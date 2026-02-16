Κλειστή η Αττική οδός έως την Κυριακή – Πώς θα πάτε αεροδρόμιο

Σε ποια σημεία γίνονται έργα - Εναλλακτικές διαδρομές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 11:27 Απεργία: Χωρίς ταξί για τρεις μέρες η Αττική
16.02.26 , 11:27 Πώς ψήφισαν κοινό κι επιτροπές; Έκπληξη με Marseaux και Good Job Nicky
16.02.26 , 11:12 VW T-Roc: Αυτό είναι το νέο μοντέλο - Εκδόσεις και τιμές
16.02.26 , 11:01 Ελβετία: Εκτροχιάστηκε τρένο – Πληροφορίες για τραυματίες
16.02.26 , 10:44 Ποιος τραγουδιστής γύρισε videoclip σε ύψος άνω των 90 μέτρων
16.02.26 , 10:39 Καισαριανή: Οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων – Ταυτοποιήθηκαν δύο
16.02.26 , 10:27 Evangelia: Η επική απάντηση του πατέρα της για τον γάμο της
16.02.26 , 10:12 Γνωστή παραγωγός η Ισραηλινή που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα
16.02.26 , 09:59 Θέλτα- ΠΑΟΚ χωρίς τον Ραζβάν Λουτσέσκου
16.02.26 , 09:45 Akylas: Το κοινό αποθέωσε τη μητέρα του - Η στιγμή που ανεβαίνει στη σκηνή
16.02.26 , 09:44 Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
16.02.26 , 09:38 «Πρεμιέρα» για τη δωρεάν διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία
16.02.26 , 09:32 Κλειστή η Αττική οδός έως την Κυριακή – Πώς θα πάτε αεροδρόμιο
16.02.26 , 09:30 Μητέρα Akyla: «Είμαι συγκινημένη. Καλή επιτυχία αγόρι μου και... φέρ' το»
16.02.26 , 09:28 Good Job Nicky: Η ηλικία, το βιογραφικό και το τραγούδι για τη Eurovision
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Good Job Nicky: Τα προβλήματα ήχου και η συγκίνηση της Σοφίας Αλιμπέρτη
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
«Καμπάνα» στον Σορτς με απόφαση Αταμάν - Έρχονται αλλαγές με Χέιζ-Ντέιβις
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
«Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της
Κατερίνα Βρανά: Η ιστορία της stand up comedian που δεν το έβαλε κάτω
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κλειστή η Αττική Οδός έως την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, λόγω εργασιών στη σήραγγα «Λιοσίων».
  • Κλειστό το ρεύμα προς αεροδρόμιο από είσοδο Ασπρόπυργου έως είσοδο λεωφόρου Φυλής (8 χλμ).
  • Κλειστοί οι κόμβοι Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπρόπυργου και Αιγάλεω.
  • Εναλλακτικές διαδρομές: Λεωφ. Αθηνών για Αθήνα, Λαμία και αεροδρόμιο μέσω Κηφισού.
  • Οδηγοί να ακολουθούν σήμανση και οδηγίες τροχονόμων.

Κλειστή θα παραμείνει σε ένα τμήμα της η Αττική Οδός έως την Κυριακή, λόγω παράτασης των έκτακτων εργασιών βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων».

Αττική Οδός: Αυξάνονται τα διόδια από 1η Ιανουαρίου του 2026 - Οι τιμές

Συγκεκριμένα, από σήμερα στις 06:00 το πρωί έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 06:00 το πρωί, θα παραμείνει κλειστό το ρεύμα προς αεροδρόμιο στο τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο του Ασπρόπυργου έως την είσοδο της λεωφόρου Φυλής, συνολικού μήκους 8 χλμ. 

Συγκεκριμένα, κλειστοί θα παραμείνουν οι κόμβοι:

  • Μάνδρας (κόμβος 1).
  • Μαγούλας (κόμβος 2).
  • Ασπρόπυργου (κόμβος 4).
  • Αιγάλεω (κόμβος 5).

Αττική Οδός: Οι εναλλακτικές διαδρομές

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνει η Τροχαία μέχρι την ολοκλήρωση των έργων στο τμήμα της Αττικής Οδού που παραμένει κλειστό για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι οι εξής:

Αττική οδός: Κλειστή για οκτώ ώρες η έξοδος Αεροδρομίου

  • Στην κατεύθυνση προς Αθήνα - Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.
  • Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία)
  • Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).

Επισημαίνεται ότι το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μέχρι και την έξοδο Ασπροπύργου (κόμβος 4), προορίζεται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των οχημάτων που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου πριν τις εισόδους της Αττικής Οδού και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
 |
ΕΡΓΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top