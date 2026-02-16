Πώς ψήφισαν κοινό κι επιτροπές; Έκπληξη με Marseaux και Good Job Nicky

Η χθεσινή ψηφοφορία ανέδειξε παμψηφεί νικητή τον Akyla, ο οποίος θα ταξιδέψει τον Μάιο στη Βιέννη για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Με εξαίρεση τον Akyla, οι υπόλοιπες συμμετοχές δίχασαν κοινό και επιτροπές, καθώς παρατηρήθηκε μεγάλη απόκλιση στις ψήφους τους.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στις καρτέλες που έφερε στο φως η εκπομπή Breakfast@Star, ο Good Job Nicky έλαβε 7 βαθμούς από την ελληνική επιτροπή και μόλις 6 από τη διεθνή.

Αίσθηση προκάλεσε επίσης το γεγονός ότι η Marseaux ψηφίστηκε περισσότερο από τις επιτροπές και λιγότερο από το κοινό, δεδομένου ότι πρόκειται για καλλιτέχνιδα με φανατικούς θαυμαστές.

«Κοιτάξτε, αν εξαιρέσεις τον Akyla, ο οποίος κέρδισε και τις τρεις ψηφοφορίες. Υπήρχαν πολλές και μεγάλες διαφορές. Κάποια φαβορί πήραν πόντους, κάποια δεν πήραν. Ήταν -δεν θα πω περίεργα- μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Περιμέναμε όλοι, για παράδειγμα, ο Good Job Nicky να πάρει πολλές ψήφους από τις επιτροπές. Κι όμως, πήρε μόνο τη δεύτερη θέση στο κοινό. Στις επιτροπές τον είχαν αρκετά χαμηλά. Είχε πάρει μόνο 6 και 7 βαθμούς αντίστοιχα, όπως βλέπουμε», είπε ο Σπύρος Κορωνάκης.

Με τη σειρά του, ο Κωνσταντίνος Ντάφλος εξέφρασε την έκπληξή του για την κατάταξη του Good Job Nicky στις επιτροπές: «Παιδιά, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Στη Διεθνή Επιτροπή πήρε την πέμπτη θέση, στην Ελληνική Επιτροπή την τέταρτη και στο κοινό τη δεύτερη. Εγώ πραγματικά περίμενα ότι θα γίνει το αντίθετο».

Άλλη μία έκπληξη, σύμφωνα με τον συντάκτη του Eurovisionfun.com, ήταν ότι το κοινό κατέταξε τον Delta πιο ψηλά από τη Marseaux. «Ναι, η αλήθεια είναι ότι φάνηκε λίγο παράξενο σε αρκετούς φαν το ότι ήρθε τέταρτη στην ψήφο του κοινού και την πέρασε ο Delta, ο οποίος ήρθε τρίτος. Αλλά, από ό,τι φαίνεται, άρεσε, οπότε ψηφίστηκε και πήρε την τρίτη θέση».

Χαρά Κεφαλά: «Άξιζε 100% το 12άρι στον Akyla»

Η Χαρά Κεφαλά σχολίασε στις τηλεοπτικές κάμερες τα αποτελέσματα του εθνικού τελικού και το 12άρι της ελληνικής επιτροπής στον Akyla.

«Άξιζε 100% το 12άρι στον Akyla. Ήταν πολύ δύσκολη διαδικασία γιατί ήταν πολύ ταλαντούχα όλα τα παιδιά. Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική οργάνωση και αυτό που είπα και μέσα, όντως ισχύει -το λέω μέσα από την καρδιά μου- ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δοθεί βήμα στους νέους καλλιτέχνες να εκφραστούν».

Ενώ, σχετικά με τα παράπονα που ακούστηκαν από καλλιτέχνες για την ποιότητα του ήχου, δήλωσε: «Εμείς ακούγαμε στα ακουστικά και ήταν άρτιο το αποτέλεσμα. Δεν γνωρίζω πώς μπορεί να ακούν τα παιδιά, κι αυτό είναι κάτι το οποίο, έτσι κι αλλιώς, συμβαίνει σε όλους τους καλλιτέχνες που είμαστε on stage. Δηλαδή, πολλές φορές ο ήχος μπορεί να μην είναι τέλειος, αλλά νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν τέλειος, γιατί πιστεύω ότι είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα», τόνισε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star