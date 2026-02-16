Δολοφονία ισοβίτη μέσα στο γραφείο του αρχιφύλακα στις φυλακές Δομοκού

Τα πρώτα στοιχεία για το έγκλημα - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ελλαδα
Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Βαρυποινίτης σκότωσε ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού / EΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δολοφονία Έλληνα ισοβίτη σημειώθηκε στις φυλακές Δομοκού κατά τη διάρκεια συμπλοκής.
  • Ο ισοβίτης, κρατούμενος για δολοφονίες στη Ζάκυνθο, επιτέθηκε οπλισμένος με πιστόλι στον αρχιφύλακα.
  • Ο Βούλγαρος ισοβίτης, για να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, του πήρε το πιστόλι και πυροβόλησε τον Έλληνα.
  • Η αστυνομία από τη Δίωξη Ανθρωποκτονιών ερευνά την υπόθεση και τις συνθήκες της δολοφονίας.
  • Εξετάζεται πώς το πιστόλι βρέθηκε στις φυλακές.

Φυλακισμένος, κατά πληροφορίες Έλληνας πολίτης που εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης, δολοφονήθηκε αργά το απόγευμα χθες Κυριακή μέσα στις φυλακές Δομοκού, κατά τη διάρκεια συμπλοκής στο αρχιφυλακείο με άλλους δυο βαρυποινίτες.

Άγρια συμπλοκή μεταξύ βαρυποινιτών στις φυλακές Δομοκού

Κατά πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ και ισχυρισμούς των εμπλεκομένων και άλλων κρατουμένων, ο ισοβίτης, ο οποίος εξέτιε την ποινή του για δολοφονίες στη Ζάκυνθο, εισέβαλε οπλισμένος με πιστόλι στο αρχιφυλακείο, με σκοπό να επιτεθεί στον αρχιφύλακα των φυλακών.

Μαζί με τον αρχιφύλακα, εκεί βρίσκονταν άλλοι δύο κρατούμενοι: ένας Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος κρατείται για τη δολοφονία του επιχειρηματία Τζον Μακρή τον Οκτώβριο του 2018 στη Βούλα και ο -γνωστός από την αντάξια κινηματογραφικής ταινίας απόδραση του Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού- Αλβανός Αλκέτ Ριζάι.

Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης μέλη της οικογένειας Καργάκη

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ο Βούλγαρος, για να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, όρμησε στον Έλληνα, του πήρε το πιστόλι και τον πυροβόλησε τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Στις φυλακές Κορυδαλλού μετέβη κλιμάκιο αστυνομικών από τη Δίωξη Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα, το οποίο ανέλαβε την έρευνα για την υπόθεση, εξετάζει την παραπάνω εκδοχή και παίρνει καταθέσεις, προκειμένου να διευκρινιστεί τι ακριβώς συνέβη και πώς ακριβώς βρέθηκε το πιστόλι στη φυλακή.

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΦΥΛΑΚΕΣ
 |
ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
 |
ΑΛΚΕΤ ΡΙΖΑΙ
