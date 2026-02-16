Πού να πας την Καθαρά Δευτέρα: Ιδέες για μονοήμερες εκδρομές

Υπέροχες προτάσεις για βουνό ή θάλασσα για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Γαλαξίδι: Πυρετώδεις προετοιμασίες για ο έθιμο του αλευρμουτζουρώματος / Βίντεο: ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προτάσεις για μονοήμερες εκδρομές την Καθαρά Δευτέρα κοντά στην Αθήνα, όπως Λιβαδειά, Ναύπλιο, Γαλαξίδι, Τρίκαλα Κορινθίας και Στενή Ευβοίας.
  • Λιβαδειά: 1,5 ώρα από Αθήνα, φυσικά τοπία, παραδοσιακό γλέντι και εύκολη πρόσβαση.
  • Ναύπλιο: Κλασικός προορισμός με πλούσια ιστορία και δραστηριότητες, σε λιγότερο από 2 ώρες από Αθήνα.
  • Γαλαξίδι: Γραφικό λιμανάκι με έθιμο 'Αλευρομουτζούρωμα', 185 χλμ από Αθήνα.
  • Στενή Ευβοίας: Ιδανική για φύση και τοπικές γεύσεις, 1,5-2 ώρες από Αθήνα.

Βόλτες στη φύση, πικ-νικ, όμορφα χωριά, νηστίσιμες συνταγές και πέταγμα χαρταετού... Η Καθαρά Δευτέρα είναι πάντα αφορμή για ολιγοήμερες ή μονοήμερες εκδρομές και εμείς σας προτείνουμε ξεχωριστούς προορισμούς σε βουνό ή θάλασσα, κοντά στην Αθήνα, ώστε να επιλέξετε εκείνον που ταιριάζει περισσότερο στα γούστα σας.

3+1 προορισμοί κοντά στην Αθήνα για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Καθαρά Δευτέρα: Αυτοί είναι οι πιο όμορφοι προορισμοί για εκδρομή κοντά στην Αθήνα

Παρακάτω θα βρείτε όμορφες ιδέες για εξόρμηση την Καθαρά Δευτέρα, μία ανάσα από την πρωτεύουσα.

Λιβαδειά

Μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα θα συναντήσετε την όμορφη Λιβαδειά. Βρίσκεται «φωλιασμένη» ανάμεσα στον Παρνασσό και τον Ελικώνα, σε υψόμετρο 160 μ. και προσφέρει σε κάθε επισκέπτη πανέμορφες εικόνες σε φυσικά τοπία, με τον ποταμό Έρκυνα και τις πηγές της Κρύας να πρωταγωνιστούν!

 

 

Η Κρύα αποτελεί ένα από τα αγαπημένα σημεία όχι μόνο των κατοίκων της πόλης, αλλά και όσων την επισκέπτονται, καθώς τα τρεχούμενα νερά, οι μικροί καταρράκτες, οι νερόμυλοι, τα πέτρινα γεφύρια και οι πλάτανοι συνθέτουν ένα μαγευτικό τοπίο.

Πρόκειται για μία ιδανική πρόταση για την Καθαρά Δευτέρα, με τους επισκέπτες να απολαμβάνουν το παραδοσιακό γλέντι, τα σαρακοστιανά εδέσματα και τη γιορτινή ατμόσφαιρα στην πόλη. 

 

 

Πώς θα πάτε στη Λιβαδειά

Η πρόσβαση στη Λιβαδειά και τις γύρω περιοχές είναι εύκολη και γίνεται με αυτοκίνητο, τρένο ή με το ΚΤΕΛ. 

Πού να πας την Καθαρά Δευτέρα: Ιδέες για μονοήμερες εκδρομές

Ναύπλιο

Mία κλασική πρόταση για οικογενειακή ή μη εξόρμηση την Καθαρά Δευτέρα είναι το Ναύπλιο, μία από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας και αγαπημένος προορισμός για ντόπιους και μη. Όσες φορές και εάν επισκεφθεί κάποιος το Ναύπλιο, πάντα υπάρχει κάτι καινούριο να κάνει και να δει.

 

 

Στο Ναύπλιο θα βρεθείτε σε λιγότερο από δύο ώρες εάν ξεκινήσετε από την Αθήνα, όπου μπροστά σας θα «ξεδιπλωθεί» ένας μικρός αστικός «θησαυρός».

Βόλτες στη Παλαιά Πόλη, επίσκεψη στην Πλατεία Συντάγματος, η οποία ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική της, διαμονή σε υπέροχους ξενώνες και η θέα από το Κάστρο του Παλαμηδιού η εκδρομή στο Ναύπλιο θα ευχαριστήσει και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Φυσικά, από τα πιο πολυφωτογραφημένα μέρη είναι το Μπούρτζι, χτισμένο στο νησάκι των Αγίων Θεοδώρων. Περιηγηθείτε στα λιθόστρωτα δρομάκια, γυρίστε την πόλη με ηλεκτρικό ποδήλατο και ανακαλύψτε τα κρυφά σοκάκια του Ναυπλίου, θαυμάστε τα πολύχρωμα κτίρια με την πλούσια Ιστορία και χαλαρώστε στη θέα της θάλασσας.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nafplio (@instanafplio)

 

Πώς θα πάτε στο Ναύπλιο

Στο Ναύπλιο μπορείτε να πάτε οδικώς, ακολουθώντας την Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου (145 χλµ.). Εναλλακτικά, µε ΚΤΕΛ.

Πού να πας την Καθαρά Δευτέρα: Ιδέες για μονοήμερες εκδρομές

Γαλαξίδι

Η μικρή σχετικά απόσταση από την Αθήνα (216 χλμ), το γραφικό λιμανάκι, ο παραδοσιακός χαρακτήρας του Γαλαξιδίου, με τα στενά σοκάκια και τα καλοδιατηρημένα παλιά σπίτια, καθώς και οι αρκετές επιλογές για μικρές αποδράσεις στα αξιοθέατα της γύρω περιοχής, έχουν κάνει το Γαλαξίδι ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για την Καθαρά Δευτέρα.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Antonis Kikidis (@antonkik)

 

Αξίζει να κάνετε τον υπέροχο περίπατο δίπλα στη θάλασσα, καθώς και να ανέβετε με το αυτοκίνητο στο μοναστήρι του Σωτήρα για να απολαύσετε τη θέα. 

Το Γαλαξίδι την Καθαρά Δευτέρα φημίζεται για το «Αλευρομουτζούρωμα», ένα φαντασμαγορικό έθιμο όπου συμμετέχοντες πασαλείφονται με αλεύρι, φούμο και χρώματα, χορεύοντας σε ρυθμούς αποκριάτικους. Πρόκειται για έναν «αλευροπόλεμο» στο λιμάνι, ο οποίος συνοδεύεται από παραδοσιακή μουσική, ταραμοσαλάτες και γλέντι, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vera Grapsa (@veragrapsa)

 

Πώς θα πάτε στο Γαλαξίδι

Η απόσταση από Αθήνα είναι 185 χλμ και θα χρειαστείτε περίπου 3,5 ώρες οδήγησης για να φτάσετε στο Γαλαξίδι.

Πού να πας την Καθαρά Δευτέρα: Ιδέες για μονοήμερες εκδρομές

Τρίκαλα Κορινθίας

Η Ορεινή Κορινθία βρίσκεται δύο ώρες περίπου μακριά από την Αθήνα και αποτελεί αγαπημένο προορισμό, όλες τις εποχές του χρόνου, πόσω μάλλον την Καθαρά Δευτέρα!

 Εκπληκτικό φυσικό τοπίο, εξερευνήσεις σε δάση, λίμνες και μικρά παραδοσιακά χωριά με υπέροχους ξενώνες και τοπικούς μεζέδες, είναι κάποια από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα Τρίκαλα Κορινθίας.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KLife (@klifegr)

Η λίμνη Δασίου, που βρίσκεται κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο της Ζήρειας και η τεχνητή λίμνη Δόξα είναι κάποια must to see εάν βρεθείτε στην Ορεινή Κορινθία. Βρίσκοντα λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα Τρίκαλα Κορινθίας και μπορείτε να τα συνδυάσετε. 

Πώς θα πάτε στα Τρίκαλα Κορινθίας

Για να πάτε στα Τρίκαλα Κορινθίας με αυτοκίνητο από την Αθήνα, ακολουθήστε την Εθνική Οδό Αθηνών-Πατρών, βγείτε στην έξοδο για Ξυλόκαστρο και συνεχίστε στην επαρχιακή οδό προς τα ορεινά. Η διαδρομή διαρκεί περίπου 1,5 ώρα. 

Πού να πας την Καθαρά Δευτέρα: Ιδέες για μονοήμερες εκδρομές

Στενή Ευβοίας

Η Στενή στην κεντρική Εύβοια είναι μία υπέροχη ιδέα για την Καθαρά Δευτέρα. Θα ξεφύγετε για λίγο στη φύση και θα απολαύσετε τον καφέ σας ανάμεσα σε πλατάνια και τρεχούμενα νερά σε χαλαρή ατμόσφαιρα χωριού, μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα. 

Πρόκειται για ένα πανέμορφο καταπράσινο χωριό, περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Είναι ένας από τους πιο δημοφιλής προορισμούς της Εύβοιας και όχι άδικα. Η Στενή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από από την Αθήνα, κάτι που την καθιστά ιδανική επιλογή για μονοήμερες εκδρομές.

 

 

Κάντε τη βόλτα σας στην κεντρική πλακόστωτη πλατεία του χωριού, από την οποία ξεκινούν στενά μονοπάτια και διακλαδίζονται ως την τελευταία άκρη του χωριού. Μέσα στην πλατεία υπάρχουν γραφικές βρύσες με τρεχούμενα νερά, ενώ μία πεζοπορία στο Αισθητικό Δάσος της Στενής, ένα από τα 19 αισθητικά δάση της Ελλάδας, είναι κάτι που οπωσδήποτε πρέπει να επισκεφθείτε με όλη την οικογένεια.

Στη Στενή θα απολαύσετε υπέροχες τοπικές συνταγές, ενώ εάν αποφασίσετε να μείνετε πάνω από μία ημέρα, μη διστάσετε να διανυχτερεύσετε σε κάποιον από τους παραδοσιακούς ξενώνες της περιοχής.

 

 

Πώς θα πάτε στη Στενή Ευβοίας

Η Στενή Ευβοίας απέχει περίπου 1,5-2 ώρες (115 χλμ.) από την Αθήνα. Οδηγήστε προς Χαλκίδα (μέσω υψηλής γέφυρας), ακολουθήστε τις ταμπέλες για Νέα Αρτάκη και μετά για Στενή. Η διαδρομή μετά την Αρτάκη έχει στροφές και ανηφόρες, προσφέροντας γραφική θέα. Εναλλακτικά, υπάρχει λεωφορείο (ΚΤΕΛ) με ανταπόκριση στη Χαλκίδα. 

Πού να πας την Καθαρά Δευτέρα: Ιδέες για μονοήμερες εκδρομές

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
 |
TOP ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΧΩΡΙΑ
 |
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
 |
ΕΚΔΡΟΜΗ
