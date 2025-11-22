Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης εκτάκτως μέλη της οικογένειας Καργάκη

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση των Βοριζίων καθώς μέλη της οικογένειας Καργάκη που βρίσκονταν κρατούμενοι στις φυλακές Αλικαρνασσού μεταφέρθηκαν εκτάκτως σε φυλακές εκτός Κρήτης, σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογράφου του Star Τασούλας Παπανικολάου.



Αιφνίδια μεταγωγή έξι κρατουμένων από τις φυλακές Αλικαρνασσού

Χαρακτηρίζονται ως κρατούμενοι υψηλού κινδύνου και μετά τα όσα έγιναν στα Βορίζια και το τεταμένο κλίμα που επικρατεί αποφασίστηκε η μεταγωγή τους εκτός Κρήτης.

Τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη ,μεταξύ των οποίων και ο «Κούνελος» όπως είναι το παρατσούκλι του, που ήταν κρατούμενοι για υπόθεση ζωοκλοπών, μεταφέρονται πλέον στις φυλακές Νιγρίτας ,Πάτρας και Δράμας.

Υπάρχει η πληροφορία ότι είχε προκληθεί επεισόδιο μεταξύ τους εντός φυλακών.

Μαζί τους μετήχθησαν και άλλα τρία άτομα, συνολικά έξι επομένως, που δεν έχουν σχέση με την υπόθεση των Βοριζίων αλλά θεωρούνται και αυτοί κρατούμενοι υψηλού κινδύνου

Η επιχείρηση για τη μεταγωγή τους έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα και με την επίβλεψη της ΕΚΑΜ μεταφέρθηκαν στο πλοίο της γραμμής

