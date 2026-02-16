Ελβετία: Εκτροχιάστηκε τρένο – Πληροφορίες για τραυματίες

Επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε το πρωί στην Ελβετία, με την αστυνομία να εκφράζει φόβους για τραυματίες. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν χιονοστιβάδα χτύπησε τη σιδηροδρομική γραμμή.

16.02.2026 - 07h00, Goppenstein, déraillement d'un train, probablement avec blessés, intervention en cours, plus d'informations suivront. pic.twitter.com/D6pAkN6sFl — Police Valais (@PoliceValais) February 16, 2026

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, περίπου 80 άτομα επέβαιναν στο τρένο της εταιρείας BLS, το οποίο εκτροχιάστηκε κοντά στο Γκομπενστάιν στο καντόνι του Βαλαί.

Το τρένο είχε αναχωρήσει από το Σπίεζ στις 06:12 το πρωί και κατευθυνόταν στην πόλη Μπριγκ.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στην ελβετική εφημερίδα 20 Minuten ότι το τρένο εκτροχιάστηκε από χιονοστιβάδα, προσθέτοντας: «Οι επιβάτες θα απομακρυνθούν σύντομα».

Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι είναι «πιθανό» να υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των επιβατών και πρόσθεσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Μετά το συμβάν, οι Ελβετικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι (SBB) ανακοίνωσαν ότι η γραμμή που επηρεάστηκε θα παραμείνει κλειστή μέχρι τις 16:00 το απόγευμα σήμερα.

