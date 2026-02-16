Εβδομάδα των «Παθών» για τους οδηγούς - Κυκλοφοριακό κομφούζιο λόγω έργων

Mέχρι πότε θα είναι κλειστή η σήραγγα στα Άνω Λιόσια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 17:24 Akylas: To σαρωτικό Ferto κυκλοφορεί! Έτοιμο να κατακτήσει την Ευρώπη!
16.02.26 , 17:06 Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Αυτοψία στο σημείο του άγριου εγκλήματος
16.02.26 , 16:54 Κακοκαιρία Ηλεία: Εγκλωβισμένοι Κάτοικοι Στο Βαρθολομιό
16.02.26 , 16:52 Τραγωδία στη Λούτσα: Τι λέει στο Star η αδερφή του 15χρονου οδηγού
16.02.26 , 16:49 Βασίλης Σκουλάς: H παρουσίαση του βιβλίου για τη ζωή και την πορεία του
16.02.26 , 16:43 Formula E: Αλλο ένα top 10 για τα μονοθέσια της DS Automobiles
16.02.26 , 16:41 AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN για νέους 18-25 ετών
16.02.26 , 16:31 Τραγωδία στην Πάτρα: Δύο αδερφές βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους
16.02.26 , 16:15 StarLight - Μάνος Θηραίος: «Υπόσχομαι πως θα συνεχίσω να γράφω!»
16.02.26 , 16:07 MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι θα μαγειρέψουν σε ζευγάρια!
16.02.26 , 16:06 Τραϊάνα Ανανία: Συγκλονίζει η εξομολόγηση για την κακοποίηση στα 4 της
16.02.26 , 16:04 Εβδομάδα των «Παθών» για τους οδηγούς - Κυκλοφοριακό κομφούζιο λόγω έργων
16.02.26 , 15:53 Βιολάντα: Οι έξι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη
16.02.26 , 15:12 Όταν ο Good Job Nicky τραγούδησε Γιάννη Πάριο σε live του στη Χίο
16.02.26 , 15:04 Citroën Racing: Πολύτιμοι βαθμοί στον διπλό αγώνα της Τζέντα
Good Job Nicky: Τα προβλήματα ήχου και η συγκίνηση της Σοφίας Αλιμπέρτη
«Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!
Evangelia: Η επική απάντηση του πατέρα της για τον γάμο της!
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σημαντική κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεκανοπέδιο λόγω έργων στη σήραγγα των Λιοσίων στην Αττική Οδό, με παράταση εργασιών έως 22 Φεβρουαρίου.
  • Οδηγοί αντιμετωπίζουν ουρές χιλιομέτρων και καθυστερήσεις άνω της μίας ώρας σε διαδρομές που συνήθως διαρκούν 15-20 λεπτά.
  • Μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Αθηνών, με αυξημένο φόρτο προς το αεροδρόμιο και το κέντρο της Αθήνας.
  • Συστήνεται στους οδηγούς να αποφεύγουν την Αττική Οδό και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.
  • Η έξοδος και επιστροφή εκδρομέων δεν αναμένονται να επηρεαστούν σημαντικά.

Μία μαρτυρική Δευτέρα ξεκίνησε σήμερα για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο λόγω του κυκλοφοριακού. Την κατάσταση επιδεινώνουν τα έργα που γίνονται στη σήραγγα των Λιοσίων στην Αττική Οδό και πήραν παράταση μίας εβδομάδας, με αποτέλεσμα όλα τα αυτοκίνητα να διοχετεύονται στις λεωφόρους Αθηνών και Κηφισού. Το «ποτάμι» έχει μετατραπεί σε κολαστήριο με ουρές δεκάδων χιλιομέτρων, ενώ πολλοί οδηγοί χρειάστηκαν ώρες για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Κλειστή η Αττική οδός έως την Κυριακή – Πώς θα πάτε αεροδρόμιο

Από νωρίς το πρωί, η κίνηση ήταν ασφυκτική και στα δύο ρεύματα, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ρεύμα από Κόρινθο προς Αθήνα. Στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στον Κηφισό σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων, ενώ αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στη Λεωφόρο Αθηνών, από τον Ασπρόπυργο έως το Χαϊδάρι, όπως φαίνεται στις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Star και ο δημοσιογράφος Γιάννης Σωτηρόπουλος. 

Κυκλοφοριακό χάος

Σύμφωνα με μαρτυρίες οδηγών, διαδρομές που συνήθως διαρκούν 15 με 20 λεπτά ξεπέρασαν τη μία ώρα.  

Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας λόγω των έργων, με τη συμφόρηση να επεκτείνεται ανά διαστήματα στο Παλατάκι Χαϊδαρίου και στο ύψος του Αιγάλεω.  

Παράλληλα, η άνοδος του Κηφισού από την περιοχή των ΚΤΕΛ έως τη Νέα Φιλαδέλφεια παρουσιάζει αυξημένο φόρτο, καθώς πολλοί οδηγοί κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο ή το κέντρο της Αθήνας. 

Αττική Οδός: Mέχρι πότε θα είναι κλειστή η σήραγγα στα Άνω Λιόσια

Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν την Αττική Οδός καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς μία από τις δύο σήραγγες στα Άνω Λιόσια παραμένει κλειστή για εργασίες βαριάς συντήρησης έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου. 

Συστήνεται, μάλιστα, σε όσους έχουν προορισμό το αεροδρόμιο, τη Λαμία ή το κέντρο της Αθήνας να αποφεύγουν την είσοδο στην Αττική Οδό και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές. 

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η έξοδος και η επιστροφή των εκδρομέων δεν αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά, καθώς το ρεύμα προς Κόρινθο παραμένει ανοιχτό. Επιπλέον, την Καθαρά Δευτέρα προβλέπεται να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Αθήνα, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
 |
ΚΙΝΗΣΗ
 |
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
 |
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
 |
ΚΗΦΙΣΟΣ
 |
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
 |
ΣΗΡΑΓΓΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top