκε με εκπλήξεις και δώρα από τη Liverpool FC και από τον Επίσημο Συνεργάτη της, την interwetten, και έκλεισε με την υπόσχεση από πλευράς της interwetten για περισσότερες ξεχωριστές βραδιές, αξέχαστες εμπειρίες και προσφορές για όλους τους φίλους των Reds.

To watch party της interwetten για το Liverpool - Manchester City

Ο Μάριος Λευκαρίτης, Country Director της interwetten, δήλωσε κατά την έναρξη της εκδήλωσης: “Όσοι έχουμε βρεθεί έστω και μία φορά στο Anfield ξέρουμε αυτό το συναίσθημα λίγο πριν αρχίσει ο αγώνας. Για όσους αγαπάμε τη Liverpool FC, τέτοιες βραδιές δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι συναίσθημα. Είναι αναμνήσεις. Ομοίως και η συνεργασία της interwetten με τη Liverpool FC δεν είναι απλώς business. Είναι κοινή νοοτροπία: πίστη μέχρι το τελευταίο λεπτό, ένταση, καρδιά. You’ll Never Walk Alone – όχι σαν σύνθημα, αλλά σαν στάση ζωής. Είναι μεγάλη μας χαρά που είναι εδώ ο Emile Heskey, ένας παίκτης που φόρεσε τη φανέλα της Liverpool και ξέρει τι σημαίνει Anfield, ο Lothar Matthäus, ένας πραγματικός θρύλος του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, και ο Peter Stöger, ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί το ποδόσφαιρο με γνώση και ήθος.”

Ο Emile Heskey και ο Λόταρ Χέμπερτ Ματέους 

Ο Emile Heskey και ο Λόταρ Χέμπερτ Ματέους 

Ο Emile Heskey, Liverpool Legend, είπε απευθυνόμενους στους φίλους της ομάδας: “Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας για να ζήσουμε μαζί αυτή την ξεχωριστή βραδιά. Ελπίζω να δούμε ένα καλό παιχνίδι και να απολαύσουμε πολλά γκολ. Ευχαριστώ την ομάδα και την interwetten, επίσημο συνεργάτη της Liverpool, για την πρόσκλησή τους και την ευκαιρία να βρεθώ μαζί σας.”

To watch party της interwetten για το Liverpool - Manchester City

Μάριος Λευκαρίτης, Lothar Matthäus και Λόταρ Χέμπερτ Ματέους

Ο Lothar Matthäus, κάτοχος της Χρυσής Μπάλας και Brand Ambassador της interwetten, τόνισε: “Ευχαριστώ την interwetten για την πρόσκληση, είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτό το πραγματικά διεθνές κλίμα, εδώ στην Ελλάδα, με φίλους της Liverpool, ο Peter από την Αυστρία και εγώ από τη Γερμανία, είναι ένας όμορφος συνδυασμός. Εξάλλου, δεν είναι απλά ένα Liverpool – Manchester City, στην ενδεκάδα της Liverpool είναι 5 παίκτες που έχουν περάσει από την Bundesliga, ενώ και στη City είναι άλλοι 2, οπότε υπάρχει και το Γερμανικό στοιχείο στο σημερινό παιχνίδι! ”

Ο Peter Stöger, προπονητής, πρώην ποδοσφαιριστής και Brand Ambassador της interwetten, ανέφερε: “Μπορεί να μην υπάρχουν Αυστριακοί στο σημερινό παιχνίδι, αλλά μην ξεχνάτε ότι οι Szoboszlai και Haaland έχουν παίξει στη Salzburg! Ευχαριστώ πολύ την interwetten για την ευκαιρία να μοιραστώ αυτή την όμορφη ποδοσφαιρική βραδιά μαζί σας και με αυτούς τους θρύλους του ποδοσφαίρου.”

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
INTERWETTEN
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top