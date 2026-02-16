Akylas: «Είναι όλο αυτό λες και παίζω σε κάποια ταινία»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akyla κέρδισε το Sing for Greece 2026 με το κομμάτι «Ferto» και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.
  • Εκφράζει συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη του κόσμου και των συνεργατών του.
  • Η μητέρα του ανέβηκε στη σκηνή μετά την ανακοίνωση της νίκης του, δημιουργώντας μια μαγική ατμόσφαιρα.
  • Ο Akyla δήλωσε ότι δεν τον αγχώνουν τα προγνωστικά και είναι ενθουσιασμένος με την υποστήριξη από Eurofans.
  • Σκοπεύει να γιορτάσει τη νίκη του με φίλους, απολαμβάνοντας ένα κρασί μετά από περίοδο προετοιμασίας.

Το Sing for Greece 2026 έριξε αυλαία την Κυριακή 15/2, με τον Akyla και το «Ferto» να είναι οι μεγάλοι θριαμβευτές της βραδιάς.

Sing for Greece: Ο Akylas θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2026!

Ο ταλαντούχος ερμηνευτής επικράτησε τόσο στο κοινό όσο και στις επιτροπές, οι οποίες βαθμολόγησαν την εμφάνισή του με 12άρια.

Λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό, διά στόματος Γιώργου Καπουτζίδη και Klavdia, ότι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, ο Akyla, εμφανώς συγκινημένος, παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

Ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 

Ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 

«Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά! Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ ευγνώμων για όλο τον κόσμο που ήταν και είναι δίπλα μου εδώ και έναν μήνα, από τότε που κυκλοφόρησε το κομμάτι μου. Στέλνουν μηνύματα, γίνεται χαμός. Είναι όλο αυτό λες και παίζω σε κάποια ταινία», δήλωσε αρχικά και συμπλήρωσε:

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει αυτό που έχει γίνει. Νομίζω ότι θα το συνειδητοποιήσω αύριο το πρωί, που θα πίνω τον καφέ μου. Δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω».

Sing for Greece 2026: Αναμενόμενα ο Akylas... αποθεώθηκε - Θα το ferei;

Ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision σχολίασε και τη στιγμή που η μητέρα του ανέβηκε στη σκηνή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ενώ ευχαρίστησε δημόσια τους συνεργάτες του που στέκονται δίπλα του από το πρώτο λεπτό.

«Παιδιά, ήταν λες και έπαιζα σε κάποιο σίριαλ. Λέω “δεν γίνεται αυτό το πράγμα”. Έχει έρθει και η μητέρα μου, έχει ανέβει στη σκηνή, κομφετί, κόσμος. Ήταν όλα μαγικά, πραγματικά μαγικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ΕΡΤ, ευχαριστώ τον Φωκά, ευχαριστώ την εταιρεία μου, τη Minos. Ευχαριστώ όλο μου το team που ήταν δίπλα μου μέρα-νύχτα».

Akylas για την παρουσία της μητέρας του: «Ήταν λες και έπαιζα σε κάποιο σίριαλ»

Akylas για την παρουσία της μητέρας του: «Ήταν λες και έπαιζα σε κάποιο σίριαλ»

Για την επιλογή να μην τραγουδήσει με «χειλόφωνο», απάντησε με χιούμορ: «Ναι, ήθελα να πω στη Μαρίκα “σε παρακαλώ, κούκλα μου, τρία λεπτά μπορώ να το δανειστώ;”. Αλλά δεν βόλεψε τελικά. Το χειλόφωνο θα έρθει σίγουρα στη Βιέννη. Απλώς χρειάζεται κατάλληλη προετοιμασία, πολλή γυμναστική, την οποία θα κάνω τώρα ανελλιπώς κάθε μέρα».

Επιπλέον, τόνισε πως δεν τον αγχώνουν τα προγνωστικά που τον κατατάσσουν ήδη στην πρώτη πεντάδα: «Δεν μπορεί να με αγχώνει αυτό. Με κάνει χαρούμενο, περήφανο και να πιστεύω ακόμη περισσότερο σε όλο αυτό το project. Μου δίνει δύναμη ο κόσμος που αγαπάει το κομμάτι και εμένα. Eurofans από όλη την Ευρώπη μού στέλνουν μηνύματα, από χώρες που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να γνωρίζουν το τραγούδι. Βλέπαμε με τα παιδιά reaction videos με άτομα που δεν μιλούν ελληνικά να τραγουδούν “Φέρ’ το μου, φέρ’ το μου, φέρ’ το”».

Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision

Στη συνέχεια παραδέχτηκε πως δεν έχει προλάβει να ανοίξει το κινητό του για να δει τα μηνύματα, ωστόσο πρόλαβε να μιλήσει με τον μπαμπά του: «Δεν έχω προλάβει, παιδιά, να δω το κινητό. Με τον μπαμπά μου μιλήσαμε, αλλά ακόμη δεν έχω προλάβει να δω τι γίνεται. Θα γίνεται χαμός, αλλά είμαι σίγουρος πως κι εκείνος θα είναι πολύ συγκινημένος».

Ο τραγουδιστής στάθηκε και στο γεγονός ότι κατέκτησε την πρώτη θέση στην ψηφοφορία, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στο κοινό και στις επιτροπές: «Δεν μπορούσα να πιστέψω πως αρχικά πήραμε το “Φέρτο” και χρησιμοποιώ πληθυντικό γιατί είναι μια ολόκληρη ομάδα που έχει δουλέψει γι’ αυτό, δεν είμαι μόνο εγώ. Το ότι το “Φέρτο” πήρε δύο δωδεκάρια από τη διεθνή επιτροπή και άλλο ένα από την ελληνική, και μετά το 24άρι από τον κόσμο μόνο που το λέω τώρα ανατριχιάζω», εξομολογήθηκε.

Ερωτηθείς για τα προβλήματα ήχου που αντιμετώπισαν κάποιοι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια του live, απάντησε: «Εγώ προσωπικά είχα πολύ καλό ήχο στα ακουστικά μου. Φυσικά κάθε act έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, οπότε αν κάποια παιδιά είχαν πρόβλημα, πιστεύω ότι όντως θα το αντιμετώπισαν».

Απαντώντας, τέλος, σε ερώτηση της δημοσιογράφου του star.gr, Αθανασίας Βογιάρη, για το πώς θα γιορτάσει τη νίκη του, αποκάλυψε με χαμόγελο: «Σίγουρα θα βρεθώ με την παρέα μου, με τους φίλους μου, να πιούμε ένα κρασάκι και να ευθυμήσουμε επιτέλους. Γιατί όλο αυτό το διάστημα ήμουν με νερό, το πρόσεχα! Οπότε, έτσι θα το γιορτάσω».

Ο Akyla αποχαιρέτησε τους δημοσιογράφους τραγουδώντας το ρεφρέν του «Ferto», που έχει ήδη «κλέψει» την καρδιά των Ευρωπαίων.

