Πώς ψήφισαν κοινό κι επιτροπές; Έκπληξη με Marseaux και Good Job Nicky

Συμποινα απόψεων μόνο ως προς τον Akyla

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 11:27 Απεργία: Χωρίς ταξί για τρεις μέρες η Αττική
16.02.26 , 11:27 Πώς ψήφισαν κοινό κι επιτροπές; Έκπληξη με Marseaux και Good Job Nicky
16.02.26 , 11:12 VW T-Roc: Αυτό είναι το νέο μοντέλο - Εκδόσεις και τιμές
16.02.26 , 11:01 Ελβετία: Εκτροχιάστηκε τρένο – Πληροφορίες για τραυματίες
16.02.26 , 10:44 Ποιος τραγουδιστής γύρισε videoclip σε ύψος άνω των 90 μέτρων
16.02.26 , 10:39 Καισαριανή: Οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων – Ταυτοποιήθηκαν δύο
16.02.26 , 10:27 Evangelia: Η επική απάντηση του πατέρα της για τον γάμο της
16.02.26 , 10:12 Γνωστή παραγωγός η Ισραηλινή που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα
16.02.26 , 09:59 Θέλτα- ΠΑΟΚ χωρίς τον Ραζβάν Λουτσέσκου
16.02.26 , 09:45 Akylas: Το κοινό αποθέωσε τη μητέρα του - Η στιγμή που ανεβαίνει στη σκηνή
16.02.26 , 09:44 Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
16.02.26 , 09:38 «Πρεμιέρα» για τη δωρεάν διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία
16.02.26 , 09:32 Κλειστή η Αττική οδός έως την Κυριακή – Πώς θα πάτε αεροδρόμιο
16.02.26 , 09:30 Μητέρα Akyla: «Είμαι συγκινημένη. Καλή επιτυχία αγόρι μου και... φέρ' το»
16.02.26 , 09:28 Good Job Nicky: Η ηλικία, το βιογραφικό και το τραγούδι για τη Eurovision
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Good Job Nicky: Τα προβλήματα ήχου και η συγκίνηση της Σοφίας Αλιμπέρτη
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
«Καμπάνα» στον Σορτς με απόφαση Αταμάν - Έρχονται αλλαγές με Χέιζ-Ντέιβις
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
«Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της
Κατερίνα Βρανά: Η ιστορία της stand up comedian που δεν το έβαλε κάτω
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 16.02.26, 11:28
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νικητής του εθνικού τελικού για την Eurovision 2024 αναδείχθηκε ο Akyla, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη.
  • Ο Good Job Nicky έλαβε 7 βαθμούς από την ελληνική επιτροπή και 6 από τη διεθνή, με μεγάλη διαφορά στις ψήφους του κοινού.
  • Η Marseaux ψηφίστηκε περισσότερο από τις επιτροπές, αλλά λιγότερο από το κοινό, προκαλώντας έκπληξη.
  • Ο Delta κατέλαβε υψηλότερη θέση από τη Marseaux στην ψήφο του κοινού, τερματίζοντας τρίτος.
  • Η Χαρά Κεφαλά υποστήριξε ότι ο Akyla άξιζε το 12άρι της ελληνικής επιτροπής.

Η χθεσινή ψηφοφορία ανέδειξε παμψηφεί νικητή τον Akyla, ο οποίος θα ταξιδέψει τον Μάιο στη Βιέννη για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. 

Με εξαίρεση τον Akyla, οι υπόλοιπες συμμετοχές δίχασαν κοινό και επιτροπές, καθώς παρατηρήθηκε μεγάλη απόκλιση στις ψήφους τους.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στις καρτέλες που έφερε στο φως η εκπομπή Breakfast@Star, ο Good Job Nicky έλαβε 7 βαθμούς από την ελληνική επιτροπή και μόλις 6 από τη διεθνή. 

Αίσθηση προκάλεσε επίσης το γεγονός ότι η Marseaux ψηφίστηκε περισσότερο από τις επιτροπές και λιγότερο από το κοινό, δεδομένου ότι πρόκειται για καλλιτέχνιδα με φανατικούς θαυμαστές.

Πώς ψήφισαν κοινό κι επιτροπές; Έκπληξη με Marseaux και Good Job Nicky

«Κοιτάξτε, αν εξαιρέσεις τον Akyla, ο οποίος κέρδισε και τις τρεις ψηφοφορίες. Υπήρχαν πολλές και μεγάλες διαφορές. Κάποια φαβορί πήραν πόντους, κάποια δεν πήραν. Ήταν -δεν θα πω περίεργα- μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Περιμέναμε όλοι, για παράδειγμα, ο Good Job Nicky να πάρει πολλές ψήφους από τις επιτροπές. Κι όμως, πήρε μόνο τη δεύτερη θέση στο κοινό. Στις επιτροπές τον είχαν αρκετά χαμηλά. Είχε πάρει μόνο 6 και 7 βαθμούς αντίστοιχα, όπως βλέπουμε», είπε ο Σπύρος Κορωνάκης.

Με τη σειρά του, ο Κωνσταντίνος Ντάφλος εξέφρασε την έκπληξή του για την κατάταξη του Good Job Nicky στις επιτροπές: «Παιδιά, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Στη Διεθνή Επιτροπή πήρε την πέμπτη θέση, στην Ελληνική Επιτροπή την τέταρτη και στο κοινό τη δεύτερη. Εγώ πραγματικά περίμενα ότι θα γίνει το αντίθετο».

Άλλη μία έκπληξη, σύμφωνα με τον συντάκτη του Eurovisionfun.com, ήταν ότι το κοινό κατέταξε τον Delta πιο ψηλά από τη Marseaux. «Ναι, η αλήθεια είναι ότι φάνηκε λίγο παράξενο σε αρκετούς φαν το ότι ήρθε τέταρτη στην ψήφο του κοινού και την πέρασε ο Delta, ο οποίος ήρθε τρίτος. Αλλά, από ό,τι φαίνεται, άρεσε, οπότε ψηφίστηκε και πήρε την τρίτη θέση».

Χαρά Κεφαλά: «Άξιζε 100% το 12άρι στον Akyla»

Η Χαρά Κεφαλά σχολίασε στις τηλεοπτικές κάμερες τα αποτελέσματα του εθνικού τελικού και το 12άρι της ελληνικής επιτροπής στον Akyla.

«Άξιζε 100% το 12άρι στον Akyla. Ήταν πολύ δύσκολη διαδικασία γιατί ήταν πολύ ταλαντούχα όλα τα παιδιά. Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική οργάνωση και αυτό που είπα και μέσα, όντως ισχύει -το λέω μέσα από την καρδιά μου- ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δοθεί βήμα στους νέους καλλιτέχνες να εκφραστούν».

Ενώ, σχετικά με τα παράπονα που ακούστηκαν από καλλιτέχνες για την ποιότητα του ήχου, δήλωσε: «Εμείς ακούγαμε στα ακουστικά και ήταν άρτιο το αποτέλεσμα. Δεν γνωρίζω πώς μπορεί να ακούν τα παιδιά, κι αυτό είναι κάτι το οποίο, έτσι κι αλλιώς, συμβαίνει σε όλους τους καλλιτέχνες που είμαστε on stage. Δηλαδή, πολλές φορές ο ήχος μπορεί να μην είναι τέλειος, αλλά νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν τέλειος, γιατί πιστεύω ότι είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα», τόνισε. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GOOD JOB NICKY
 |
MARSEAUX
 |
SING FOR GREECE 2026
 |
BREAKFAS@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top