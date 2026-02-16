Κακοκαιρία: Καθιζήσεις και πλημμύρες σε Ήπειρο και νησιά Αιγαίου

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε για μια ακόμα φορά η κακοκαιρία που έπληξε την Κυριακή Χίο, Λέσβο, Λήμνο, Τζουμέρκα και άλλες περιοχές της χώρας. Μηνύματα εστάλησαν από το 112 με συστάσεις προς τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Κατολισθήσεις, καθιζήσεις δρόμων, πλημμύρες και πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία.

Η Πρέβεζα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού λόγω των συνεχιζόμενων κατολισθήσεων, που έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα σε οικισμούς και επαρχιακούς δρόμους. Συγκεκριμένα το χωριό Μυρσίνη έχει απόκοπεί από κάθε είσοδο, ενώ βράχια καταπλάκωσαν ένα σπίτι. Την ίδια ώρα η παραλία στην πόλη της Πρέβεζας έγινε ένα με τη θάλασσα.

Κατολισθήσεις σημειώθηκαν και στην Πάργα, όπου αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από τεράστιους βράχους, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν στα χωριά Αγιά και Ανθούσα.

Στον Μύτικα έχει διαλυθεί ο δρόμος, με τα συνεργεία να προσπαθούν να βρουν έστω και προσωρινή λύση για την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών. Ζημιές από τις πλημμύρες έχουν καταγραφεί και σε θερμοκήπια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Τα σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν ακόμη και την Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας.

Στην επαρχιακή οδό Πραμάντων – Ιωαννίνων, κοντά στα Τζουμέρκα, ο δρόμος κόπηκε στα δύο και μεγάλο κομμάτι του έχει εξαφανιστεί. Ο δρόμος παρουσίασε καθίζηση 60 μέτρων ενώ από θαύμα σώθηκε οδηγός που ακινητοποιήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, πάνω στον δρόμο που μόλις είχε καταρρεύσει.

Η κυκλοφορία προς Πράμαντα, γίνεται προσωρινά μέσω Αγνάντων, με έκκληση προς τους οδηγούς να είναι αυξημένη προσοχή. Μηχανικοί και γεωλόγοι αναμένεται να βρεθούν στην περιοχή για να γίνει εκτίμηση της κατάστασης, έτσι ώστε να προσδιοριστεί το μέγεθος της ζημιάς αλλά και να γίνει η σχετική αποκατάσταση.

Κατάκολο: Έπεσε βράχος – Απειλήθηκαν σπίτια

Την ίδια ώρα, συναγερμός σήμανε και στο Κατάκολο μετά από πτώση τεράστιου βράχου, ο οποίος ακινητοποιήθηκε από κορμούς δέντρων και απειλούσε τουλάχιστον δέκα σπίτια και επιχειρήσεις.

Στο Κατάκολο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα, που μαζί με συνεργία του δήμου προσέδεσαν με συρματόσχοινα τον βράχο. Οι κάτοικοι των σπιτιών που βρίσκονταν στη ζώνη υψηλού κινδύνου, αναγκάστηκαν να εκκενώσουν μέχρι να δοθεί λύση.

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση της επιχείρησης που προβλέπει την καταστροφή του βράχου είτε με ελεγχόμενη ανατίναξη είτε με κάποιο άλλο τρόπο που θα υποδειχθεί από τους τεχνικούς.

Χίος: Η θάλασσα βγήκε έξω και πλημμύρισε τους δρόμους

Στη Χίο, λόγω της κακοκαιρίας και των θυελλωδών ανέμων, η θάλασσα σε πολλά σημεία στην ανατολική πλευρά του νησιού φούσκωσε και βγήκε έξω, μετατρέποντας σε ποτάμια τους κοντινούς δρόμους.

Το μεσημέρι της Κυριακής εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Χίου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα #Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 15, 2026

Παράλληλα η Λιμενική Αστυνομία έκλεισε από τις 14:30 τον δρόμο της Προκυμαίας στο λιμάνι της Χίου, σε σημείο που υποχώρησε το οδόστρωμα από την ορμή των κυμάτων.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή δημιούργησαν προβλήματα σε όλο τον παραλιακό οδικό άξονα από την περιοχή του αεροδρομίου στα νότια μέχρι και στην περιοχή της Δασκαλόπετρας.

Επίσης μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους της Σερίφου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι.

Κακοκαιρία: Πτώσεις βράχων στη Λέσβο

Στη Λέσβο κατολισθήσεις βράχων σημειώθηκαν σε ορεινά σημεία, ενώ δεν έλειψαν και τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Ο οδικός άξονας Καλλονής – Σιγρίου, που εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2024, είναι κλειστός λόγω συνεχών κατολισθήσεων.

Κακοκαιρία: Υποχώρησε το οδόστρωμα στη Λήμνο

Στη Λήμνο υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα.

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Λήμνου ενημέρωσε ότι η κυκλοφορία στην παραλιακή έχει διακοπεί λόγω της υποχώρησης του οδοστρώματος αλλά και έντονου κυματισμού, αποτέλεσμα των θυελλωδών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή.

Επίσης πλημμύρησε το Διαπόρι, ο ισθμός που ενώνει τη χερσόνησο του Φακού με το υπόλοιπο νησί.

Κακοκαιρία: Προβλήματα και στην Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα κόπηκε στη μέση ο παραλιακός δρόμος στον Αρίλλα που συνδέει επιχειρήσεις με τουριστικά καταλύματα.

Ο δρόμος ο οποίος περνάει μπροστά από τις επιχειρήσεις καταστράφηκε εντελώς, ενώ και το μικρό γεφυράκι το οποίο υπήρχε πάνω από το ρέμα παρασύρθηκε από την κακοκαιρία.

Καιρός: Λίμνες τα χωράφια στην Τρίτπολη

Στην Τρίπολη, οι έντονες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν χωράφια σε λίμνες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες.

Παράλληλα, τμήματα του οδικού δικτύου έχουν πλημμυρίσει, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και κατοίκους.

Κακοκαιρία: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στην Κατερίνη

Στην Παραλία Κατερίνης και στην Ολυμπιακή Ακτή η θάλασσα βγήκε στη στεριά, καλύπτοντας τμήματα της παραλιακής ζώνης με δρόμους και πεζοδρόμια να θυμίζουν ποτάμια.

Κακοκαιρία: Πτώσεις δέντρων στη Ρόδο

Στη Ρόδο, οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν το νησί προκάλεσαν μικρής έκτασης προβλήματα, κυρίως πτώσεις δέντρων και κλαδιών, χωρίς να σημειώνεται κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών.

Κακοκαιρία: Κλειστοί δρόμοι και ακύρωση πτήσεων στην Αλεξανδρούπολη

Στην Αλεξανδρούπολη τα απανωτά μπουρίνια και οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν την περιοχή είχαν σαν αποτέλεσμα τη διακοπή κυκλοφορίας του παραλιακού δρόμου Μάκρης Μεσημβρίας, μέχρι σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου.

Επίσης, λόγω των θυελλωδών ανέμων έχει γεμίσει με φερτά υλικά η στροφή Εγνατίας στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και για τον λόγο αυτό η παραλιακή λεωφόρος είναι κλειστή μέχρι νεωτέρας, ώστε τα συνεργεία του Δήμου να την καθαρίσουν.