Μητέρα Akyla: «Είμαι συγκινημένη. Καλή επιτυχία αγόρι μου και... φέρ' το»

Με απόλυτη ταύτιση κοινού και επιτροπών, ο Akylas εξασφάλισε το «χρυσό» εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision.

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές στον χθεσινοβραδινό εθνικό τελικό ήταν η εμφάνιση της μητέρας του 29χρονου καλιτέχνη, η οποία ανέβηκε στη σκηνή του Sing for Greece 2026 καταχειροκροτούμενη.

Η αγκαλιά μητέρας και γιου προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε κοινό και συμμετέχοντες, με τον Good Job Nicky να ξεσπά σε δάκρυα. Ο Akylas ξανατραγούδησε στο κλείσιμο το «Ferto», οι στίχοι του οποίου μιλούν για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά του.

Λίγη ώρα μετά τον θρίαμβο του παιδιού της, η μητέρα του φετινού εκπροσώπου της Ελλάδας στη Eurovision παραχώρησε αποκλειστικές δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και στον Κωνσταντίνο Ντάφλο.

Μητέρα Akyla: Οι ευχές στον γιο της για τη Eurovision

«Είμαι συγκινημένη βασικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο μέσα απ' την καρδιά μου. Τι να πω άλλο; Καλή επιτυχία αγόρι μου και... φέρ' το με τη νίκη».

Ο ίδιος ο Akylas περιέγραψε τα συναισθήματά του στους δημοσιογράφους, όταν είδε τη μητέρα του να ανεβαίνει στη σκηνή και να τον αγκαλιάζει:

«Παιδιά, ήταν λες και έπαιζα σε κάποιο σίριαλ. Λέω “δε γίνεται αυτό το πράγμα”. Έχει έρθει και η μητέρα μου, έχει ανέβει στη σκηνή, κομφετί, κόσμος. Ήταν όλα μαγικά, πραγματικά μαγικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ΕΡΤ, ευχαριστώ τον Φωκά, ευχαριστώ την εταιρεία μου, τη Minos. Ευχαριστώ όλο μου το team που ήταν δίπλα μου μέρα-νύχτα», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ξανά πως δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει αυτό που του συμβαίνει.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star