Έκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί συναγερμός για νέα κακοκαιρία εξπρές

STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ με πορτοκαλί συναγερμό για κακοκαιρία.
  • Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα στη Λέσβο και Χίο.
  • Αύριο, 17-02-2026, αναμένονται ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι σε πολλές περιοχές της χώρας.
  • Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Ήπειρο, δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη.
  • Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 9 με 10 μποφόρ σε πολλές θαλάσσιες περιοχές.

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε πριν από λίγο η ΕΜΥ, σημαίνοντας πορτοκαλί συναγερμό για τη νέα κακοκαιρία εξπρές που θα πλήξει τη χώρα. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με αυτό, πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες σήμερα Δευτέρα 16-02-2026 στην περιοχή Λέσβου - Χίου.

Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει την Τρίτη 17-02-2026 ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη
  1. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα
  2. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες
  3. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
  4. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα
  5. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.
  • Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν
  1. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα - βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ
  2. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.
     
