Ελβετία: Εκτροχιάστηκε τρένο – Πληροφορίες για τραυματίες

Χιονοστιβάδα χτύπησε τη σιδηροδρομική γραμμή

Ελβετία: Εκτροχιάστηκε Τρένο Λόγω Χιονοστιβάδας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε στην Ελβετία λόγω χιονοστιβάδας.
  • Το ατύχημα συνέβη κοντά στο Γκομπενστάιν, με περίπου 80 επιβάτες.
  • Το τρένο είχε αναχωρήσει από το Σπίεζ και κατευθυνόταν προς Μπριγκ.
  • Η τοπική αστυνομία εκφράζει φόβους για τραυματίες και έχει ξεκινήσει την αντιμετώπιση του συμβάντος.
  • Η σιδηροδρομική γραμμή θα παραμείνει κλειστή μέχρι τις 16:00.

Επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε το πρωί στην Ελβετία, με την αστυνομία να εκφράζει φόβους για τραυματίες. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν χιονοστιβάδα χτύπησε τη σιδηροδρομική γραμμή. 

 

 

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, περίπου 80 άτομα επέβαιναν στο τρένο της εταιρείας BLS, το οποίο εκτροχιάστηκε κοντά στο Γκομπενστάιν στο καντόνι του Βαλαί. 

Το τρένο είχε αναχωρήσει από το Σπίεζ στις 06:12 το πρωί και κατευθυνόταν στην πόλη Μπριγκ. 

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στην ελβετική εφημερίδα 20 Minuten ότι το τρένο εκτροχιάστηκε από χιονοστιβάδα, προσθέτοντας: «Οι επιβάτες θα απομακρυνθούν σύντομα».

Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι είναι «πιθανό» να υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των επιβατών και πρόσθεσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Μετά το συμβάν, οι Ελβετικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι (SBB) ανακοίνωσαν ότι η γραμμή που επηρεάστηκε θα παραμείνει κλειστή μέχρι τις 16:00 το απόγευμα σήμερα.
 

