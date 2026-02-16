Εβδομάδα των «Παθών» για τους οδηγούς - Κυκλοφοριακό κομφούζιο λόγω έργων

Μία μαρτυρική Δευτέρα ξεκίνησε σήμερα για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο λόγω του κυκλοφοριακού. Την κατάσταση επιδεινώνουν τα έργα που γίνονται στη σήραγγα των Λιοσίων στην Αττική Οδό και πήραν παράταση μίας εβδομάδας, με αποτέλεσμα όλα τα αυτοκίνητα να διοχετεύονται στις λεωφόρους Αθηνών και Κηφισού. Το «ποτάμι» έχει μετατραπεί σε κολαστήριο με ουρές δεκάδων χιλιομέτρων, ενώ πολλοί οδηγοί χρειάστηκαν ώρες για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Από νωρίς το πρωί, η κίνηση ήταν ασφυκτική και στα δύο ρεύματα, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ρεύμα από Κόρινθο προς Αθήνα. Στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στον Κηφισό σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων, ενώ αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στη Λεωφόρο Αθηνών, από τον Ασπρόπυργο έως το Χαϊδάρι, όπως φαίνεται στις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Star και ο δημοσιογράφος Γιάννης Σωτηρόπουλος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες οδηγών, διαδρομές που συνήθως διαρκούν 15 με 20 λεπτά ξεπέρασαν τη μία ώρα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας λόγω των έργων, με τη συμφόρηση να επεκτείνεται ανά διαστήματα στο Παλατάκι Χαϊδαρίου και στο ύψος του Αιγάλεω.

Παράλληλα, η άνοδος του Κηφισού από την περιοχή των ΚΤΕΛ έως τη Νέα Φιλαδέλφεια παρουσιάζει αυξημένο φόρτο, καθώς πολλοί οδηγοί κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο ή το κέντρο της Αθήνας.

Αττική Οδός: Mέχρι πότε θα είναι κλειστή η σήραγγα στα Άνω Λιόσια

Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν την Αττική Οδός καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς μία από τις δύο σήραγγες στα Άνω Λιόσια παραμένει κλειστή για εργασίες βαριάς συντήρησης έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

Συστήνεται, μάλιστα, σε όσους έχουν προορισμό το αεροδρόμιο, τη Λαμία ή το κέντρο της Αθήνας να αποφεύγουν την είσοδο στην Αττική Οδό και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η έξοδος και η επιστροφή των εκδρομέων δεν αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά, καθώς το ρεύμα προς Κόρινθο παραμένει ανοιχτό. Επιπλέον, την Καθαρά Δευτέρα προβλέπεται να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Αθήνα, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες.

