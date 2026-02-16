Κλειστή η Αττική οδός έως την Κυριακή – Πώς θα πάτε αεροδρόμιο

Κλειστή θα παραμείνει σε ένα τμήμα της η Αττική Οδός έως την Κυριακή, λόγω παράτασης των έκτακτων εργασιών βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων».
Συγκεκριμένα, από σήμερα στις 06:00 το πρωί έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 06:00 το πρωί, θα παραμείνει κλειστό το ρεύμα προς αεροδρόμιο στο τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο του Ασπρόπυργου έως την είσοδο της λεωφόρου Φυλής, συνολικού μήκους 8 χλμ.
Συγκεκριμένα, κλειστοί θα παραμείνουν οι κόμβοι:
- Μάνδρας (κόμβος 1).
- Μαγούλας (κόμβος 2).
- Ασπρόπυργου (κόμβος 4).
- Αιγάλεω (κόμβος 5).
Αττική Οδός: Οι εναλλακτικές διαδρομές
Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνει η Τροχαία μέχρι την ολοκλήρωση των έργων στο τμήμα της Αττικής Οδού που παραμένει κλειστό για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι οι εξής:
- Στην κατεύθυνση προς Αθήνα - Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.
- Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία)
- Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).
Επισημαίνεται ότι το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μέχρι και την έξοδο Ασπροπύργου (κόμβος 4), προορίζεται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των οχημάτων που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου πριν τις εισόδους της Αττικής Οδού και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων.