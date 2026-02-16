Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία εξπρές – Πότε και πού θα χτυπήσει

Νέα κακοκαιρία express αναμένεται από αύριο, Τρίτη, με καταιγίδες σε ήδη κορεσμένα εδάφη από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, που μπορεί να προκαλέσουν υπερχειλίσεις ποταμών, συγκεντρώσεις υδάτων και κατολισθήσεις.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο η κακοκαιρία θα διαρκέσει 24 με 36 ώρες και οι αρχές θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την επιτήρηση ρεμάτων, χαμηλών σημείων οδικού δικτύου και περιοχών με ιστορικό πλημμυρών.

«Την Τρίτη έρχεται κακοκαιρία Express αλλά με τοπικά υψηλά Rain Rates σε ήδη κορεσμένα εδάφη», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο κ. Καλλιάνος.

Ο μετεωρολόγος κάνει λόγο για ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που θα οργανωθεί στην περιοχή της Αδριατικής και θα κινηθεί ανατολικά – νοτιοανατολικά, προσεγγίζοντας και διασχίζοντας τις βόρειες περιοχές της χώρας μέσα σε 24 – 36 ώρες. Η πίεση στο κέντρο του χαμηλού εκτιμάται κοντά στα 995 hPa, με πιθανή περαιτέρω εμβάθυνση έως και τα 992–991 hPa.

Το σύστημα θα συνοδεύεται από κυκλωνική κυκλοφορία, ευνοώντας έντονη ανοδική κίνηση και ανάπτυξη κατακόρυφων νεφικών μαζών.

Κακοκαιρία εξπρές: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο, τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά σε:

Επτάνησα

Ήπειρο

Δυτική Στερεά

Κεντρική και Νότια Πελοπόννης

Κύθηρα

Δυτική και Νότια Κρήτη

Θράκη

Βορειοανατολικό και Ανατολικό Αιγαίο

Δωδεκάνησα

Νότιες Κυκλάδες

Σε επιμέρους περιοχές, όπως η νοτιοδυτική Πελοπόννησος, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η νοτιοδυτική Κρήτη, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ραγδαία, με τοπικά ύψη βροχής που μπορεί να ξεπεράσουν τα 70 – 80 χιλιοστά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί 6 – 8 μποφόρ, στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο δυτικοί – νοτιοδυτικοί 6 – 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο νότιοι – νοτιοδυτικοί 5 – 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Βόρεια Ελλάδα από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά από 14 έως 15, στα ανατολικά ηπειρωτικά από 16 έως 18 και στα νησιωτικά τμήματα από 15 έως 19 βαθμούς. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν αποκλείεται να επηρεαστούν παροδικά και ημιορεινές περιοχές.

Ο κ. Καλλιάνος επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι δεν αναμένονται ακραία συνολικά ύψη βροχής, οι καταιγίδες ενδέχεται να δώσουν μεγάλες ποσότητες νερού σε μικρό χρονικό διάστημα.

«Με δεδομένο ότι πολλά εδάφη παρουσιάζουν ήδη υψηλό βαθμό κορεσμού, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για μικρής κλίμακας κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ιρλανδικών διαβάσεων, υπέρβαση της παροχετευτικής ικανότητας μικρών ρεμάτων, λιμνάζοντα ύδατα σε αστικές περιοχές και αποσταθεροποίηση επιχωμάτων.

Συνιστάται αυξημένη επιτήρηση σε ρέματα, χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου και περιοχές με ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων», αναφέρει.

Ο καιρός σήμερα

Για σήμερα, Δευτέρα, αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τις βραδινές ώρες και πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 17/02 αναμένεται ένταση των φαινόμενων στα δυτικά με τοπικές καταιγίδες, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα βορειοδυτικά ορεινά.

Αυξημένες συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης στα νοτιοανατολικά όπου σταδιακά έως στο τέλος της ημέρας θα μειωθούν σημαντικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 1 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 9 έως 13-15 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο αναμένονται αρχικά βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, με σταδιακή στροφή τους σε δυτικούς από τις απογευματινές ώρες και εντάσεις έως 5-6 μποφόρ με τάση περαιτέρω ενίσχυσης τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 17/02. Στο Αιγαίο αναμένονται γενικά νοτιοδυτικοί/δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένεται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή και καταιγίδες τις μεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, και στροφή σε δυτικούς μετά τις μεσημβρινές ώρες με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Πότε θα υποχωρήσει η σκόνη

Χθες το μεσημέρι καταγράφηκαν υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης από τη Σαχάρα στην Κρήτη, αλλά και στην Αττική.

Από την Τετάρτη αναμένεται αισθητή βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές.

Σύμφωνα με το σταθμό ποιότητας αέρα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr στο Ρέθυμνο, οι συγκεντρώσεις PM10 ξεπέρασαν τα 460 μg/m³ στις 13:30 της Κυριακής 15/02.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr ισχυρές ριπές ανέμου καταγράφηκαν σε μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας που ξεπέρασαν κατά τόπους τα 100 - 120 χλμ/ώρα όπως διακρίνεται και στον παρακάτω χάρτη.

Ισχυροί νότιοι άνεμοι πάνω από τη Σαχάρα και τη Βόρεια Αφρική (Λιβύη, Αλγερία) «σήκωσαν» μεγάλες ποσότητες σκόνης και άμμου, μεταφέροντάς τις στην ανώτερη ατμόσφαιρα πάνω από την Ελλάδα.

Οι άνεμοι αυτοί προέρχονται από θερμές περιοχές, προκαλώντας σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας (έως και 20°C σε ορισμένες περιοχές).

Όταν το κύμα σκόνης συνάντησε το βαρομετρικό χαμηλό που έφερε βροχοπτώσεις, η σκόνη «πλύθηκε» από την ατμόσφαιρα και έπεσε στο έδαφος με τη μορφή λάσπης.

Το φαινόμενο ήταν έντονο σε Κρήτη, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Αττική και Νότιο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται νέα μεταβολή του καιρού, με στροφή των ανέμων σε βοριάδες, οι οποίοι θα καθαρίσουν την ατμόσφαιρα, αλλά θα φέρουν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του σταθμού καταγραφής σωματιδίων που λειτουργεί η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Ρέθυμνο, οι μέγιστες συγκεντρώσεις έφθασαν στα 520 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, τιμή που αξιολογείται ως ιδιαιτέρως υψηλή.

Ταυτόχρονα λασποβροχές σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ η σκόνη κάλυψε και χιονοσκεπείς επιφάνειες των ελληνικών βουνών όπως στα Καλάβρυτα, στον Παρνασσό αλλά και στην Τύμφη.

Ο καιρός την Τρίτη 17-02-2026

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά που κατά τόπους στα ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας θα είναι πυκνές. Τα φαινόμενα, που πιθανώς στα δυτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρά, σταδιακά από το απόγευμα και από τα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 που από τις προμεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα φτάσουν στο Ιόνιο τοπικά τα 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, που από τις βραδινές ώρες βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15, στα δυτικά τους 14 με 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 09 με 11 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 18-02-2026

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στη Θράκη και την Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα τοπικά θα αυξηθούν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Ο καιρός την Πέμπτη 19-02-2026

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα βορειοδυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που αργά το βράδυ στο ανατολικό Αιγαίο θα αυξηθούν, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή 20-02-2026

Αρχικά στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαια στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, που από το απόγευμα βαθμιαία στα δυτικά και τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.