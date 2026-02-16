Leapmotor B10 Hybrid EV: Η νέα έκδοση με 29.623 ευρώ

Leapmotor B10 Hybrid EV: Η νέα έκδοση με 29.623 ευρώ
Ακούστε το άρθρο

Με την νέα έκδοση Hybrid EV η γκάμα του ολοκαίνουργιου Leapmotor B10 ολοκληρώνεται. Έτσι, πλάι στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση που λανσαρίστηκε τον Νοέμβριο, είναι πλέον διαθέσιμη για παραγγελίας και η Hybrid EV. Με μήκος 4,52 m το B10 είναι ένα κόμπακτ SUV που καλύπτει ιδανικά την οικογένεια, ενώ το σύστημα Hybrid EV του δίνει τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης ακόμα και σε απομακρυσμένα σημεία χωρίς υποδομή φόρτισης.

Το μυστικό του είναι πως διαθέτει κι έναν θερμικό κινητήρα βενζίνης που λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια, ώστε όταν χρειάζεται να φορτίζει εν κινήσει την μπαταρία. Η ισχύς του ηλεκτρικού κινητήρα που κινεί τους πίσω τροχούς είναι 218 HP, ενώ η μπαταρία με ενεργειακή χωρητικότητα 18,8 kWh δίνει 82 km με μια φόρτιση στην πρίζα, σύμφωνα με τον μικτό κύκλο WLTP. Ο On Board φορτιστής στο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) έχει ισχύ 6,6 kW ενώ στο συνεχές (DC) 46 kW, κάτι που σημαίνει στην πρώτη περίπτωση πλήρη φόρτιση (0-100%) σε 3,5 ώρες και στη δεύτερη 30-80% σε μόλις μισή ώρα.

Ο κινητήρας βενζίνης έχει χωρητικότητα 1,5 lt και μέγιστη ισχύ 60 kW, ενώ το ρεζερβουάρ βενζίνης χωράει 50 lt και εξασφαλίζει συνολική αυτονομία 900 km. Το σύστημα Hybrid EV έχει τέσσερα προγράμματα λειτουργίας, με το καθένα να ενδείκνυται για διαφορετικές συνθήκες, ανάγκες του οδηγού και επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Το EV συνιστάται στην καθημερινή οδήγηση, θέτοντας σε προτεραιότητα την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση και ενεργοποιώντας τον κινητήρα βενζίνης μόνο όταν το επίπεδο φόρτισης πέσει κάτω από 25%. Για το αστικό περιβάλλον και τη μέγιστη εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχει το πρόγραμμα EV+, στο οποίο η γεννήτρια ενεργοποιείται μόλις η φόρτιση υποχωρήσει από το 15%. Το πρόγραμμα Fuel διατηρεί προκαθορισμένο επίπεδο φόρτισης με την γεννήτρια να λειτουργεί όποτε χρειάζεται, ενώ το Power+ είναι το πιο δυναμικό: Διατηρεί πάντα σε λειτουργία την γεννήτρια, παρέχοντας επαρκή ισχύ ακόμα και όταν το επίπεδο φόρτισης είναι κάτω από 15%.

Η εισαγωγική τιμή του Leapmotor B10 Hybrid EV είναι €29.623 στο επίπεδο εξοπλισμού Life, ενώ το Design είναι €1.500 ακριβότερο, μόλις. Το αυτοκίνητο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελίες με πολύ πλούσιο εξοπλισμό σε κάθε περίπτωση: Υπάρχει στάνταρ κορυφαίο πακέτο ADAS, ψηφιακός πίνακας οργάνων με διαγώνιο 8,8” και κεντρική οθόνη αφής 14,6” για το infotainment, ασύρματο Android Auto/Apple CarPlay, online πλοήγηση, αυτόματος κλιματισμός, επιφάνεια ασύρματης φόρτισης, είσοδος χωρίς κλειδί (Bluetooth) και εκκίνηση με κωδικό στην οθόνη, προβολείς LED, πανοραμική ηλιοροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο και δύο καλώδια φόρτισης. Το Design προσθέτει ηχοσύστημα υψηλής πιστότητας με 12 ηχεία (6 στο Life), θερμαινόμενο τιμόνι, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, ambient ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες με μνήμη και πίσω σκούρα φιμέ κρύσταλλα.

Όπως σε κάθε Leapmotor ισχύει 5ετής εγγύηση μηχανικών μερών (ή 100.000 km), ίσης διάρκειας οδική βοήθεια και 8ετής κάλυψη (ή 160.000 km) για την μπαταρία υψηλής τάσης. Να σημειωθεί επίσης ότι στην Ελλάδα εισαγωγέας της μάρκας είναι η Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep), κάτι που εγγυάται άρτια εξυπηρέτηση του πελάτη σε κάθε σημείο της χώρας.

LEAPMOTOR
 |
LEAPMOTOR B10 HYBRID EV
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΤΙΜΗ
